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https://tr.sputniknews.com/20220505/arkadasiyla-tartistiktan-sonra-havaya-ates-acan-polis-gozaltina-alindi-1056124790.html
Arkadaşıyla tartıştıktan sonra havaya ateş açan polis gözaltına alındı
Arkadaşıyla tartıştıktan sonra havaya ateş açan polis gözaltına alındı
Bilecik'te arkadaşı ile tartışıp, eğlence mekanından çıkan polis memuru Murat P., sokakta tabancayla havaya rastgele 6 el ateş açtı. Kurşunlar bir otomobil ve... 05.05.2022, Sputnik Türkiye
2022-05-05T21:49+0300
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polis
ateş açma
bilecik
türkiye
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Bilecik'te bir eğlence mekanında arkadaşıyla tartıştıktan sonra çıktığı sokakta tabancayla havaya ateş açan polis memuru Murat P. gözaltına alındı.Bilecik Emniyet Müdürlüğü'nde görevli polis memuru Murat P., dün gece arkadaşı Volkan A. ile Gazipaşa Mahallesi'ndeki bir eğlence mekanına gitti. Burada tartışmaya başlayan ikili, daha sonra dışarı çıktı.Bu sırada Murat P. belinden çıkardığı tabancayla sokakta havaya rastgele 6 el ateş etti. Kurşunlar park halindeki bir otomobil ile eve isabet etti.Olaydan sonra Murat P. ile yanındaki Volkan A. gözaltına alıp emniyete götürüldü. Olay ile ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.
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polis, ateş açma, bilecik

Arkadaşıyla tartıştıktan sonra havaya ateş açan polis gözaltına alındı

21:49 05.05.2022 (güncellendi: 21:50 05.05.2022)
© DHAArkadaşıyla tartıştıktan sonra havaya ateş açan polis gözaltına alındı
Arkadaşıyla tartıştıktan sonra havaya ateş açan polis gözaltına alındı - Sputnik Türkiye, 1920, 05.05.2022
© DHA
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Bilecik'te arkadaşı ile tartışıp, eğlence mekanından çıkan polis memuru Murat P., sokakta tabancayla havaya rastgele 6 el ateş açtı. Kurşunlar bir otomobil ve eve isabet ederken, Murat P. ile tartıştığı arkadaşı Volkan A. gözaltına alındı.
Bilecik'te bir eğlence mekanında arkadaşıyla tartıştıktan sonra çıktığı sokakta tabancayla havaya ateş açan polis memuru Murat P. gözaltına alındı.
Bilecik Emniyet Müdürlüğü'nde görevli polis memuru Murat P., dün gece arkadaşı Volkan A. ile Gazipaşa Mahallesi'ndeki bir eğlence mekanına gitti. Burada tartışmaya başlayan ikili, daha sonra dışarı çıktı.
Bu sırada Murat P. belinden çıkardığı tabancayla sokakta havaya rastgele 6 el ateş etti. Kurşunlar park halindeki bir otomobil ile eve isabet etti.
Olaydan sonra Murat P. ile yanındaki Volkan A. gözaltına alıp emniyete götürüldü. Olay ile ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.
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