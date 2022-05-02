https://tr.sputniknews.com/20220502/tbmm-adalet-komisyonu-baskani-tunc-1-mayisi-emek-ve-dayanisma-gunu-ilan-eden-erdogan-oldu-1056006458.html

TBMM Adalet Komisyonu Başkanı Tunç: 1 Mayıs'ı Emek ve Dayanışma Günü ilan eden Erdoğan oldu

TBMM Adalet Komisyonu Başkanı Tunç: 1 Mayıs'ı Emek ve Dayanışma Günü ilan eden Erdoğan oldu

AK Parti Bartın Milletvekili ve TBMM Adalet Komisyonu Başkanı Yılmaz Tunç, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü kutladı. 02.05.2022, Sputnik Türkiye

2022-05-02T00:58+0300

2022-05-02T00:58+0300

2022-05-02T00:58+0300

politika

ak parti

1 mayıs emek ve dayanışma günü

yılmaz tunç

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TBMM Adalet Komisyonu Başkanı Yılmaz Tunç, Bartın'ın Ulus ilçesine bağlı Hasanören köyünde bir cenaze törenine katıldı. TBMM Adalet Komisyonu Başkanı Yılmaz Tunç, cenaze töreninin ardından 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'ne ilişkin açıklamalarda bulundu. Tunç, "1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü nedeniyle işçilerimizin 1 Mayıs emek ve dayanışma gününü kutluyorum. 1 Mayıs geçmiş yıllarda biliyorsunuz kanlı 1 Mayıs olarak hatırlanır. Artık dayanışma kardeşlik ve bayram olarak bundan sonra hep hatırlanacak. 1 Mayıs'ın Emek ve Dayanışma Bayramı olarak kutlanmasını da AK Parti iktidarı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın gerçekleştirdiği önemli bir icraat. 1 Mayıs eskiden bayram değildi. Resmi tatil değildi ve bunu resmi tatil olarak 1 Mayıs Emek ve Dayanışma günü olarak ilan eden de Recep Tayyip Erdoğan ve AK parti iktidarı oldu. Dolayısıyla hem Cumhurbaşkanımıza bu anlamda şükran borçluyuz. 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nde bütün işçilerimize emektarlarımıza sağlıklı bir çalışma hayatı diliyorum. Onların da hem 1 Mayıs'larını hem de Ramazan'ını kutluyorum" dedi.

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ak parti, 1 mayıs emek ve dayanışma günü, yılmaz tunç