https://tr.sputniknews.com/20220503/meteoroloji-genel-mudurlugu-7-bolgede-gok-gurultulu-saganak-yagis-bekleniyor-1056035077.html

Meteoroloji Genel Müdürlüğü: 7 bölgede gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü: 7 bölgede gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 3-7 Mayıs tarihlerine ait hava durumu tahmin raporunu açıkladı. Buna göre sıcaklıkların iç ve güneydoğu kesimlerde 2 ila 6 derece... 03.05.2022, Sputnik Türkiye

2022-05-03T02:13+0300

2022-05-03T02:13+0300

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türkiye

meteoroloji genel müdürlüğü

sağanak yağış uyarısı

ege

akdeniz

marmara bölgesi

doğu anadolu

karadeniz

güneydoğu anadolu bölgesi

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, ülke genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Ege, Akdeniz, İç Anadolu'nun güney ve batısı, Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusu ile Bolu, Düzce, Tokat, Gaziantep ve Kilis çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.Yağışların, Antalya'nın iç kesimleri, Isparta ve Burdur'un doğusunda yerel olarak kuvvetli olması beklenirken, Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarında yer yer pus ve sis görüleceği tahmin ediliyor.Hava sıcaklığının, iç ve güneydoğu kesimlerde 2 ila 6 derece artacağı tahmin edilirken, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı öngörülüyor.Rüzgarın ise genellikle kuzey yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara ve Kuzey Ege'de kuvvetlice (30-50 km/saat) eseceği tahmin ediliyor.

türkiye

ege

marmara bölgesi

doğu anadolu

karadeniz

güneydoğu anadolu bölgesi

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