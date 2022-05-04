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Trabzonspor'un 'kupa anıtı' çağrısına 10 milyon liralık destek
Trabzonspor'un 'kupa anıtı' çağrısına 10 milyon liralık destek
Trabzonspor Kulübü'nün anıt yaptırma kararı için yaptığı destek çağrısına 10 milyon liralık destek geldi. 04.05.2022, Sputnik Türkiye
2022-05-04T23:25+0300
2022-05-04T23:25+0300
spor
trabzonspor
anıt
şampiyon
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Bordo-mavili kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Trabzonspor Kulübü Başkanı Ahmet Ağaoğlu’nun çağrısına destek veren Nevzat Aydın ve Nevzat Kaya'nın 5'er milyon liralık bağış ile Kupa Anıtı’na adlarını yazdırdıkları belirtildi.Spor Toto Süper Lig'in 35. haftasında sahasında Fraport TAV Antalyaspor ile 2-2 berabere kalarak bitime 3 hafta kala şampiyonluğu elde eden Trabzonspor'da, Kulüp Başkanı Ağaoğlu, şampiyonluğun kalıcı bir hatırası olması adına, stadyum önüne bir anıt yaptırmaya karar verdiklerini ve camianın desteğiyle inşa edileceğini açıklamıştı.
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trabzonspor, anıt, şampiyon

Trabzonspor'un 'kupa anıtı' çağrısına 10 milyon liralık destek

23:25 04.05.2022
© İHAAhmet Ağaoğlu
Ahmet Ağaoğlu - Sputnik Türkiye, 1920, 04.05.2022
© İHA
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Trabzonspor Kulübü'nün anıt yaptırma kararı için yaptığı destek çağrısına 10 milyon liralık destek geldi.
Bordo-mavili kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Trabzonspor Kulübü Başkanı Ahmet Ağaoğlu’nun çağrısına destek veren Nevzat Aydın ve Nevzat Kaya'nın 5'er milyon liralık bağış ile Kupa Anıtı’na adlarını yazdırdıkları belirtildi.
Spor Toto Süper Lig'in 35. haftasında sahasında Fraport TAV Antalyaspor ile 2-2 berabere kalarak bitime 3 hafta kala şampiyonluğu elde eden Trabzonspor'da, Kulüp Başkanı Ağaoğlu, şampiyonluğun kalıcı bir hatırası olması adına, stadyum önüne bir anıt yaptırmaya karar verdiklerini ve camianın desteğiyle inşa edileceğini açıklamıştı.
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