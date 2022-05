https://tr.sputniknews.com/20220503/italya-basbakanindan-abnin-gelecegi-icin-pragmatik-federalizm-onerisi-1056054573.html

İtalya Başbakanı'ndan AB'nin geleceği için 'pragmatik federalizm' önerisi

İtalya Başbakanı'ndan AB'nin geleceği için 'pragmatik federalizm' önerisi

İtalya Başbakanı Draghi, mevcut AB kurumlarının güncel krizler için yetersiz kaldığını, gerekirse kurucu anlaşmaların gözden geçirilebileceği belirterek... 03.05.2022, Sputnik Türkiye

2022-05-03T19:22+0300

2022-05-03T19:22+0300

2022-05-03T19:33+0300

dünya

avrupa parlamentosu (ap)

italya 1. futbol ligi (serie a)

mario draghi

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/05/03/1056054548_0:174:3025:1875_1920x0_80_0_0_e891acf49b73fce48f76b61b21569153.jpg

İtalya Başbakanı Mario Draghi, Avrupa Parlamentosu’nun Strazburg'da toplanan Genel Kurul oturumuna katıldı.Ukrayna krizinin, Avrupa Birliği'nin (AB) karşılaştığı ve ekonomiden güvenliğe her alanı etkileyen en büyük krizlerden biri olduğunu vurgulayan Draghi, AB kurumlarının geçen on yıllar içinde vatandaşlara iyi hizmet verdiğini ancak şimdi yetersiz kaldığını söyledi.Draghi, AB'nin tüm alanları kapsayan pragmatik bir federalizme ihtiyacı olduğunu dile getirerek "Bu, anlaşmaların gözden geçirilmesine yol açacak bir sürecin başlamasını gerektiriyorsa, bunu kucaklamalıyız" diye konuştu.'Batı Balkanlar ile Ukrayna'nın AB üyesi olmasını destekliyorum'"Ukrayna'ya karşı savaş, AB'nin en büyük başarısı olan, kıtamızda barışın sorgulanmasına neden oldu" diyen Draghi, önceliğin ateşkese ulaşmak olduğunu, Avrupa'nın Ukrayna ve Rusya arasında diyalog için rol oynaması gerektiğini belirtti.Draghi, Batı Balkanlar ile Ukrayna'nın mümkün olduğunca hızlı şekilde AB üyesi olmasını desteklediğinin altını çizdi.Avrupa'nın karşı karşıya olduğu savaş, enerji fiyatlarındaki artış ve mülteci krizlerinin AB'yi entegrasyon sürecini hızlandırmaya zorladığına işaret eden Draghi, "Zamanında karar alabilen bir Avrupa" için oy birliği ilkesini kullanmanın ötesine geçilmesi ve "nitelikli çoğunluk" sistemine geçilmesi gerektiğini dile getirdi.Draghi, İtalya'nın Rusya'dan enerji bağımsızlığını elde etmek için bu ülkeye karşı enerji ile ilgili her türlü yaptırım ile bunların sürdürebilirliğini destekleyeceğini ve Avrupa'nın enerji güvenliğini savunmak için gerekli tüm kararları alacağını söyledi.

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

avrupa parlamentosu (ap), italya 1. futbol ligi (serie a), mario draghi