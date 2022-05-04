https://tr.sputniknews.com/20220504/cinayetten-8-yillik-husumet-cikti-1056074479.html

Cinayetten 8 yıllık husumet çıktı

Cinayetten 8 yıllık husumet çıktı

Adana'da 25 yaşındaki Süleyman Kara'nın, bisikletiyle bayram ziyaretinden dönen 54 yaşındaki Mehmet Aydın'ı bıçaklayarak öldürdüğü olayın ayrıntıları ortaya... 04.05.2022, Sputnik Türkiye

2022-05-04T13:27+0300

2022-05-04T13:27+0300

2022-05-04T13:27+0300

türkiye

adana

cinayet

saldırı

çay ocağı

katil

aile

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Ramazan Bayramı'nın ilk günü saat 18.00 sıralarında, Cumhuriyet Mahallesi'nde bisikletle bayram ziyaretinden dönen çay ocağı işletmecisi Mehmet Aydın, yolda Süleyman Kara ile karşılaştı. İddiaya göre, Kara, 8 yıl önce annesinin birlikte yaşadığı kişiyle oturduğu evin sahibi olan Aydın ile tartıştı. O dönemde, annesini evinden çıkartmasını istediği Aydın'ın, bu teklifi kabul etmemesi nedeniyle aralarında husumet olduğu belirtilen Kara, çıkan tartışmada Aydın'ı göğsünden bıçakladı. Kanlar içinde kalan Aydın, götürüldüğü Kozan Devlet Hastanesi'nde doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Olay sonrası kaçan Süleyman Kara, polisin çalışmasıyla yakalandı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Kara, tutuklandı.Adana Adli Tıp Kurumu'nda otopsisi yapılan Mehmet Aydın'ın cenazesi ailesine teslim edildi.Kozan Asri Mezarlığı'na getirilen Aydın, kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.

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adana, cinayet, saldırı, çay ocağı, katil, aile