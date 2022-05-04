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Bodrum'a tarihinin en büyük yolcu gemisi geldi: 323 metre uzunluğunda, 135 bin ton ağırlığında
Bodrum'a tarihinin en büyük yolcu gemisi geldi: 323 metre uzunluğunda, 135 bin ton ağırlığında
Muğla’nın Bodrum ilçesine tarihinin en büyük yolcu gemisi gelirken, gemi bandoyla karşılandı. 04.05.2022, Sputnik Türkiye
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Bodrum'a tarihinin en büyük yolcu gemisi geldi: 323 metre uzunluğunda, 135 bin ton ağırlığında

19:02 04.05.2022
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Muğla’nın Bodrum ilçesine tarihinin en büyük yolcu gemisi gelirken, gemi bandoyla karşılandı.
© İHA / HAMDİ YÖRÜR-AW611108Sabah saatlerinde ilçeye gelen İtalyan bayraklı 323 metre uzunluğunda 135 bin ton ağırlığındaki ‘Costa Venezia’ isimli gemi, Gemi Yanaşma İskelesi’ne demirledi. İçinde lüks otel konforunda 2 bin 116 kamara bulunan gemide bin 254 yolcu ve bin 78 personel bulunduğu bildirildi. Gemi, Bodrum Bandosu'nun müzikleri eşliğinde karşılandı.
Bodrum'a tarihinin en büyük yolcu gemisi geldi - Sputnik Türkiye
1/5
© İHA / HAMDİ YÖRÜR-AW611108
Sabah saatlerinde ilçeye gelen İtalyan bayraklı 323 metre uzunluğunda 135 bin ton ağırlığındaki ‘Costa Venezia’ isimli gemi, Gemi Yanaşma İskelesi’ne demirledi. İçinde lüks otel konforunda 2 bin 116 kamara bulunan gemide bin 254 yolcu ve bin 78 personel bulunduğu bildirildi. Gemi, Bodrum Bandosu'nun müzikleri eşliğinde karşılandı.
© İHAÇoğunluğu Alman, İtalyan ve Rus uyruklu turistler, gümrük işlemlerinin ardından Bodrum’u gezdi. Kimileri ilçenin tarihi ve turistik yerlerini gezerken kimileri de ilçe merkezinde yürüyüş ve alış veriş yaptı. Kimileri de tekne turuna çıkarak Bodrum’un birbirinden eşsiz koylarını görme fırsatı yakaladı.
Bodrum'a tarihinin en büyük yolcu gemisi geldi - Sputnik Türkiye
2/5
© İHA
Çoğunluğu Alman, İtalyan ve Rus uyruklu turistler, gümrük işlemlerinin ardından Bodrum’u gezdi. Kimileri ilçenin tarihi ve turistik yerlerini gezerken kimileri de ilçe merkezinde yürüyüş ve alış veriş yaptı. Kimileri de tekne turuna çıkarak Bodrum’un birbirinden eşsiz koylarını görme fırsatı yakaladı.
© İHAGemi yolcularından Avusturya uyruklu Barbara Reinprecht, basın mensuplarına yaptığı açıklamada “Gezimiz harika geçiyor. Bu benim kruvaziyer tatilim ama sonuncu olmayacak. Gemide her şeyimiz var. Manzara mükemmel. Ben de keyfini çıkarıyorum” dedi.
Bodrum'a tarihinin en büyük yolcu gemisi geldi - Sputnik Türkiye
3/5
© İHA
Gemi yolcularından Avusturya uyruklu Barbara Reinprecht, basın mensuplarına yaptığı açıklamada “Gezimiz harika geçiyor. Bu benim kruvaziyer tatilim ama sonuncu olmayacak. Gemide her şeyimiz var. Manzara mükemmel. Ben de keyfini çıkarıyorum” dedi.
© İHABodrum Cruise Port Genel Müdürü Haluk Hızlan ise sezonda toplam 150 gemi beklediklerini ifade ederek “Bodrum tarihinin en büyük gemisini bugün limanımızda ağırlamaktan mutluluk duyuyoruz. Sezona çok hızlı başladık. 2022 için 150 gemi, 200 bin yolcu beklenmekte. Doğu Akdeniz cruise turizmi geri döndü. Heyecanla yeni gemileri bekliyoruz" diye konuştu.
Bodrum'a tarihinin en büyük yolcu gemisi geldi - Sputnik Türkiye
4/5
© İHA
Bodrum Cruise Port Genel Müdürü Haluk Hızlan ise sezonda toplam 150 gemi beklediklerini ifade ederek “Bodrum tarihinin en büyük gemisini bugün limanımızda ağırlamaktan mutluluk duyuyoruz. Sezona çok hızlı başladık. 2022 için 150 gemi, 200 bin yolcu beklenmekte. Doğu Akdeniz cruise turizmi geri döndü. Heyecanla yeni gemileri bekliyoruz" diye konuştu.
© İHAGemi, akşam saatlerinde Yunanistan’ın Santorini adasına hareket edecek.
Bodrum'a tarihinin en büyük yolcu gemisi geldi - Sputnik Türkiye
5/5
© İHA
Gemi, akşam saatlerinde Yunanistan’ın Santorini adasına hareket edecek.
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