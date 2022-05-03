https://tr.sputniknews.com/20220503/pasinyanin-istifasini-isteyen-ermenistan-muhalefeti-protestolara-devam-ediyor-1056044147.html
Paşinyan'ın istifasını isteyen Ermenistan muhalefeti, protestolara devam ediyor
Paşinyan'ın istifasını isteyen Ermenistan muhalefeti, protestolara devam ediyor
Ermenistan'ın başkenti Erivan'da hükümetin istifasını isteyen göstericiler, kent merkezinde kurdukları çadır kampında ikinci geceyi geride bıraktı. Muhalifler... 03.05.2022, Sputnik Türkiye
2022-05-03T12:55+0300
2022-05-03T12:55+0300
2022-05-03T12:55+0300
dünya
ermenistan
nikol paşinyan
protesto
istifa
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Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan'ın istifa etmesi talebiyle 25 Nisan'dan bu yana düzenlenen protesto gösterilerinde tansiyon giderek yükseliyor.Sputnik muhabirinin aktardığına göre kent merkezinde kurdukları çadır kampında ikinci geceyi geride bırakan muhalifler, bu sabah hükümet binasına yürüyerek orada toplandı.Erivan'daki caddeleri ve ülkenin ana otoyollarını bloke eden göstericilere polis bir kez daha müdahale etti. Bu sabahki müdahale sırasında 70 gösterici gözaltına alındı.Eski Cumhurbaşkanı Robert Koçaryan'ın oğlu Levon Koçaryan, Telegram hesabından yaptığı açıklamada, polis tarafından gözaltına alındığını belirtti.Erivan polisi, kentteki tüm caddelerin yeniden ulaşıma açıldığını ve trafik yoğunluğunun normale döndüğünü açıkladı.
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ermenistan, nikol paşinyan, protesto, istifa
Paşinyan'ın istifasını isteyen Ermenistan muhalefeti, protestolara devam ediyor
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Ermenistan'ın başkenti Erivan'da hükümetin istifasını isteyen göstericiler, kent merkezinde kurdukları çadır kampında ikinci geceyi geride bıraktı. Muhalifler, bu sabah hükümet binasının önünde toplandı.
Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan'ın istifa etmesi talebiyle 25 Nisan'dan bu yana düzenlenen protesto gösterilerinde tansiyon giderek yükseliyor.
Sputnik muhabirinin aktardığına göre kent merkezinde kurdukları çadır kampında ikinci geceyi geride bırakan muhalifler, bu sabah hükümet binasına yürüyerek orada toplandı.
Erivan'daki caddeleri ve ülkenin ana otoyollarını bloke eden göstericilere polis bir kez daha müdahale etti. Bu sabahki müdahale sırasında 70 gösterici gözaltına alındı.
Eski Cumhurbaşkanı Robert Koçaryan'ın oğlu Levon Koçaryan, Telegram hesabından yaptığı açıklamada, polis tarafından gözaltına alındığını belirtti.
Erivan polisi, kentteki tüm caddelerin yeniden ulaşıma açıldığını ve trafik yoğunluğunun normale döndüğünü açıkladı.