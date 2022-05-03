https://tr.sputniknews.com/20220503/istinat-duvari-elektrik-diregiyle-birlikte-coktu-1056052847.html

İzmit'te bir istinat duvarı, elektrik direğiyle birlikte çöktü

İzmit'te bir istinat duvarı, elektrik direğiyle birlikte çöktü

İzmit'te bir istinat duvarı, üzerindeki yolda bulunan elektrik direğiyle birlikte çöktü. Direğe bağlı olan tellerin kopmasıyla mahalledeki bazı sokaklarda... 03.05.2022, Sputnik Türkiye

2022-05-03T18:18+0300

2022-05-03T18:18+0300

2022-05-03T18:23+0300

izmit

istinat duvarı

çökme

türkiye

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İzmit Kuruçeşme Yeni Mahalle Dicle Sokak'ta kot farkı nedeniyle sokağın yaklaşık 15 metre altında yapılacak bina için inşa edilen istinat duvarı, yoğun yağışın sebep olduğu toprak kayması sonucu çöktü. İstinat duvarıyla birlikte, sokaktaki bir elektrik direği de kayarak yamaçta asılı kaldı.Direğe bağlı olan tellerin kopmasıyla bölgedeki bazı sokaklarda elektrik kesintisi yaşandı. Mahallelinin ihbarıyla bölgede kontrol yapan itfaiye ekipleri, herhangi bir tehlike bulunmadığını belirlediElektrik dağıtım şirketine bağlı ekipler, mahalleye elektrik vermek için çalışma başlattı, sokak ulaşıma kapatıldı.

izmit

türkiye

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izmit, istinat duvarı, çökme