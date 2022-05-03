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https://tr.sputniknews.com/20220503/meteoroloji-genel-mudurlugu-7-bolgede-gok-gurultulu-saganak-yagis-bekleniyor-1056035077.html
Meteoroloji Genel Müdürlüğü: 7 bölgede gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor
Meteoroloji Genel Müdürlüğü: 7 bölgede gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 3-7 Mayıs tarihlerine ait hava durumu tahmin raporunu açıkladı. Buna göre sıcaklıkların iç ve güneydoğu kesimlerde 2 ila 6 derece... 03.05.2022, Sputnik Türkiye
2022-05-03T02:13+0300
2022-05-03T02:14+0300
türkiye
meteoroloji genel müdürlüğü
sağanak yağış uyarısı
ege
akdeniz
marmara bölgesi
doğu anadolu
karadeniz
güneydoğu anadolu bölgesi
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, ülke genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Ege, Akdeniz, İç Anadolu'nun güney ve batısı, Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusu ile Bolu, Düzce, Tokat, Gaziantep ve Kilis çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.Yağışların, Antalya'nın iç kesimleri, Isparta ve Burdur'un doğusunda yerel olarak kuvvetli olması beklenirken, Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarında yer yer pus ve sis görüleceği tahmin ediliyor.Hava sıcaklığının, iç ve güneydoğu kesimlerde 2 ila 6 derece artacağı tahmin edilirken, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı öngörülüyor.Rüzgarın ise genellikle kuzey yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara ve Kuzey Ege'de kuvvetlice (30-50 km/saat) eseceği tahmin ediliyor.
türkiye
ege
marmara bölgesi
doğu anadolu
karadeniz
güneydoğu anadolu bölgesi
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meteoroloji genel müdürlüğü, sağanak yağış uyarısı, ege, akdeniz, marmara bölgesi, doğu anadolu, karadeniz, güneydoğu anadolu bölgesi

Meteoroloji Genel Müdürlüğü: 7 bölgede gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor

02:13 03.05.2022 (güncellendi: 02:14 03.05.2022)
© AASağanak
Sağanak - Sputnik Türkiye, 1920, 03.05.2022
© AA
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 3-7 Mayıs tarihlerine ait hava durumu tahmin raporunu açıkladı. Buna göre sıcaklıkların iç ve güneydoğu kesimlerde 2 ila 6 derece artacağı tahmin edilirken, 7 bölgemizde de gök gürültülü sağanak yağışın etkili olması bekleniyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, ülke genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Ege, Akdeniz, İç Anadolu'nun güney ve batısı, Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusu ile Bolu, Düzce, Tokat, Gaziantep ve Kilis çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Yağışların, Antalya'nın iç kesimleri, Isparta ve Burdur'un doğusunda yerel olarak kuvvetli olması beklenirken, Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarında yer yer pus ve sis görüleceği tahmin ediliyor.
Hava sıcaklığının, iç ve güneydoğu kesimlerde 2 ila 6 derece artacağı tahmin edilirken, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı öngörülüyor.
Rüzgarın ise genellikle kuzey yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara ve Kuzey Ege'de kuvvetlice (30-50 km/saat) eseceği tahmin ediliyor.

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