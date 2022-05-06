https://tr.sputniknews.com/20220506/gucci-kripto-ile-odeme-almaya-hazirlaniyor-1056139288.html

Gucci, kripto ile ödeme almaya hazırlanıyor

Gucci, kripto ile ödeme almaya hazırlanıyor

İtalyan moda devi Gucci, bu aydan itibaren ABD de kripto para ile ödeme kabul etmeye başlayacağını duyurdu. 06.05.2022, Sputnik Türkiye

2022-05-06T12:23+0300

2022-05-06T12:23+0300

2022-05-06T12:23+0300

yaşam

gucci

kripto para

bitcoin

mağaza

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Gucci'den yapılan açıklamada ABD'nin New York, Los Angeles, Miami, Atlanta ve Las Vegas kentlerindeki bazı mağazalarda mayıs ayının sonundan itibaren dijital para ile ödeme alınacağı belirtildi.Moda devi; aldığı kararla artık Bitcoin, Bitcoin Cash, Ether, Dogecoin ve Shiba dahil olmak üzere 10 kripto para birimiyle yapılacak ödemeleri kabul edecek.Daha önce Philipp Plein, geçen yıldan itibaren online alışverişte kripto kabul etmeye başlamıştı. Plein, dijital tokenlerle yapılan satın almaların bu yıl artmasını beklediğini ve kripto para birimlerini kabul etmenin 'çok sayıda yeni müşteri' kazandırdığını söylemişti.Gucci'nin bağlı olduğu Kering CEO'su Francois-Henri Pinault ise şubat ayında, Gucci ve Balenciaga gibi diğer moda evlerinin de blok zinciri teknolojisi ve kripto para birimleri ile ilgili fırsatlara bakan inovasyon ekiplerine sahip olduğu bilgisini paylaşmıştı.

https://tr.sputniknews.com/20220330/ronin-networkten-600-milyon-dolarin-uzerinde-kripto-para-calindi-1055178135.html

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gucci, kripto para, bitcoin, mağaza