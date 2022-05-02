https://tr.sputniknews.com/20220502/milli-savunma-bakani-hulusi-akar-rus-mevkidasi-soygu-ile-telefonda-gorustu-1056026950.html

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Rus mevkidaşı Soygu ile telefonda görüştü

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Rus mevkidaşı Soygu ile telefonda görüştü

Millî Savunma Bakanı Hulusi Akar, Rusya Federasyonu Savunma Bakanı Sergey Şoygu ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede Mariupol'den sivillerin... 02.05.2022, Sputnik Türkiye

2022-05-02T19:22+0300

2022-05-02T19:22+0300

2022-05-02T19:25+0300

ukrayna krizi

hulusi akar

sergey şoygu

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/104079/99/1040799960_0:58:2639:1542_1920x0_80_0_0_ccd0cb3e040848f03e5329067c52a806.jpg

Millî Savunma Bakanı Hulusi Akar, Rusya Federasyonu Savunma Bakanı Sergey Şoygu ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede, Bakan Akar tarafından, "İnsani durumun düzeltilmesi ve bölgede huzur ve istikrarın yeniden tesisi için acilen ateşkese gidilmesinin önemi ve başta Mariupol olmak üzere sivillerin emniyetli bir şekilde karadan/denizden tahliye edilmesinin aciliyeti" vurgulandı.Ayrıca görüşmede insani yardım konusunda her türlü desteği sağlamaya çalışan Türkiye’nin bölgede barışın temini için bundan önce olduğu gibi bundan sonra da üzerine düşeni yapmaya devam edeceği bir kez daha ifade edildi.

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

hulusi akar, sergey şoygu