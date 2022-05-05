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İzmir Kiraz'da Belediye Başkanı ve Kaymakam yağmur duasına katıldı
İzmir Kiraz'da Belediye Başkanı ve Kaymakam yağmur duasına katıldı
İzmir Kiraz’da yaşanan kuraklık nedeniyle toplanan yüzlerce kişi namaz kılıp, yağmur duası yaptı. Yağmur duasına AK Partili Kiraz Belediye Başkanı Saliha... 05.05.2022, Sputnik Türkiye
2022-05-05T21:12+0300
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türkiye
yağmur duası
izmir
belediye başkanı
kaymakam
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İzmir’in Kiraz ilçesinde bir süredir yağış olmaması nedeniyle toplanan yüzlerce kişi, Kutlu Başaran Mahallesinde namaz kılarak, yağmur duası yaptı.Kiraz Belediyesi sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Kiraz Kaymakamımız Onur Titiz ve Belediye Başkanımız Saliha Özçınar Kutlu Başaran Mahallesinde Yağmur duası ve Mevlid programına katıldı” denildi.
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yağmur duası, izmir, belediye başkanı, kaymakam

İzmir Kiraz'da Belediye Başkanı ve Kaymakam yağmur duasına katıldı

21:12 05.05.2022
© Facebook/ Kiraz Belediyesiİzmir Kiraz'da Belediye Başkanı ve Kaymakam yağmur duasına katıldı
İzmir Kiraz'da Belediye Başkanı ve Kaymakam yağmur duasına katıldı - Sputnik Türkiye, 1920, 05.05.2022
© Facebook/ Kiraz Belediyesi
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İzmir Kiraz’da yaşanan kuraklık nedeniyle toplanan yüzlerce kişi namaz kılıp, yağmur duası yaptı. Yağmur duasına AK Partili Kiraz Belediye Başkanı Saliha Özçınar ve Kiraz Kaymakamı Onur Titiz de katıldı.
İzmir’in Kiraz ilçesinde bir süredir yağış olmaması nedeniyle toplanan yüzlerce kişi, Kutlu Başaran Mahallesinde namaz kılarak, yağmur duası yaptı.

Kiraz Belediyesi sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Kiraz Kaymakamımız Onur Titiz ve Belediye Başkanımız Saliha Özçınar Kutlu Başaran Mahallesinde Yağmur duası ve Mevlid programına katıldı” denildi.
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