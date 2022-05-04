https://tr.sputniknews.com/20220504/ab-ulkeleri-gecen-yil-267-bin-360-siginmaciya-koruma-statusu-verdi-1056078885.html

AB ülkeleri, geçen yıl 267 bin 360 sığınmacıya koruma statüsü verdi

AB ülkeleri, geçen yıl 267 bin 360 sığınmacıya koruma statüsü verdi

Avrupa Birliği (AB) üyesi ülkelerinin, 2021 yılında koruma statüsü verdiği sığınmacı sayısı 267 bin 360 oldu. 04.05.2022, Sputnik Türkiye

2022-05-04T14:45+0300

2022-05-04T14:45+0300

2022-05-04T14:45+0300

dünya

sığınmacı

avrupa birliği istatistik ofisi (eurostat)

avrupa birliği

geçici koruma statüsü

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Avrupa İstatistik Ofisi'nin (Eurostat) verilerine göre, geçen yıl koruma statüsü verilen kişi sayısı bir önceki yıla göre yüzde 5 düştü.2020'de, 281 bin 55 olan koruma statüsü tanınan kişi sayısı geçen yıl 267 bin 360'a geriledi.Koruma sağlanan kişilerin yarısına mülteci statüsü verilirken, yüzde 30'una ikincil koruma ve yaklaşık yüzde 20'sine insani koruma sağlandı.Sığınma isteyen kişilere en fazla Almanya koruma sağladı. AB ülkelerinden koruma statüsünün yüzde 33'ü Almanya'dan, yüzde 17'si Fransa'dan, yüzde 12'si İtalya'dan ve yüzde 8'i İspanya'dan verildi.AB ülkelerindeki koruma imkanından en çok Suriyeliler faydalandı. 69 bin 140 Suriyeli, toplam sayının yüzde 26'sını oluşturdu. Suriyelileri 53 bin 605'le Afganlar takip etti.AB ülkelerine geçen yıl yanında herhangi bir refakatçisi bulunmayan 23 bin 255 çocuk sığınma başvurusunda bulundu.18 yaşından küçük olup AB ülkelerine sığınma başvurusu yapanların sayısı 2020 yılında 13 bin 550 olarak belirlenmişti. Bu sayı 2021'de yüzde 72 arttı.Refakatçisi olmayan çocuklar en fazla Afganistan (yüzde 53), Suriye (yüzde 16) ve Bangladeş'ten (yüzde 6) Avrupa ülkelerine geldi.Bu çocukların en fazla sığınma başvurusu yaptığı ülkeler ise Avusturya ve Almanya oldu.

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sığınmacı, avrupa birliği istatistik ofisi (eurostat), avrupa birliği, geçici koruma statüsü