https://tr.sputniknews.com/20220505/erzurumda-paylasimlari-nedeniyle-haklarinda-sorusturma-acilan-4-ogretmen-aciga-alindi-1056095364.html
Erzurum'da paylaşımları nedeniyle haklarında soruşturma açılan 4 öğretmen açığa alındı
Erzurum'da paylaşımları nedeniyle haklarında soruşturma açılan 4 öğretmen açığa alındı
Erzurum'un Karayazı ilçesinde, sosyal medya paylaşımları dolayısıyla haklarında adli ve idari soruşturma başlatılan 4 öğretmen açığa alındı. 05.05.2022, Sputnik Türkiye
2022-05-05T01:25+0300
2022-05-05T01:25+0300
2022-05-05T01:25+0300
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erzurum
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öğretmen
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Erzurum Karayazı İlçe Milli Eğitim Müdürü Muhlis Çiçek, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, kişisel sosyal medya hesaplarında ilçe giriş tabelası önünde yayınlamış oldukları görselden dolayı öğretmenler hakkında adli ve idari soruşturma başlatıldığını hatırlattı.Çiçek, tahkikat sonuçlanana kadar söz konusu öğretmenlerin açığa alındığını bildirdi.Karayazı ilçesi girişindeki Kürtçe ve Türkçe "Hoş geldiniz" yazılı tabela önünde uygunsuz fotoğraf çekerek sosyal medyadan paylaştıkları belirtilen 4 öğretmen hakkında 3 Mayıs'ta Kaymakamlık ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'nce adli ve idari soruşturma başlatılmıştı.
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erzurum, tabela, öğretmen
Erzurum'da paylaşımları nedeniyle haklarında soruşturma açılan 4 öğretmen açığa alındı
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Erzurum'un Karayazı ilçesinde, sosyal medya paylaşımları dolayısıyla haklarında adli ve idari soruşturma başlatılan 4 öğretmen açığa alındı.
Erzurum Karayazı İlçe Milli Eğitim Müdürü Muhlis Çiçek, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, kişisel sosyal medya hesaplarında ilçe giriş tabelası önünde yayınlamış oldukları görselden dolayı öğretmenler hakkında adli ve idari soruşturma başlatıldığını hatırlattı.
Çiçek, tahkikat sonuçlanana kadar söz konusu öğretmenlerin açığa alındığını bildirdi.
Karayazı ilçesi girişindeki Kürtçe ve Türkçe "Hoş geldiniz" yazılı tabela önünde uygunsuz fotoğraf çekerek sosyal medyadan paylaştıkları belirtilen 4 öğretmen hakkında 3 Mayıs'ta Kaymakamlık ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'nce adli ve idari soruşturma başlatılmıştı.