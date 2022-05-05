https://tr.sputniknews.com/20220505/fransa-cumhurbaskani-macron-ve-hindistan-basbakani-modi-pariste-gorustu-1056095632.html

Fransa Cumhurbaşkanı Macron ve Hindistan Başbakanı Modi Paris’te görüştü

Fransa Cumhurbaşkanı Macron ve Hindistan Başbakanı Modi Paris’te görüştü

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Hindistan Başbakanı Narendra Modi ile Paris’te Elysee Sarayı'nda bir araya geldi. 05.05.2022, Sputnik Türkiye

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dünya

emmanuel macron

fransa

hindistan

narendra modi

paris

elysee sarayı

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Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, ve Hindistan Başbakanı Narendra Modi Paris’te görüştü.Yerel saat ile 19.00’da başlayan görüşmeye ilişkin Macron Twitter’dan yaptığı açıklamada, çeşitli uluslararası krizlerin ve ikili stratejik ortaklığın ve gıda güvenliği meselesinin görüşüldüğünü belirtti.Modi ise Twitter hesabından yaptığı açıklamada, “Fransa ziyaretim kısa ama verimli geçti” ifadesini kullandı.Fransa ve Hindistan arasında farklı alanlarda işbirlikleri bulunduğuna değinen Modi, Fransa’nın ülkesinin ana ortaklarından biri olduğunu kaydetti.Öte yandan Modi, 2017 yılından bu yana Paris’e üç kez geldi.

fransa

hindistan

paris

elysee sarayı

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emmanuel macron, fransa, hindistan, narendra modi, paris, elysee sarayı