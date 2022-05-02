https://tr.sputniknews.com/20220502/milli-savunma-bakani-hulusi-akar-rus-mevkidasi-soygu-ile-telefonda-gorustu-1056026950.html
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Rus mevkidaşı Soygu ile telefonda görüştü
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Rus mevkidaşı Soygu ile telefonda görüştü
Millî Savunma Bakanı Hulusi Akar, Rusya Federasyonu Savunma Bakanı Sergey Şoygu ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede Mariupol'den sivillerin... 02.05.2022, Sputnik Türkiye
2022-05-02T19:22+0300
2022-05-02T19:22+0300
2022-05-02T19:25+0300
ukrayna krizi
hulusi akar
sergey şoygu
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Millî Savunma Bakanı Hulusi Akar, Rusya Federasyonu Savunma Bakanı Sergey Şoygu ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede, Bakan Akar tarafından, "İnsani durumun düzeltilmesi ve bölgede huzur ve istikrarın yeniden tesisi için acilen ateşkese gidilmesinin önemi ve başta Mariupol olmak üzere sivillerin emniyetli bir şekilde karadan/denizden tahliye edilmesinin aciliyeti" vurgulandı.Ayrıca görüşmede insani yardım konusunda her türlü desteği sağlamaya çalışan Türkiye’nin bölgede barışın temini için bundan önce olduğu gibi bundan sonra da üzerine düşeni yapmaya devam edeceği bir kez daha ifade edildi.
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hulusi akar, sergey şoygu
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Rus mevkidaşı Soygu ile telefonda görüştü
19:22 02.05.2022 (güncellendi: 19:25 02.05.2022) Abone ol
Millî Savunma Bakanı Hulusi Akar, Rusya Federasyonu Savunma Bakanı Sergey Şoygu ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede Mariupol'den sivillerin tahliyesine ilişkin son gelişmelerin ele alındığı belirtildi.
Millî Savunma Bakanı Hulusi Akar, Rusya Federasyonu Savunma Bakanı Sergey Şoygu ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
Görüşmede, Bakan Akar tarafından, "İnsani durumun düzeltilmesi ve bölgede huzur ve istikrarın yeniden tesisi için acilen ateşkese gidilmesinin önemi ve başta Mariupol olmak üzere sivillerin emniyetli bir şekilde karadan/denizden tahliye edilmesinin aciliyeti" vurgulandı.
Ayrıca görüşmede insani yardım konusunda her türlü desteği sağlamaya çalışan Türkiye’nin bölgede barışın temini için bundan önce olduğu gibi bundan sonra da üzerine düşeni yapmaya devam edeceği bir kez daha ifade edildi.