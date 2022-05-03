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https://tr.sputniknews.com/20220503/istinat-duvari-elektrik-diregiyle-birlikte-coktu-1056052847.html
İzmit'te bir istinat duvarı, elektrik direğiyle birlikte çöktü
İzmit'te bir istinat duvarı, elektrik direğiyle birlikte çöktü
İzmit'te bir istinat duvarı, üzerindeki yolda bulunan elektrik direğiyle birlikte çöktü. Direğe bağlı olan tellerin kopmasıyla mahalledeki bazı sokaklarda... 03.05.2022, Sputnik Türkiye
2022-05-03T18:18+0300
2022-05-03T18:23+0300
izmit
istinat duvarı
çökme
türkiye
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İzmit Kuruçeşme Yeni Mahalle Dicle Sokak'ta kot farkı nedeniyle sokağın yaklaşık 15 metre altında yapılacak bina için inşa edilen istinat duvarı, yoğun yağışın sebep olduğu toprak kayması sonucu çöktü. İstinat duvarıyla birlikte, sokaktaki bir elektrik direği de kayarak yamaçta asılı kaldı.Direğe bağlı olan tellerin kopmasıyla bölgedeki bazı sokaklarda elektrik kesintisi yaşandı. Mahallelinin ihbarıyla bölgede kontrol yapan itfaiye ekipleri, herhangi bir tehlike bulunmadığını belirlediElektrik dağıtım şirketine bağlı ekipler, mahalleye elektrik vermek için çalışma başlattı, sokak ulaşıma kapatıldı.
izmit
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izmit, istinat duvarı, çökme

İzmit'te bir istinat duvarı, elektrik direğiyle birlikte çöktü

18:18 03.05.2022 (güncellendi: 18:23 03.05.2022)
© DHAİstinat duvarı, elektrik direğiyle birlikte çöktü
İstinat duvarı, elektrik direğiyle birlikte çöktü - Sputnik Türkiye, 1920, 03.05.2022
© DHA
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İzmit'te bir istinat duvarı, üzerindeki yolda bulunan elektrik direğiyle birlikte çöktü. Direğe bağlı olan tellerin kopmasıyla mahalledeki bazı sokaklarda elektrik kesintisi yaşandı.
İzmit Kuruçeşme Yeni Mahalle Dicle Sokak'ta kot farkı nedeniyle sokağın yaklaşık 15 metre altında yapılacak bina için inşa edilen istinat duvarı, yoğun yağışın sebep olduğu toprak kayması sonucu çöktü. İstinat duvarıyla birlikte, sokaktaki bir elektrik direği de kayarak yamaçta asılı kaldı.
Direğe bağlı olan tellerin kopmasıyla bölgedeki bazı sokaklarda elektrik kesintisi yaşandı. Mahallelinin ihbarıyla bölgede kontrol yapan itfaiye ekipleri, herhangi bir tehlike bulunmadığını belirledi
Elektrik dağıtım şirketine bağlı ekipler, mahalleye elektrik vermek için çalışma başlattı, sokak ulaşıma kapatıldı.
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