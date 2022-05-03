https://tr.sputniknews.com/20220503/istinat-duvari-elektrik-diregiyle-birlikte-coktu-1056052847.html
İzmit'te bir istinat duvarı, elektrik direğiyle birlikte çöktü
İzmit'te bir istinat duvarı, elektrik direğiyle birlikte çöktü
İzmit'te bir istinat duvarı, üzerindeki yolda bulunan elektrik direğiyle birlikte çöktü. Direğe bağlı olan tellerin kopmasıyla mahalledeki bazı sokaklarda... 03.05.2022, Sputnik Türkiye
2022-05-03T18:18+0300
2022-05-03T18:18+0300
2022-05-03T18:23+0300
izmit
istinat duvarı
çökme
türkiye
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/05/03/1056053007_1:0:1000:562_1920x0_80_0_0_10d4c40956eebda063eb950bcea1ba5d.jpg
İzmit Kuruçeşme Yeni Mahalle Dicle Sokak'ta kot farkı nedeniyle sokağın yaklaşık 15 metre altında yapılacak bina için inşa edilen istinat duvarı, yoğun yağışın sebep olduğu toprak kayması sonucu çöktü. İstinat duvarıyla birlikte, sokaktaki bir elektrik direği de kayarak yamaçta asılı kaldı.Direğe bağlı olan tellerin kopmasıyla bölgedeki bazı sokaklarda elektrik kesintisi yaşandı. Mahallelinin ihbarıyla bölgede kontrol yapan itfaiye ekipleri, herhangi bir tehlike bulunmadığını belirlediElektrik dağıtım şirketine bağlı ekipler, mahalleye elektrik vermek için çalışma başlattı, sokak ulaşıma kapatıldı.
izmit
türkiye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/05/03/1056053007_126:0:875:562_1920x0_80_0_0_3594a089fe80c7b9518b0c967d5dd14c.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
izmit, istinat duvarı, çökme
İzmit'te bir istinat duvarı, elektrik direğiyle birlikte çöktü
18:18 03.05.2022 (güncellendi: 18:23 03.05.2022) Abone ol
İzmit'te bir istinat duvarı, üzerindeki yolda bulunan elektrik direğiyle birlikte çöktü. Direğe bağlı olan tellerin kopmasıyla mahalledeki bazı sokaklarda elektrik kesintisi yaşandı.
İzmit Kuruçeşme Yeni Mahalle Dicle Sokak'ta kot farkı nedeniyle sokağın yaklaşık 15 metre altında yapılacak bina için inşa edilen istinat duvarı, yoğun yağışın sebep olduğu toprak kayması sonucu çöktü. İstinat duvarıyla birlikte, sokaktaki bir elektrik direği de kayarak yamaçta asılı kaldı.
Direğe bağlı olan tellerin kopmasıyla bölgedeki bazı sokaklarda elektrik kesintisi yaşandı. Mahallelinin ihbarıyla bölgede kontrol yapan itfaiye ekipleri, herhangi bir tehlike bulunmadığını belirledi
Elektrik dağıtım şirketine bağlı ekipler, mahalleye elektrik vermek için çalışma başlattı, sokak ulaşıma kapatıldı.