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Borsa günü düşüşle tamamladı
Borsa günü düşüşle tamamladı
Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0.31 değer kaybıyla 2.458,72 puandan tamamladı. 06.05.2022, Sputnik Türkiye
2022-05-06T19:15+0300
2022-05-06T19:27+0300
ekonomi
borsa
borsa istanbul
bist
bist-100
abd merkez bankası
ecb
avrupa merkez bankası (ecb)
christine lagarde
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BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 7,54 puan azalırken, toplam işlem hacmi 39.5 milyar lira seviyesinde gerçekleşti.Bankacılık endeksi yüzde 0.09 değer kazanırken, holding endeksi yüzde 0.21 değer kaybetti.Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 4.17 ile madencilik, en çok gerileyen ise yüzde 4.20 ile iletişim oldu.Analistler, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) enflasyonla mücadelede başarısız olabileceği ve daha şahin politikaların gerekebileceği endişesiyle küresel bazda risk iştahının düşük seyrettiğini bildirdi.ABD'deki enflasyon endişesinin varlık fiyatlarında etkili olmayı sürdürdüğünü anımsatan analistler, haftaya Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Christine Lagarde'ın açıklamalarının piyasaların odağında yer alacağını dile getirdi.Haftaya yurt içinde veri gündeminde sanayi üretimi, işsizlik oranı ve Hazine nakit dengesi, yurt dışında ise ABD'de ve Çin'de ve Almanya'da enflasyon, İngiltere'de büyüme, Avro Bölgesinde sanayi üretimi başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini belirten analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 2.420 puanın destek, 2.480 ve 2.520 seviyelerinin direnç konumunda olduğunu kaydetti.
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borsa, borsa istanbul, bist, bist-100, abd merkez bankası, ecb, avrupa merkez bankası (ecb), christine lagarde

Borsa günü düşüşle tamamladı

19:15 06.05.2022 (güncellendi: 19:27 06.05.2022)
© AABorsa İstanbul
Borsa İstanbul - Sputnik Türkiye, 1920, 06.05.2022
© AA
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Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 0.31 değer kaybıyla 2.458,72 puandan tamamladı.
BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 7,54 puan azalırken, toplam işlem hacmi 39.5 milyar lira seviyesinde gerçekleşti.
Bankacılık endeksi yüzde 0.09 değer kazanırken, holding endeksi yüzde 0.21 değer kaybetti.
Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 4.17 ile madencilik, en çok gerileyen ise yüzde 4.20 ile iletişim oldu.
Analistler, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) enflasyonla mücadelede başarısız olabileceği ve daha şahin politikaların gerekebileceği endişesiyle küresel bazda risk iştahının düşük seyrettiğini bildirdi.
ABD'deki enflasyon endişesinin varlık fiyatlarında etkili olmayı sürdürdüğünü anımsatan analistler, haftaya Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Christine Lagarde'ın açıklamalarının piyasaların odağında yer alacağını dile getirdi.
Haftaya yurt içinde veri gündeminde sanayi üretimi, işsizlik oranı ve Hazine nakit dengesi, yurt dışında ise ABD'de ve Çin'de ve Almanya'da enflasyon, İngiltere'de büyüme, Avro Bölgesinde sanayi üretimi başta olmak üzere yoğun veri gündeminin takip edileceğini belirten analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 2.420 puanın destek, 2.480 ve 2.520 seviyelerinin direnç konumunda olduğunu kaydetti.
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