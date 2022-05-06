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https://tr.sputniknews.com/20220506/evinin-kilerinde-suikast-bilekligi-ureten-kisi-yakalandi-1056164489.html
Evinin kilerinde suikast bilekliği üreten kişi yakalandı
Evinin kilerinde suikast bilekliği üreten kişi yakalandı
Kocaeli’nin Körfez ilçesinde evinin kilerini atölyeye çevirip yasaklı kesici alet ile suikast bilekliği ürettiği tespit edilen kişi, jandarma ekipleri... 06.05.2022, Sputnik Türkiye
2022-05-06T22:55+0300
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türkiye
kocaeli
suikast
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Kocaeli İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, N.Ö. isimli bir kişinin, evinde yasaklı kesici alet üretimi yapıldığı ihbarı üzerine harekete geçti.Şahsın evine operasyon düzenleyen ekipler, kilerin atölyeye çevrildiğini tespit etti.Burada yapılan aramalarda 35 adet oluklu kesici alet, 2 adet suikast bilekliği, 1 adet pala, 2 adet karaca ayağından yapılma baston ve 1 adet geyik boynuzu ele geçirildi.Malzemelere el konulurken, şahıs hakkında işlem başlatıldı.
türkiye
kocaeli
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kocaeli, suikast, silah, bileklik

Evinin kilerinde suikast bilekliği üreten kişi yakalandı

22:55 06.05.2022
© İHAKocaeli’nin Körfez ilçesinde evinin kilerini atölyeye çevirip yasaklı kesici alet ile suikast bilekliği ürettiği tespit edilen kişi, jandarma ekipleri tarafından yakalandı.
Kocaeli’nin Körfez ilçesinde evinin kilerini atölyeye çevirip yasaklı kesici alet ile suikast bilekliği ürettiği tespit edilen kişi, jandarma ekipleri tarafından yakalandı. - Sputnik Türkiye, 1920, 06.05.2022
© İHA
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Kocaeli’nin Körfez ilçesinde evinin kilerini atölyeye çevirip yasaklı kesici alet ile suikast bilekliği ürettiği tespit edilen kişi, jandarma ekipleri tarafından yakalandı.
Kocaeli İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, N.Ö. isimli bir kişinin, evinde yasaklı kesici alet üretimi yapıldığı ihbarı üzerine harekete geçti.
Şahsın evine operasyon düzenleyen ekipler, kilerin atölyeye çevrildiğini tespit etti.
Burada yapılan aramalarda 35 adet oluklu kesici alet, 2 adet suikast bilekliği, 1 adet pala, 2 adet karaca ayağından yapılma baston ve 1 adet geyik boynuzu ele geçirildi.
Malzemelere el konulurken, şahıs hakkında işlem başlatıldı.
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