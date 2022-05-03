Türkiye
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://tr.sputniknews.com/20220503/italya-basbakanindan-abnin-gelecegi-icin-pragmatik-federalizm-onerisi-1056054573.html
İtalya Başbakanı'ndan AB'nin geleceği için 'pragmatik federalizm' önerisi
İtalya Başbakanı'ndan AB'nin geleceği için 'pragmatik federalizm' önerisi
İtalya Başbakanı Draghi, mevcut AB kurumlarının güncel krizler için yetersiz kaldığını, gerekirse kurucu anlaşmaların gözden geçirilebileceği belirterek... 03.05.2022, Sputnik Türkiye
2022-05-03T19:22+0300
2022-05-03T19:33+0300
dünya
avrupa parlamentosu (ap)
italya 1. futbol ligi (serie a)
mario draghi
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/05/03/1056054548_0:174:3025:1875_1920x0_80_0_0_e891acf49b73fce48f76b61b21569153.jpg
İtalya Başbakanı Mario Draghi, Avrupa Parlamentosu’nun Strazburg'da toplanan Genel Kurul oturumuna katıldı.Ukrayna krizinin, Avrupa Birliği'nin (AB) karşılaştığı ve ekonomiden güvenliğe her alanı etkileyen en büyük krizlerden biri olduğunu vurgulayan Draghi, AB kurumlarının geçen on yıllar içinde vatandaşlara iyi hizmet verdiğini ancak şimdi yetersiz kaldığını söyledi.Draghi, AB'nin tüm alanları kapsayan pragmatik bir federalizme ihtiyacı olduğunu dile getirerek "Bu, anlaşmaların gözden geçirilmesine yol açacak bir sürecin başlamasını gerektiriyorsa, bunu kucaklamalıyız" diye konuştu.'Batı Balkanlar ile Ukrayna'nın AB üyesi olmasını destekliyorum'"Ukrayna'ya karşı savaş, AB'nin en büyük başarısı olan, kıtamızda barışın sorgulanmasına neden oldu" diyen Draghi, önceliğin ateşkese ulaşmak olduğunu, Avrupa'nın Ukrayna ve Rusya arasında diyalog için rol oynaması gerektiğini belirtti.Draghi, Batı Balkanlar ile Ukrayna'nın mümkün olduğunca hızlı şekilde AB üyesi olmasını desteklediğinin altını çizdi.Avrupa'nın karşı karşıya olduğu savaş, enerji fiyatlarındaki artış ve mülteci krizlerinin AB'yi entegrasyon sürecini hızlandırmaya zorladığına işaret eden Draghi, "Zamanında karar alabilen bir Avrupa" için oy birliği ilkesini kullanmanın ötesine geçilmesi ve "nitelikli çoğunluk" sistemine geçilmesi gerektiğini dile getirdi.Draghi, İtalya'nın Rusya'dan enerji bağımsızlığını elde etmek için bu ülkeye karşı enerji ile ilgili her türlü yaptırım ile bunların sürdürebilirliğini destekleyeceğini ve Avrupa'nın enerji güvenliğini savunmak için gerekli tüm kararları alacağını söyledi.
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/05/03/1056054548_146:0:2877:2048_1920x0_80_0_0_377d1c30fe557f7abb1d3975d0e079b3.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
avrupa parlamentosu (ap), italya 1. futbol ligi (serie a), mario draghi

İtalya Başbakanı'ndan AB'nin geleceği için 'pragmatik federalizm' önerisi

19:22 03.05.2022 (güncellendi: 19:33 03.05.2022)
© Sputnik / Павел Бедняков / Fotoğraf bankasına girMario Draghi
Mario Draghi - Sputnik Türkiye, 1920, 03.05.2022
© Sputnik / Павел Бедняков
/
Fotoğraf bankasına gir
Abone olTelegram
İtalya Başbakanı Draghi, mevcut AB kurumlarının güncel krizler için yetersiz kaldığını, gerekirse kurucu anlaşmaların gözden geçirilebileceği belirterek "pragmatik federalizm", "daha fazla entegrasyon" ve "doğuya doğru genişleme" gibi öneriler sundu.
İtalya Başbakanı Mario Draghi, Avrupa Parlamentosu’nun Strazburg'da toplanan Genel Kurul oturumuna katıldı.
Ukrayna krizinin, Avrupa Birliği'nin (AB) karşılaştığı ve ekonomiden güvenliğe her alanı etkileyen en büyük krizlerden biri olduğunu vurgulayan Draghi, AB kurumlarının geçen on yıllar içinde vatandaşlara iyi hizmet verdiğini ancak şimdi yetersiz kaldığını söyledi.
Draghi, AB'nin tüm alanları kapsayan pragmatik bir federalizme ihtiyacı olduğunu dile getirerek "Bu, anlaşmaların gözden geçirilmesine yol açacak bir sürecin başlamasını gerektiriyorsa, bunu kucaklamalıyız" diye konuştu.

'Batı Balkanlar ile Ukrayna'nın AB üyesi olmasını destekliyorum'

"Ukrayna'ya karşı savaş, AB'nin en büyük başarısı olan, kıtamızda barışın sorgulanmasına neden oldu" diyen Draghi, önceliğin ateşkese ulaşmak olduğunu, Avrupa'nın Ukrayna ve Rusya arasında diyalog için rol oynaması gerektiğini belirtti.
Draghi, Batı Balkanlar ile Ukrayna'nın mümkün olduğunca hızlı şekilde AB üyesi olmasını desteklediğinin altını çizdi.
Avrupa'nın karşı karşıya olduğu savaş, enerji fiyatlarındaki artış ve mülteci krizlerinin AB'yi entegrasyon sürecini hızlandırmaya zorladığına işaret eden Draghi, "Zamanında karar alabilen bir Avrupa" için oy birliği ilkesini kullanmanın ötesine geçilmesi ve "nitelikli çoğunluk" sistemine geçilmesi gerektiğini dile getirdi.
Draghi, İtalya'nın Rusya'dan enerji bağımsızlığını elde etmek için bu ülkeye karşı enerji ile ilgili her türlü yaptırım ile bunların sürdürebilirliğini destekleyeceğini ve Avrupa'nın enerji güvenliğini savunmak için gerekli tüm kararları alacağını söyledi.
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала