https://tr.sputniknews.com/20220506/mezarliktan-yol-gecmesini-istemeyen-mahalleli-is-makinesinin-altina-yatti-1056158462.html

Mezarlıktan yol geçmesini istemeyen mahalleli, iş makinesinin altına yattı

Mezarlıktan yol geçmesini istemeyen mahalleli, iş makinesinin altına yattı

Bolu'da zabıta ekipleri ile halk arasında mezarlığın ortasından geçirilecek yol nedeniyle gerginlik yaşandı. Belediye Başkanı Özcan, mahalle muhtarına "Ben de... 06.05.2022, Sputnik Türkiye

2022-05-06T20:15+0300

2022-05-06T20:15+0300

2022-05-06T20:15+0300

türkiye

mezarlık

bolu

tanju özcan

yol çalışması

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/05/06/1056158526_9:0:647:359_1920x0_80_0_0_0ed3f8fe77a561ea554d944f9b230298.png

Bolu'da Belediye Meclisi tarafından 2016 yılında alınan kararla Beşkavaklar Mahallesi'nde bulunan Çakmaklar Mezarlığı'nın orta kısmından araç yolu yapılması yönünde karar alındı. Kararın ardından belediyenin Mezarlık İşleri Müdürlüğü ekiplerinin yaptıkları çalışma sonucu güzergâhta kayıtlı bir mezar bulunmadığı tespit edildi. Belediye Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, 6 yıl önce alınan karar doğrultusunda çalışmalara başlamak için bölgeye gitti.Çakmaklar Mahallesi halkı mezarlıkta eski yıllara ait mezarlar olduğunu ve ölülere saygısızlık yapıldığı gerekçesiyle çalışmalara engel olmak istedi. Bölgede çevik kuvvet ekipleri de güvenlik önlemi aldı. Bir kişi, hareket etmek üzere olan iş makinesinin tekerinin altına yatarak ilerlemesini engel oldu. Mahalle Muhtarı Candan, "Mezarlığın içinden 10 metre yol yapmak ne demektir? Böyle bir şey olabilir mi? Bolu'da bütün işler bitti de bu mu kaldı? Burada bir tane yetkili yok. Zabıtayı gönderiyorlar, vatandaşla karşı karşıya getiriyorlar" diye konuştu.Belediye Başkanı Tanju Özcan, telefonla aradığı Muhtar Candan'a, kararın AK Parti zamanında alındığını söyledi. Özcan, telefonda Candan'ın da projeden haberi olduğunu belirterek, "Ben de o yolu açmazsam adam değilim" dedi. Bunun üzerine İsmail Candan, vatandaşlarla birlikte bölgeden ayrılacaklarını söyledi. Vatandaşlar da Tanju Özcan'ın bu sözleri sonrası tepki göstererek çalışmaları engellemeyi bıraktı.Ekipler, güzergahta bulunan 2 ağacı sökerek yol açma çalışmalarına başladı. Ancak çalışmalar sırasında insan kemikleri çıktı. Bunun üzerine ekipler, çalışmalara ara verdi. İş makineleri bölgeden ayrılırken kemiklerin ortaya çıktığı mezar, İslami koşullara taşındıktan sonra çalışmaların devam edeceği öğrenildi

türkiye

bolu

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

mezarlık, bolu, tanju özcan, yol çalışması