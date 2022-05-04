https://tr.sputniknews.com/20220504/kiracilarla-ev-sahipleri-sokak-ortasinda-kavga-etti-1056072543.html

Kiracılarla ev sahipleri sokak ortasında kavga etti

Kiracılarla ev sahipleri sokak ortasında kavga etti

Esenyurt'ta anlaşmazlık yaşayan ev sahipleri ile kiracılar sokakta birbirlerine saldırdı. Silah çıkardıkları öne sürülen kiracılar gözaltına alındı. 04.05.2022, Sputnik Türkiye

2022-05-04T12:48+0300

2022-05-04T12:48+0300

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türkiye

istanbul

esenyurt

ev sahibi

kiracı

kavga

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İstanbul Esenyurt’ta anlaşmazlık yaşayan ev sahipleri ile kiracılar apartman önünde karşı karşıya geldiler. Sözlü tartışma kısa sürede yerini kavgaya bıraktı. Taraflar birbirlerine saldırdı. Oğlunun darp edildiğini gören kiracı baba Bedirhan H. iddiaya göre silahına sarıldı. Çevredekilerin müdahalesiyle silah ateşlenmeden elinden alındı.Kavga araya girenler tarafından sonlandırılırken, olay yerine polis çağrıldı. Kiracılardan baba Bedirhan H. ve oğlu Tugay H. gözaltına alındı.

türkiye

istanbul

esenyurt

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istanbul, esenyurt, ev sahibi , kiracı, kavga