https://tr.sputniknews.com/20220503/pasinyanin-istifasini-isteyen-ermenistan-muhalefeti-protestolara-devam-ediyor-1056044147.html

Paşinyan'ın istifasını isteyen Ermenistan muhalefeti, protestolara devam ediyor

Paşinyan'ın istifasını isteyen Ermenistan muhalefeti, protestolara devam ediyor

Ermenistan'ın başkenti Erivan'da hükümetin istifasını isteyen göstericiler, kent merkezinde kurdukları çadır kampında ikinci geceyi geride bıraktı. Muhalifler... 03.05.2022, Sputnik Türkiye

2022-05-03T12:55+0300

2022-05-03T12:55+0300

2022-05-03T12:55+0300

dünya

ermenistan

nikol paşinyan

protesto

istifa

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/05/03/1056044120_0:0:3077:1731_1920x0_80_0_0_7f27f71a5eca073da2d59a5b1cfff49f.jpg

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan'ın istifa etmesi talebiyle 25 Nisan'dan bu yana düzenlenen protesto gösterilerinde tansiyon giderek yükseliyor.Sputnik muhabirinin aktardığına göre kent merkezinde kurdukları çadır kampında ikinci geceyi geride bırakan muhalifler, bu sabah hükümet binasına yürüyerek orada toplandı.Erivan'daki caddeleri ve ülkenin ana otoyollarını bloke eden göstericilere polis bir kez daha müdahale etti. Bu sabahki müdahale sırasında 70 gösterici gözaltına alındı.Eski Cumhurbaşkanı Robert Koçaryan'ın oğlu Levon Koçaryan, Telegram hesabından yaptığı açıklamada, polis tarafından gözaltına alındığını belirtti.Erivan polisi, kentteki tüm caddelerin yeniden ulaşıma açıldığını ve trafik yoğunluğunun normale döndüğünü açıkladı.

ermenistan

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

ermenistan, nikol paşinyan, protesto, istifa