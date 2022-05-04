https://tr.sputniknews.com/20220504/cinayetten-8-yillik-husumet-cikti-1056074479.html
Cinayetten 8 yıllık husumet çıktı
Cinayetten 8 yıllık husumet çıktı
Adana'da 25 yaşındaki Süleyman Kara'nın, bisikletiyle bayram ziyaretinden dönen 54 yaşındaki Mehmet Aydın'ı bıçaklayarak öldürdüğü olayın ayrıntıları ortaya... 04.05.2022, Sputnik Türkiye
2022-05-04T13:27+0300
2022-05-04T13:27+0300
2022-05-04T13:27+0300
türkiye
adana
cinayet
saldırı
çay ocağı
katil
aile
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Ramazan Bayramı'nın ilk günü saat 18.00 sıralarında, Cumhuriyet Mahallesi'nde bisikletle bayram ziyaretinden dönen çay ocağı işletmecisi Mehmet Aydın, yolda Süleyman Kara ile karşılaştı. İddiaya göre, Kara, 8 yıl önce annesinin birlikte yaşadığı kişiyle oturduğu evin sahibi olan Aydın ile tartıştı. O dönemde, annesini evinden çıkartmasını istediği Aydın'ın, bu teklifi kabul etmemesi nedeniyle aralarında husumet olduğu belirtilen Kara, çıkan tartışmada Aydın'ı göğsünden bıçakladı. Kanlar içinde kalan Aydın, götürüldüğü Kozan Devlet Hastanesi'nde doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Olay sonrası kaçan Süleyman Kara, polisin çalışmasıyla yakalandı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Kara, tutuklandı.Adana Adli Tıp Kurumu'nda otopsisi yapılan Mehmet Aydın'ın cenazesi ailesine teslim edildi.Kozan Asri Mezarlığı'na getirilen Aydın, kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.
https://tr.sputniknews.com/20220413/nisantasinda-sokak-ortasinda-silahli-saldiri-kendisini-yakalayan-kisiye-silah-cekti-1055521646.html
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adana, cinayet, saldırı, çay ocağı, katil, aile
Cinayetten 8 yıllık husumet çıktı
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Adana'da 25 yaşındaki Süleyman Kara'nın, bisikletiyle bayram ziyaretinden dönen 54 yaşındaki Mehmet Aydın'ı bıçaklayarak öldürdüğü olayın ayrıntıları ortaya çıktı. Kara'nın, 8 yıl önce kendilerini terk eden annesine evini kiraya verdiği için Aydın'ı öldürdüğü belirtildi.
Ramazan Bayramı'nın ilk günü saat 18.00 sıralarında, Cumhuriyet Mahallesi'nde bisikletle bayram ziyaretinden dönen çay ocağı işletmecisi Mehmet Aydın, yolda Süleyman Kara ile karşılaştı.
İddiaya göre, Kara, 8 yıl önce annesinin birlikte yaşadığı kişiyle oturduğu evin sahibi olan Aydın ile tartıştı. O dönemde, annesini evinden çıkartmasını istediği Aydın'ın, bu teklifi kabul etmemesi nedeniyle aralarında husumet olduğu belirtilen Kara, çıkan tartışmada Aydın'ı göğsünden bıçakladı.
Kanlar içinde kalan Aydın, götürüldüğü Kozan Devlet Hastanesi'nde doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı.
Olay sonrası kaçan Süleyman Kara, polisin çalışmasıyla yakalandı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Kara, tutuklandı.
Adana Adli Tıp Kurumu'nda otopsisi yapılan Mehmet Aydın'ın cenazesi ailesine teslim edildi.
Kozan Asri Mezarlığı'na getirilen Aydın, kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.