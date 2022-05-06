https://tr.sputniknews.com/20220506/evinin-kilerinde-suikast-bilekligi-ureten-kisi-yakalandi-1056164489.html

Evinin kilerinde suikast bilekliği üreten kişi yakalandı

Evinin kilerinde suikast bilekliği üreten kişi yakalandı

Kocaeli’nin Körfez ilçesinde evinin kilerini atölyeye çevirip yasaklı kesici alet ile suikast bilekliği ürettiği tespit edilen kişi, jandarma ekipleri... 06.05.2022, Sputnik Türkiye

2022-05-06T22:55+0300

2022-05-06T22:55+0300

2022-05-06T22:55+0300

türkiye

kocaeli

suikast

silah

bileklik

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Kocaeli İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, N.Ö. isimli bir kişinin, evinde yasaklı kesici alet üretimi yapıldığı ihbarı üzerine harekete geçti.Şahsın evine operasyon düzenleyen ekipler, kilerin atölyeye çevrildiğini tespit etti.Burada yapılan aramalarda 35 adet oluklu kesici alet, 2 adet suikast bilekliği, 1 adet pala, 2 adet karaca ayağından yapılma baston ve 1 adet geyik boynuzu ele geçirildi.Malzemelere el konulurken, şahıs hakkında işlem başlatıldı.

türkiye

kocaeli

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kocaeli, suikast, silah, bileklik