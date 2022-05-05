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Fransa Cumhurbaşkanı Macron ve Hindistan Başbakanı Modi Paris’te görüştü
Fransa Cumhurbaşkanı Macron ve Hindistan Başbakanı Modi Paris’te görüştü
Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Hindistan Başbakanı Narendra Modi ile Paris’te Elysee Sarayı'nda bir araya geldi. 05.05.2022, Sputnik Türkiye
2022-05-05T01:46+0300
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dünya
emmanuel macron
fransa
hindistan
narendra modi
paris
elysee sarayı
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Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, ve Hindistan Başbakanı Narendra Modi Paris’te görüştü.Yerel saat ile 19.00’da başlayan görüşmeye ilişkin Macron Twitter’dan yaptığı açıklamada, çeşitli uluslararası krizlerin ve ikili stratejik ortaklığın ve gıda güvenliği meselesinin görüşüldüğünü belirtti.Modi ise Twitter hesabından yaptığı açıklamada, “Fransa ziyaretim kısa ama verimli geçti” ifadesini kullandı.Fransa ve Hindistan arasında farklı alanlarda işbirlikleri bulunduğuna değinen Modi, Fransa’nın ülkesinin ana ortaklarından biri olduğunu kaydetti.Öte yandan Modi, 2017 yılından bu yana Paris’e üç kez geldi.
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emmanuel macron, fransa, hindistan, narendra modi, paris, elysee sarayı

Fransa Cumhurbaşkanı Macron ve Hindistan Başbakanı Modi Paris’te görüştü

01:46 05.05.2022 (güncellendi: 01:59 05.05.2022)
© Twitter/Emmanuel Macron, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Hindistan Başbakanı Narendra Modi ile Paris’te Elysee Sarayı'nda bir araya geldi.
 Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Hindistan Başbakanı Narendra Modi ile Paris’te Elysee Sarayı'nda bir araya geldi. - Sputnik Türkiye, 1920, 05.05.2022
© Twitter/Emmanuel Macron,
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Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Hindistan Başbakanı Narendra Modi ile Paris’te Elysee Sarayı'nda bir araya geldi.
Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, ve Hindistan Başbakanı Narendra Modi Paris’te görüştü.
Yerel saat ile 19.00’da başlayan görüşmeye ilişkin Macron Twitter’dan yaptığı açıklamada, çeşitli uluslararası krizlerin ve ikili stratejik ortaklığın ve gıda güvenliği meselesinin görüşüldüğünü belirtti.
Modi ise Twitter hesabından yaptığı açıklamada, “Fransa ziyaretim kısa ama verimli geçti” ifadesini kullandı.
Fransa ve Hindistan arasında farklı alanlarda işbirlikleri bulunduğuna değinen Modi, Fransa’nın ülkesinin ana ortaklarından biri olduğunu kaydetti.
Öte yandan Modi, 2017 yılından bu yana Paris’e üç kez geldi.
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