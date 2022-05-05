İzmir Kiraz'da Belediye Başkanı ve Kaymakam yağmur duasına katıldı

İzmir’in Kiraz ilçesinde bir süredir yağış olmaması nedeniyle toplanan yüzlerce kişi, Kutlu Başaran Mahallesinde namaz kılarak, yağmur duası yaptı.



Kiraz Belediyesi sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Kiraz Kaymakamımız Onur Titiz ve Belediye Başkanımız Saliha Özçınar Kutlu Başaran Mahallesinde Yağmur duası ve Mevlid programına katıldı” denildi.