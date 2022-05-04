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https://tr.sputniknews.com/20220504/meteorolojiden-sari-kodlu-uyari-soguk-hava-saganak-yagis-ve-kar-bekleniyor-1056093041.html
Meteoroloji'den sarı kodlu uyarı: Soğuk hava, sağanak yağış ve kar bekleniyor
Meteoroloji'den sarı kodlu uyarı: Soğuk hava, sağanak yağış ve kar bekleniyor
Meteoroloji Genel Müdürlüğünce yapılan güncel hava tahminlerine göre, yurt genelinde etkili olan soğuk ve yağışlı havanın bayramdan sonra da etkisini... 04.05.2022, Sputnik Türkiye
2022-05-04T22:58+0300
2022-05-04T22:58+0300
türkiye
meteoroloji genel müdürlüğü
yağış
sağanak yağış
sağanak yağış uyarısı
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü güncel hava tahmin raporunu yayımladı. Yurt genelinde soğuk ve yağışlı hava etkisini göstermeye devam ederken, 7 il için sarı kodlu uyarı yayımlandı.Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan güncel hava tahmin raporuna göre, Ramazan Bayramı'ndan sonra da yurt genelinde soğuk, bulutlu ve sağanak yağışlı havanın etkisini devam ettirmesi bekleniyor. Meteoroloji, Amasya, Çorum, Giresun, Ordu, Samsun, Tokat ve Trabzon illeri için sağanak yağış uyarısı yaptı. Sarı kodlu uyarı alan iller arasında Giresun ve Trabzon'un yüksek kesimlerinde kar yağması da bekleniyor.Güneydoğu Anadolu Bölgesi05.05.2022 Perşembe Günü Doğu Akdeniz ile Gaziantep, Kilis, Şanlıurfa ve Diyarbakır'ın kuzeyi, Adıyaman, Elazığ, Bingöl ve Tunceli'de Kuvvetli Yağış Bekleniyor.Yapılan son değerlendirmelere göre; 05.05.2022 Perşembe günü Adana'nın güney ve doğusu, Osmaniye, Hatay, Gaziantep, Kilis, Diyarbakır ve Şanlıurfa'nın kuzeyi, Adıyaman, Elazığ, Bingöl ve Tunceli'de yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiğinden sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.Doğu KaradenizDoğu Karadeniz’de görülecek sağanak yağışların Giresun çevreleri ile Trabzon’un batısında kuvvetli olması bekleniyor. Doğu Karadeniz’deki yağışların 1500 metre üzeri yerlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olacağı tahmin ediliyor. Ulaşımda aksamalar, su baskını, heyelan gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.Orta KaradenizYapılan son değerlendirmelere göre; 4 Mayıs Çarşamba sabah saatlerinden itibaren Orta Karadeniz’de (Samsun, Ordu, Amasya ve Tokat ile Çorum’un güney ve doğusu) görülecek olan sağanak yağışların yerel ve aralıklı kuvvetli (21-50 kg/m2) olması beklendiğinden sel, su baskını, heyelan, yağış anında kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.Batı AkdenizDenizlerimizde (Batı Akdeniz’in Batısı) fırtına bekleniyor.Batı Akdeniz’in batısında rüzgarın yarın (04.05.2022 Çarşamba) akşam saatlerinden itibaren batı ve kuzeybatı yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde (50-75km/sa) fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor. Fırtınanın 05.05.2022 Perşembe günü öğle saatlerinde etkisini kaybedeceği beklenmektedir.
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meteoroloji genel müdürlüğü, yağış, sağanak yağış, sağanak yağış uyarısı

Meteoroloji'den sarı kodlu uyarı: Soğuk hava, sağanak yağış ve kar bekleniyor

22:58 04.05.2022
© AA / Serhat ÇağdaşYağmur- Sağanak yağış
Yağmur- Sağanak yağış - Sputnik Türkiye, 1920, 04.05.2022
© AA / Serhat Çağdaş
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Meteoroloji Genel Müdürlüğünce yapılan güncel hava tahminlerine göre, yurt genelinde etkili olan soğuk ve yağışlı havanın bayramdan sonra da etkisini sürdürmesi bekleniyor. Meteoroloji, sağanak yağış beklenen 7 il için sarı kodlu uyarı yayımladı.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü güncel hava tahmin raporunu yayımladı. Yurt genelinde soğuk ve yağışlı hava etkisini göstermeye devam ederken, 7 il için sarı kodlu uyarı yayımlandı.
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan güncel hava tahmin raporuna göre, Ramazan Bayramı'ndan sonra da yurt genelinde soğuk, bulutlu ve sağanak yağışlı havanın etkisini devam ettirmesi bekleniyor. Meteoroloji, Amasya, Çorum, Giresun, Ordu, Samsun, Tokat ve Trabzon illeri için sağanak yağış uyarısı yaptı. Sarı kodlu uyarı alan iller arasında Giresun ve Trabzon'un yüksek kesimlerinde kar yağması da bekleniyor.

Güneydoğu Anadolu Bölgesi

05.05.2022 Perşembe Günü Doğu Akdeniz ile Gaziantep, Kilis, Şanlıurfa ve Diyarbakır'ın kuzeyi, Adıyaman, Elazığ, Bingöl ve Tunceli'de Kuvvetli Yağış Bekleniyor.
Yapılan son değerlendirmelere göre; 05.05.2022 Perşembe günü Adana'nın güney ve doğusu, Osmaniye, Hatay, Gaziantep, Kilis, Diyarbakır ve Şanlıurfa'nın kuzeyi, Adıyaman, Elazığ, Bingöl ve Tunceli'de yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiğinden sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

Doğu Karadeniz

Doğu Karadeniz’de görülecek sağanak yağışların Giresun çevreleri ile Trabzon’un batısında kuvvetli olması bekleniyor. Doğu Karadeniz’deki yağışların 1500 metre üzeri yerlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olacağı tahmin ediliyor. Ulaşımda aksamalar, su baskını, heyelan gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

Orta Karadeniz

Yapılan son değerlendirmelere göre; 4 Mayıs Çarşamba sabah saatlerinden itibaren Orta Karadeniz’de (Samsun, Ordu, Amasya ve Tokat ile Çorum’un güney ve doğusu) görülecek olan sağanak yağışların yerel ve aralıklı kuvvetli (21-50 kg/m2) olması beklendiğinden sel, su baskını, heyelan, yağış anında kuvvetli rüzgar ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

Batı Akdeniz

Denizlerimizde (Batı Akdeniz’in Batısı) fırtına bekleniyor.
Batı Akdeniz’in batısında rüzgarın yarın (04.05.2022 Çarşamba) akşam saatlerinden itibaren batı ve kuzeybatı yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde (50-75km/sa) fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor. Fırtınanın 05.05.2022 Perşembe günü öğle saatlerinde etkisini kaybedeceği beklenmektedir.
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