https://tr.sputniknews.com/20220506/gucci-kripto-ile-odeme-almaya-hazirlaniyor-1056139288.html
Gucci, kripto ile ödeme almaya hazırlanıyor
Gucci, kripto ile ödeme almaya hazırlanıyor
İtalyan moda devi Gucci, bu aydan itibaren ABD de kripto para ile ödeme kabul etmeye başlayacağını duyurdu. 06.05.2022, Sputnik Türkiye
2022-05-06T12:23+0300
2022-05-06T12:23+0300
2022-05-06T12:23+0300
yaşam
gucci
kripto para
bitcoin
mağaza
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/05/06/1056139261_0:62:1200:737_1920x0_80_0_0_f45449df4836f9d300c4050f2f870e4e.jpg
Gucci'den yapılan açıklamada ABD'nin New York, Los Angeles, Miami, Atlanta ve Las Vegas kentlerindeki bazı mağazalarda mayıs ayının sonundan itibaren dijital para ile ödeme alınacağı belirtildi.Moda devi; aldığı kararla artık Bitcoin, Bitcoin Cash, Ether, Dogecoin ve Shiba dahil olmak üzere 10 kripto para birimiyle yapılacak ödemeleri kabul edecek.Daha önce Philipp Plein, geçen yıldan itibaren online alışverişte kripto kabul etmeye başlamıştı. Plein, dijital tokenlerle yapılan satın almaların bu yıl artmasını beklediğini ve kripto para birimlerini kabul etmenin 'çok sayıda yeni müşteri' kazandırdığını söylemişti.Gucci'nin bağlı olduğu Kering CEO'su Francois-Henri Pinault ise şubat ayında, Gucci ve Balenciaga gibi diğer moda evlerinin de blok zinciri teknolojisi ve kripto para birimleri ile ilgili fırsatlara bakan inovasyon ekiplerine sahip olduğu bilgisini paylaşmıştı.
https://tr.sputniknews.com/20220330/ronin-networkten-600-milyon-dolarin-uzerinde-kripto-para-calindi-1055178135.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/05/06/1056139261_68:0:1132:798_1920x0_80_0_0_0aadc969497ea9dd1fc253f0acc2b91e.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
gucci, kripto para, bitcoin, mağaza
Gucci, kripto ile ödeme almaya hazırlanıyor
Abone ol
İtalyan moda devi Gucci, bu aydan itibaren ABD de kripto para ile ödeme kabul etmeye başlayacağını duyurdu.
Gucci'den yapılan açıklamada ABD'nin New York, Los Angeles, Miami, Atlanta ve Las Vegas kentlerindeki bazı mağazalarda mayıs ayının sonundan itibaren dijital para ile ödeme alınacağı belirtildi.
Moda devi; aldığı kararla artık Bitcoin, Bitcoin Cash, Ether, Dogecoin ve Shiba dahil olmak üzere 10 kripto para birimiyle yapılacak ödemeleri kabul edecek.
Daha önce Philipp Plein, geçen yıldan itibaren online alışverişte kripto kabul etmeye başlamıştı. Plein, dijital tokenlerle yapılan satın almaların bu yıl artmasını beklediğini ve kripto para birimlerini kabul etmenin 'çok sayıda yeni müşteri' kazandırdığını söylemişti.
Gucci'nin bağlı olduğu Kering CEO'su Francois-Henri Pinault ise şubat ayında, Gucci ve Balenciaga gibi diğer moda evlerinin de blok zinciri teknolojisi ve kripto para birimleri ile ilgili fırsatlara bakan inovasyon ekiplerine sahip olduğu bilgisini paylaşmıştı.