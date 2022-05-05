https://tr.sputniknews.com/20220505/serin-ve-yagisli-hava-hafta-sonu-da-etkisini-surdurecek-1056124120.html

Serin ve yağışlı hava hafta sonu da etkisini sürdürecek

Serin ve yağışlı hava hafta sonu da etkisini sürdürecek

Meteoroloji Genel Müdürlüğü Hava Tahmin Uzmanı İlker Koç, serin ve yağışlı havanın etkisini sürdüreceğini söyledi. 05.05.2022, Sputnik Türkiye

2022-05-05T21:22+0300

2022-05-05T21:22+0300

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yağış

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hava durumu

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İlker Koç, Ramazan Bayramı boyunca yurt genelinde yağışlı havanın etkili olduğunu, sıcaklıkların mevsim normallerinin altında seyrettiğini hatırlattı.Hava sıcaklıklarının yurt genelinde mevsim normallerinin 6 ila 8 derece altında olduğuna işaret eden Koç, "Cuma ve hafta sonunda da yurt genelinde serin ve yağışlı hava kütlesinin yurdu etkilemeye devam etmesini bekliyoruz. Hava sıcaklığı yarın ve hafta sonu itibarıyla yurt genelinde mevsim normallerinin altında seyredecek. Ancak hafta başından itibaren sıcaklıklarda yurdun batı kesimlerinde başlamak üzere bir artış bekliyoruz. Kademeli olacak artış ile sıcaklıkların mevsim normallerine doğru yükselmesini tahmin ediyoruz" diye konuştu.Cuma günü yurdun kuzey, iç ve doğu kesimlerinde yağmur ve sağanak beklentisi olduğunu aktaran Koç, bu yağışların Bartın, Kastamonu, Karabük, Sinop, Amasya, Samsun, Ordu, Erzurum, Kars, Ardahan, Erzincan, Elazığ, Tunceli, Bingöl, Bitlis, Muş, Van, Hakkari ve Şırnak'ta etkili olacağını dile getirdi. Koç, kuvvetli yağışların meydana getireceği sel, su baskını gibi olumsuzluklara karşı bu illerde yaşayan vatandaşların dikkatli olması uyarısında bulundu.Anadolu Ajansı muhabirine yaptığı açıklamada Koç, hafta sonunda yağışların, Karadeniz Bölgesi, İç Anadolu'nun doğusu, Doğu Anadolu Bölgesi ile Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nin doğusunda aralıklarla yağmur ve sağanak şeklinde olacağını aktardı.İstanbul ve İzmir'de hafta sonu yağış beklenmiyorÜç büyük ilin hava tahminine ilişkin bilgi veren Koç, İstanbul'da yarın ve hafta sonu yağış beklenmediğini söyledi. Parçalı bulutlu bir hava olacağını dile getiren Koç, sıcaklıkların mevsim normallerinin biraz altında, 17-18 derece civarında olacağını belirtti.İzmir'de ise yarın ve hafta sonu yağış öngörülmediğini dile getiren Koç, şunları kaydetti:

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