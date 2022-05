https://tr.sputniknews.com/20220504/youtube-go-uygulamasi-agustos-ayinda-kapatilacak-1056086558.html

YouTube Go uygulaması ağustos ayında kapatılacak

YouTube Go uygulaması ağustos ayında kapatılacak

Android tabanlı bütçeli telefonlarda video izlemek için geliştirilen YouTube Go uygulamasının Ağustos ayında çalışmayı durduracağı belirtildi. 04.05.2022, Sputnik Türkiye

2022-05-04T18:32+0300

2022-05-04T18:32+0300

2022-05-04T18:32+0300

yaşam

youtube

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/04/05/1055332884_0:0:961:540_1920x0_80_0_0_93a3d81cf6d91aaef51309fe1e6368d2.png

Google’dan yapılan açıklamada, kullanıcıların artık YouTube Go uygulamasına ihtiyaç duymadığı, zira standart YouTube uygulamasının son dönemde yapılan iyileştirmelerle düşük kaliteli cihazlarla ve bağlantı hızlarıyla verimli ve stabil çalıştığı kaydedildi.Google, telefon sahiplerine standart YouTube uygulamasına geçmeyi veya tarayıcı aracılığıyla servisin web versiyonuna girmeyi önerdi.2016’da kullanıma sunulan YouTube Go, standart uygulamayı çalıştıramayan bütçeli Android telefonlarında kullanılıyordu. Halihazırda YouTube Go uygulaması 500 milyondan fazla kurulum sayısına sahip.

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

youtube