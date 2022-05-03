https://tr.sputniknews.com/20220503/cumhurbaskani-erdogan-ulke-liderleriyle-bayramlasti-1056054150.html

Cumhurbaşkanı Erdoğan liderlerle bayramlaştı

Cumhurbaşkanı Erdoğan liderlerle bayramlaştı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ülke liderleriyle telefon görüşmelerine Ramazan Bayramı’nın ikinci gününde de devam etti. 03.05.2022, Sputnik Türkiye

2022-05-03T18:59+0300

2022-05-03T18:59+0300

2022-05-03T19:01+0300

recep tayyip erdoğan

türkiye

ramazan bayramı

tebrik

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Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığ'ından yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov, Türkmenistan Cumhurbaşkanı Serdar Berdimuhammedov ve Tacikistan Cumhurbaşkanı İmamali Rahman ile ayrı ayrı telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmelerde, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile liderler karşılıklı olarak Ramazan Bayramı tebriğinde bulundu.

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recep tayyip erdoğan, ramazan bayramı, tebrik