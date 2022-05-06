Türkiye
SON DAKİKA| Donetsk Halk Cumhuriyeti lideri Puşilin, Rusya'ya büyükelçi atadı
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://tr.sputniknews.com/20220506/tcg-gokceada-firkateyni-libya-aciklarinda-bangladesli-gocmenleri-kurtardi-1056145527.html
TCG GÖKÇEADA fırkateyni, Libya açıklarında Bangladeşli göçmenleri kurtardı
TCG GÖKÇEADA fırkateyni, Libya açıklarında Bangladeşli göçmenleri kurtardı
TCG GÖKÇEADA fırkateyni tarafından Libya’nın Mistara açıklarında tespit edilen bir teknenin içerisinde yarı baygın halde 17 göçmenin bulunduğu belirlendi... 06.05.2022, Sputnik Türkiye
2022-05-06T14:28+0300
2022-05-06T14:28+0300
türkiye
tcg gökçeada
libya
türkiye
göçmen
gemi
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/05/06/1056145238_0:12:800:462_1920x0_80_0_0_a8ab7493657c291c824d7a8fa180e118.jpg
Türk Deniz Görev Grubunda görev yapan TCG GÖKÇEADA fırkateyni tarafından Libya'nın Misrata açıklarında, 5 Mayıs 2022 tarihinde bir tekne tespit edildi. İçerisinde yarı baygın halde 17 düzensiz göçmenin bulunduğu belirlenen tekneye müdahale edilerek göçmenler gemiye alındı.Gemideki doktor tarafından yapılan kontrolde; 12 kişinin sağlık durumunun iyi olduğu, 4 kişinin ise bilincinin kapalı olduğu tespit edildi. Bir göçmen ise sağlık personelinin tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.Gerekli tıbbi müdahale yapılarak ihtiyaçları karşılanan göçmenlerin Bangladeşli oldukları ve 10 gündür denizde bulundukları tespit edildi. Kurtarılan düzensiz göçmenler, kurulan koordinasyon sonucunda Homs Limanı’nda Libya makamlarına teslim edildi.
https://tr.sputniknews.com/20220506/istanbulda-kacak-gocmen-denetiminde-449-kisi-yakalandi-1056131434.html
türkiye
libya
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/05/06/1056145238_59:0:771:534_1920x0_80_0_0_3cebc05f3e0e5ce77ff40dad05cde9e4.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
tcg gökçeada, libya, türkiye, göçmen, gemi

TCG GÖKÇEADA fırkateyni, Libya açıklarında Bangladeşli göçmenleri kurtardı

14:28 06.05.2022
© İHATCG GÖKÇEADA fırkateyni, Libya açıklarında Bangladeşli göçmenleri kurtardı
TCG GÖKÇEADA fırkateyni, Libya açıklarında Bangladeşli göçmenleri kurtardı - Sputnik Türkiye, 1920, 06.05.2022
© İHA
Abone olTelegram
TCG GÖKÇEADA fırkateyni tarafından Libya’nın Mistara açıklarında tespit edilen bir teknenin içerisinde yarı baygın halde 17 göçmenin bulunduğu belirlendi. Göçmenler gemiye alınarak kurtarıldı.
Türk Deniz Görev Grubunda görev yapan TCG GÖKÇEADA fırkateyni tarafından Libya'nın Misrata açıklarında, 5 Mayıs 2022 tarihinde bir tekne tespit edildi. İçerisinde yarı baygın halde 17 düzensiz göçmenin bulunduğu belirlenen tekneye müdahale edilerek göçmenler gemiye alındı.
Gemideki doktor tarafından yapılan kontrolde; 12 kişinin sağlık durumunun iyi olduğu, 4 kişinin ise bilincinin kapalı olduğu tespit edildi. Bir göçmen ise sağlık personelinin tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.
Gerekli tıbbi müdahale yapılarak ihtiyaçları karşılanan göçmenlerin Bangladeşli oldukları ve 10 gündür denizde bulundukları tespit edildi. Kurtarılan düzensiz göçmenler, kurulan koordinasyon sonucunda Homs Limanı’nda Libya makamlarına teslim edildi.
İstanbul’da kaçak göçmen denetiminde 449 kişi yakalandı - Sputnik Türkiye, 1920, 06.05.2022
TÜRKİYE
İstanbul’da kaçak göçmen denetiminde 449 kişi yakalandı
06:43
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала