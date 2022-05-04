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Kiracılarla ev sahipleri sokak ortasında kavga etti
Kiracılarla ev sahipleri sokak ortasında kavga etti
Esenyurt'ta anlaşmazlık yaşayan ev sahipleri ile kiracılar sokakta birbirlerine saldırdı. Silah çıkardıkları öne sürülen kiracılar gözaltına alındı. 04.05.2022, Sputnik Türkiye
2022-05-04T12:48+0300
2022-05-04T12:48+0300
türkiye
istanbul
esenyurt
ev sahibi
kiracı
kavga
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İstanbul Esenyurt’ta anlaşmazlık yaşayan ev sahipleri ile kiracılar apartman önünde karşı karşıya geldiler. Sözlü tartışma kısa sürede yerini kavgaya bıraktı. Taraflar birbirlerine saldırdı. Oğlunun darp edildiğini gören kiracı baba Bedirhan H. iddiaya göre silahına sarıldı. Çevredekilerin müdahalesiyle silah ateşlenmeden elinden alındı.Kavga araya girenler tarafından sonlandırılırken, olay yerine polis çağrıldı. Kiracılardan baba Bedirhan H. ve oğlu Tugay H. gözaltına alındı.
türkiye
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istanbul, esenyurt, ev sahibi , kiracı, kavga

Kiracılarla ev sahipleri sokak ortasında kavga etti

12:48 04.05.2022
© DHAKiracılarla ev sahipleri sokak ortasında kavga etti
Kiracılarla ev sahipleri sokak ortasında kavga etti - Sputnik Türkiye, 1920, 04.05.2022
© DHA
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Esenyurt'ta anlaşmazlık yaşayan ev sahipleri ile kiracılar sokakta birbirlerine saldırdı. Silah çıkardıkları öne sürülen kiracılar gözaltına alındı.
İstanbul Esenyurt’ta anlaşmazlık yaşayan ev sahipleri ile kiracılar apartman önünde karşı karşıya geldiler. Sözlü tartışma kısa sürede yerini kavgaya bıraktı. Taraflar birbirlerine saldırdı. Oğlunun darp edildiğini gören kiracı baba Bedirhan H. iddiaya göre silahına sarıldı. Çevredekilerin müdahalesiyle silah ateşlenmeden elinden alındı.
Kavga araya girenler tarafından sonlandırılırken, olay yerine polis çağrıldı. Kiracılardan baba Bedirhan H. ve oğlu Tugay H. gözaltına alındı.
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