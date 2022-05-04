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https://tr.sputniknews.com/20220504/youtube-go-uygulamasi-agustos-ayinda-kapatilacak-1056086558.html
YouTube Go uygulaması ağustos ayında kapatılacak
YouTube Go uygulaması ağustos ayında kapatılacak
Android tabanlı bütçeli telefonlarda video izlemek için geliştirilen YouTube Go uygulamasının Ağustos ayında çalışmayı durduracağı belirtildi. 04.05.2022, Sputnik Türkiye
2022-05-04T18:32+0300
2022-05-04T18:32+0300
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Google’dan yapılan açıklamada, kullanıcıların artık YouTube Go uygulamasına ihtiyaç duymadığı, zira standart YouTube uygulamasının son dönemde yapılan iyileştirmelerle düşük kaliteli cihazlarla ve bağlantı hızlarıyla verimli ve stabil çalıştığı kaydedildi.Google, telefon sahiplerine standart YouTube uygulamasına geçmeyi veya tarayıcı aracılığıyla servisin web versiyonuna girmeyi önerdi.2016’da kullanıma sunulan YouTube Go, standart uygulamayı çalıştıramayan bütçeli Android telefonlarında kullanılıyordu. Halihazırda YouTube Go uygulaması 500 milyondan fazla kurulum sayısına sahip.
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YouTube Go uygulaması ağustos ayında kapatılacak

18:32 04.05.2022
© REUTERSYouTube logo
YouTube logo - Sputnik Türkiye, 1920, 04.05.2022
© REUTERS
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Android tabanlı bütçeli telefonlarda video izlemek için geliştirilen YouTube Go uygulamasının Ağustos ayında çalışmayı durduracağı belirtildi.
Google’dan yapılan açıklamada, kullanıcıların artık YouTube Go uygulamasına ihtiyaç duymadığı, zira standart YouTube uygulamasının son dönemde yapılan iyileştirmelerle düşük kaliteli cihazlarla ve bağlantı hızlarıyla verimli ve stabil çalıştığı kaydedildi.
Google, telefon sahiplerine standart YouTube uygulamasına geçmeyi veya tarayıcı aracılığıyla servisin web versiyonuna girmeyi önerdi.
2016’da kullanıma sunulan YouTube Go, standart uygulamayı çalıştıramayan bütçeli Android telefonlarında kullanılıyordu. Halihazırda YouTube Go uygulaması 500 milyondan fazla kurulum sayısına sahip.
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