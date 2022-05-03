https://tr.sputniknews.com/20220503/cumhurbaskani-erdogan-ulke-liderleriyle-bayramlasti-1056054150.html
Cumhurbaşkanı Erdoğan liderlerle bayramlaştı
Cumhurbaşkanı Erdoğan liderlerle bayramlaştı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ülke liderleriyle telefon görüşmelerine Ramazan Bayramı’nın ikinci gününde de devam etti. 03.05.2022, Sputnik Türkiye
2022-05-03T18:59+0300
2022-05-03T18:59+0300
2022-05-03T19:01+0300
recep tayyip erdoğan
türkiye
ramazan bayramı
tebrik
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Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığ'ından yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov, Türkmenistan Cumhurbaşkanı Serdar Berdimuhammedov ve Tacikistan Cumhurbaşkanı İmamali Rahman ile ayrı ayrı telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmelerde, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile liderler karşılıklı olarak Ramazan Bayramı tebriğinde bulundu.
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recep tayyip erdoğan, ramazan bayramı, tebrik
Cumhurbaşkanı Erdoğan liderlerle bayramlaştı
18:59 03.05.2022 (güncellendi: 19:01 03.05.2022) Abone ol
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ülke liderleriyle telefon görüşmelerine Ramazan Bayramı’nın ikinci gününde de devam etti.
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığ'ından yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov, Türkmenistan Cumhurbaşkanı Serdar Berdimuhammedov ve Tacikistan Cumhurbaşkanı İmamali Rahman ile ayrı ayrı telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
Görüşmelerde, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile liderler karşılıklı olarak Ramazan Bayramı tebriğinde bulundu.