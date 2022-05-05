Fransa Cumhurbaşkanı Macron ve Hindistan Başbakanı Modi Paris’te görüştü
01:46 05.05.2022 (güncellendi: 01:59 05.05.2022)
© Twitter/Emmanuel Macron, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Hindistan Başbakanı Narendra Modi ile Paris’te Elysee Sarayı'nda bir araya geldi.
Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Hindistan Başbakanı Narendra Modi ile Paris’te Elysee Sarayı'nda bir araya geldi.
Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, ve Hindistan Başbakanı Narendra Modi Paris’te görüştü.
Yerel saat ile 19.00’da başlayan görüşmeye ilişkin Macron Twitter’dan yaptığı açıklamada, çeşitli uluslararası krizlerin ve ikili stratejik ortaklığın ve gıda güvenliği meselesinin görüşüldüğünü belirtti.
Avec @NarendraModi, nous avons ce soir évoqué les différentes crises internationales et notre partenariat stratégique. Nous avons également échangé sur les enjeux de sécurité alimentaire avec l'initiative FARM pour laquelle la participation de l'Inde sera clé. pic.twitter.com/OPxvgAVwRZ— Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) May 4, 2022
Modi ise Twitter hesabından yaptığı açıklamada, “Fransa ziyaretim kısa ama verimli geçti” ifadesini kullandı.
My visit to France was brief but a very fruitful one. President @EmmanuelMacron and I got the opportunity to discuss various subjects. I thank him and the French Government for the warm hospitality. pic.twitter.com/pJCCvpvjao— Narendra Modi (@narendramodi) May 4, 2022
Fransa ve Hindistan arasında farklı alanlarda işbirlikleri bulunduğuna değinen Modi, Fransa’nın ülkesinin ana ortaklarından biri olduğunu kaydetti.
Öte yandan Modi, 2017 yılından bu yana Paris’e üç kez geldi.