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Mezarlıktan yol geçmesini istemeyen mahalleli, iş makinesinin altına yattı
Mezarlıktan yol geçmesini istemeyen mahalleli, iş makinesinin altına yattı
Bolu'da zabıta ekipleri ile halk arasında mezarlığın ortasından geçirilecek yol nedeniyle gerginlik yaşandı. Belediye Başkanı Özcan, mahalle muhtarına "Ben de... 06.05.2022, Sputnik Türkiye
2022-05-06T20:15+0300
2022-05-06T20:15+0300
türkiye
mezarlık
bolu
tanju özcan
yol çalışması
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Bolu'da Belediye Meclisi tarafından 2016 yılında alınan kararla Beşkavaklar Mahallesi'nde bulunan Çakmaklar Mezarlığı'nın orta kısmından araç yolu yapılması yönünde karar alındı. Kararın ardından belediyenin Mezarlık İşleri Müdürlüğü ekiplerinin yaptıkları çalışma sonucu güzergâhta kayıtlı bir mezar bulunmadığı tespit edildi. Belediye Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, 6 yıl önce alınan karar doğrultusunda çalışmalara başlamak için bölgeye gitti.Çakmaklar Mahallesi halkı mezarlıkta eski yıllara ait mezarlar olduğunu ve ölülere saygısızlık yapıldığı gerekçesiyle çalışmalara engel olmak istedi. Bölgede çevik kuvvet ekipleri de güvenlik önlemi aldı. Bir kişi, hareket etmek üzere olan iş makinesinin tekerinin altına yatarak ilerlemesini engel oldu. Mahalle Muhtarı Candan, "Mezarlığın içinden 10 metre yol yapmak ne demektir? Böyle bir şey olabilir mi? Bolu'da bütün işler bitti de bu mu kaldı? Burada bir tane yetkili yok. Zabıtayı gönderiyorlar, vatandaşla karşı karşıya getiriyorlar" diye konuştu.Belediye Başkanı Tanju Özcan, telefonla aradığı Muhtar Candan'a, kararın AK Parti zamanında alındığını söyledi. Özcan, telefonda Candan'ın da projeden haberi olduğunu belirterek, "Ben de o yolu açmazsam adam değilim" dedi. Bunun üzerine İsmail Candan, vatandaşlarla birlikte bölgeden ayrılacaklarını söyledi. Vatandaşlar da Tanju Özcan'ın bu sözleri sonrası tepki göstererek çalışmaları engellemeyi bıraktı.Ekipler, güzergahta bulunan 2 ağacı sökerek yol açma çalışmalarına başladı. Ancak çalışmalar sırasında insan kemikleri çıktı. Bunun üzerine ekipler, çalışmalara ara verdi. İş makineleri bölgeden ayrılırken kemiklerin ortaya çıktığı mezar, İslami koşullara taşındıktan sonra çalışmaların devam edeceği öğrenildi
türkiye
bolu
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mezarlık, bolu, tanju özcan, yol çalışması

Mezarlıktan yol geçmesini istemeyen mahalleli, iş makinesinin altına yattı

20:15 06.05.2022
© DHAMezarlıktan yol geçmesini istemeyen mahalleli, iş makinesinin altına yattı
Mezarlıktan yol geçmesini istemeyen mahalleli, iş makinesinin altına yattı - Sputnik Türkiye, 1920, 06.05.2022
© DHA
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Bolu'da zabıta ekipleri ile halk arasında mezarlığın ortasından geçirilecek yol nedeniyle gerginlik yaşandı. Belediye Başkanı Özcan, mahalle muhtarına "Ben de bu yolu açmazsam adam değilim" dedi.
Bolu'da Belediye Meclisi tarafından 2016 yılında alınan kararla Beşkavaklar Mahallesi'nde bulunan Çakmaklar Mezarlığı'nın orta kısmından araç yolu yapılması yönünde karar alındı. Kararın ardından belediyenin Mezarlık İşleri Müdürlüğü ekiplerinin yaptıkları çalışma sonucu güzergâhta kayıtlı bir mezar bulunmadığı tespit edildi. Belediye Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, 6 yıl önce alınan karar doğrultusunda çalışmalara başlamak için bölgeye gitti.

Çakmaklar Mahallesi halkı mezarlıkta eski yıllara ait mezarlar olduğunu ve ölülere saygısızlık yapıldığı gerekçesiyle çalışmalara engel olmak istedi. Bölgede çevik kuvvet ekipleri de güvenlik önlemi aldı. Bir kişi, hareket etmek üzere olan iş makinesinin tekerinin altına yatarak ilerlemesini engel oldu. Mahalle Muhtarı Candan, "Mezarlığın içinden 10 metre yol yapmak ne demektir? Böyle bir şey olabilir mi? Bolu'da bütün işler bitti de bu mu kaldı? Burada bir tane yetkili yok. Zabıtayı gönderiyorlar, vatandaşla karşı karşıya getiriyorlar" diye konuştu.

Belediye Başkanı Tanju Özcan, telefonla aradığı Muhtar Candan'a, kararın AK Parti zamanında alındığını söyledi. Özcan, telefonda Candan'ın da projeden haberi olduğunu belirterek, "Ben de o yolu açmazsam adam değilim" dedi. Bunun üzerine İsmail Candan, vatandaşlarla birlikte bölgeden ayrılacaklarını söyledi. Vatandaşlar da Tanju Özcan'ın bu sözleri sonrası tepki göstererek çalışmaları engellemeyi bıraktı.
Ekipler, güzergahta bulunan 2 ağacı sökerek yol açma çalışmalarına başladı. Ancak çalışmalar sırasında insan kemikleri çıktı. Bunun üzerine ekipler, çalışmalara ara verdi. İş makineleri bölgeden ayrılırken kemiklerin ortaya çıktığı mezar, İslami koşullara taşındıktan sonra çalışmaların devam edeceği öğrenildi
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