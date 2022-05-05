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TÜİK: Nisan ayında fiyatı en fazla artan ürün kuru soğan, en çok düşen salatalık oldu
TÜİK: Nisan ayında fiyatı en fazla artan ürün kuru soğan, en çok düşen salatalık oldu
Tüketici fiyatları bazında nisanda en fazla fiyat artışı yüzde 69.3 ile kuru soğanda, en fazla fiyat düşüşü ise yüzde 21.43 ile salatalıkta görüldü. 05.05.2022, Sputnik Türkiye
2022-05-05T11:41+0300
2022-05-05T11:44+0300
türkiye istatistik kurumu (tüik)
ekonomi
salatalık
soğan
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Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, geçen ay, kuru soğandaki fiyat artışını yüzde 45.27 ile kıvırcık, yüzde 42.26 ile domates, yüzde 41.1 ile patates ücreti izledi.Nisanda fiyatı en çok artış gösteren diğer ürünler arasında yüzde 36.78 ile toz şeker, yüzde 34.78 ile dolmalık biber, yüzde 34.57 ile sarımsak, yüzde 33.7 ile kesme şeker, yüzde 28.32 ile muz, yüzde 27.92 ile doğal gaz ve yüzde 27 ile tavuk yer aldı.Geçen ay en fazla fiyat düşüşü ise yüzde 21.43 ile salatalıkta oldu. Bunu yüzde 15.42 ile kabak, yüzde 8.12 ile bebek bezi ücreti, yüzde 7.34 ile saç bakım ürünleri, yüzde 7.12 ile hijyenik zeminler için temizlik ve bakım ürünleri takip etti.
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türkiye istatistik kurumu (tüik), salatalık, soğan

TÜİK: Nisan ayında fiyatı en fazla artan ürün kuru soğan, en çok düşen salatalık oldu

11:41 05.05.2022 (güncellendi: 11:44 05.05.2022)
© AASoğan, salatalık
Soğan, salatalık - Sputnik Türkiye, 1920, 05.05.2022
© AA
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Tüketici fiyatları bazında nisanda en fazla fiyat artışı yüzde 69.3 ile kuru soğanda, en fazla fiyat düşüşü ise yüzde 21.43 ile salatalıkta görüldü.
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, geçen ay, kuru soğandaki fiyat artışını yüzde 45.27 ile kıvırcık, yüzde 42.26 ile domates, yüzde 41.1 ile patates ücreti izledi.
Nisanda fiyatı en çok artış gösteren diğer ürünler arasında yüzde 36.78 ile toz şeker, yüzde 34.78 ile dolmalık biber, yüzde 34.57 ile sarımsak, yüzde 33.7 ile kesme şeker, yüzde 28.32 ile muz, yüzde 27.92 ile doğal gaz ve yüzde 27 ile tavuk yer aldı.
Geçen ay en fazla fiyat düşüşü ise yüzde 21.43 ile salatalıkta oldu. Bunu yüzde 15.42 ile kabak, yüzde 8.12 ile bebek bezi ücreti, yüzde 7.34 ile saç bakım ürünleri, yüzde 7.12 ile hijyenik zeminler için temizlik ve bakım ürünleri takip etti.
Para - hesap makinesi - Sputnik Türkiye, 1920, 02.05.2022
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