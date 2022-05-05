https://tr.sputniknews.com/20220505/tuik-nisan-ayinda-fiyati-en-fazla-artan-urun-kuru-sogan-en-cok-dusen-salatalik-oldu-1056104013.html

TÜİK: Nisan ayında fiyatı en fazla artan ürün kuru soğan, en çok düşen salatalık oldu

TÜİK: Nisan ayında fiyatı en fazla artan ürün kuru soğan, en çok düşen salatalık oldu

Tüketici fiyatları bazında nisanda en fazla fiyat artışı yüzde 69.3 ile kuru soğanda, en fazla fiyat düşüşü ise yüzde 21.43 ile salatalıkta görüldü. 05.05.2022, Sputnik Türkiye

2022-05-05T11:41+0300

2022-05-05T11:41+0300

2022-05-05T11:44+0300

türkiye istatistik kurumu (tüik)

ekonomi

salatalık

soğan

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Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, geçen ay, kuru soğandaki fiyat artışını yüzde 45.27 ile kıvırcık, yüzde 42.26 ile domates, yüzde 41.1 ile patates ücreti izledi.Nisanda fiyatı en çok artış gösteren diğer ürünler arasında yüzde 36.78 ile toz şeker, yüzde 34.78 ile dolmalık biber, yüzde 34.57 ile sarımsak, yüzde 33.7 ile kesme şeker, yüzde 28.32 ile muz, yüzde 27.92 ile doğal gaz ve yüzde 27 ile tavuk yer aldı.Geçen ay en fazla fiyat düşüşü ise yüzde 21.43 ile salatalıkta oldu. Bunu yüzde 15.42 ile kabak, yüzde 8.12 ile bebek bezi ücreti, yüzde 7.34 ile saç bakım ürünleri, yüzde 7.12 ile hijyenik zeminler için temizlik ve bakım ürünleri takip etti.

https://tr.sputniknews.com/20220502/istanbulda-nisan-ayinda-en-cok-takim-elbise-pahalandi-1056026982.html

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türkiye istatistik kurumu (tüik), salatalık, soğan