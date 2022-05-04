Bodrum'a tarihinin en büyük yolcu gemisi geldi: 323 metre uzunluğunda, 135 bin ton ağırlığında

© İHA Gemi yolcularından Avusturya uyruklu Barbara Reinprecht, basın mensuplarına yaptığı açıklamada “Gezimiz harika geçiyor. Bu benim kruvaziyer tatilim ama sonuncu olmayacak. Gemide her şeyimiz var. Manzara mükemmel. Ben de keyfini çıkarıyorum” dedi.