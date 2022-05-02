https://tr.sputniknews.com/20220502/tbmm-adalet-komisyonu-baskani-tunc-1-mayisi-emek-ve-dayanisma-gunu-ilan-eden-erdogan-oldu-1056006458.html
TBMM Adalet Komisyonu Başkanı Tunç: 1 Mayıs'ı Emek ve Dayanışma Günü ilan eden Erdoğan oldu
TBMM Adalet Komisyonu Başkanı Tunç: 1 Mayıs'ı Emek ve Dayanışma Günü ilan eden Erdoğan oldu
AK Parti Bartın Milletvekili ve TBMM Adalet Komisyonu Başkanı Yılmaz Tunç, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü kutladı. 02.05.2022, Sputnik Türkiye
2022-05-02T00:58+0300
2022-05-02T00:58+0300
2022-05-02T00:58+0300
politika
ak parti
1 mayıs emek ve dayanışma günü
yılmaz tunç
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TBMM Adalet Komisyonu Başkanı Yılmaz Tunç, Bartın'ın Ulus ilçesine bağlı Hasanören köyünde bir cenaze törenine katıldı. TBMM Adalet Komisyonu Başkanı Yılmaz Tunç, cenaze töreninin ardından 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'ne ilişkin açıklamalarda bulundu. Tunç, "1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü nedeniyle işçilerimizin 1 Mayıs emek ve dayanışma gününü kutluyorum. 1 Mayıs geçmiş yıllarda biliyorsunuz kanlı 1 Mayıs olarak hatırlanır. Artık dayanışma kardeşlik ve bayram olarak bundan sonra hep hatırlanacak. 1 Mayıs'ın Emek ve Dayanışma Bayramı olarak kutlanmasını da AK Parti iktidarı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın gerçekleştirdiği önemli bir icraat. 1 Mayıs eskiden bayram değildi. Resmi tatil değildi ve bunu resmi tatil olarak 1 Mayıs Emek ve Dayanışma günü olarak ilan eden de Recep Tayyip Erdoğan ve AK parti iktidarı oldu. Dolayısıyla hem Cumhurbaşkanımıza bu anlamda şükran borçluyuz. 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nde bütün işçilerimize emektarlarımıza sağlıklı bir çalışma hayatı diliyorum. Onların da hem 1 Mayıs'larını hem de Ramazan'ını kutluyorum" dedi.
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ak parti, 1 mayıs emek ve dayanışma günü, yılmaz tunç
TBMM Adalet Komisyonu Başkanı Tunç: 1 Mayıs'ı Emek ve Dayanışma Günü ilan eden Erdoğan oldu
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AK Parti Bartın Milletvekili ve TBMM Adalet Komisyonu Başkanı Yılmaz Tunç, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü kutladı.
TBMM Adalet Komisyonu Başkanı Yılmaz Tunç, Bartın'ın Ulus ilçesine bağlı Hasanören köyünde bir cenaze törenine katıldı. TBMM Adalet Komisyonu Başkanı Yılmaz Tunç, cenaze töreninin ardından 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'ne ilişkin açıklamalarda bulundu.
Tunç, "1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü nedeniyle işçilerimizin 1 Mayıs emek ve dayanışma gününü kutluyorum. 1 Mayıs geçmiş yıllarda biliyorsunuz kanlı 1 Mayıs olarak hatırlanır. Artık dayanışma kardeşlik ve bayram olarak bundan sonra hep hatırlanacak. 1 Mayıs'ın Emek ve Dayanışma Bayramı olarak kutlanmasını da AK Parti iktidarı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın gerçekleştirdiği önemli bir icraat. 1 Mayıs eskiden bayram değildi. Resmi tatil değildi ve bunu resmi tatil olarak 1 Mayıs Emek ve Dayanışma günü olarak ilan eden de Recep Tayyip Erdoğan ve AK parti iktidarı oldu. Dolayısıyla hem Cumhurbaşkanımıza bu anlamda şükran borçluyuz. 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nde bütün işçilerimize emektarlarımıza sağlıklı bir çalışma hayatı diliyorum. Onların da hem 1 Mayıs'larını hem de Ramazan'ını kutluyorum" dedi.