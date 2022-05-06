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https://tr.sputniknews.com/20220506/trafik-kazasi-sonrasi-cikan-tartismada-kendisini-uyaran-2-kisiyi-silahla-vurdu-1056129106.html
Trafik kazası sonrası çıkan tartışmada kendisini uyaran 2 kişiyi silahla vurdu
Trafik kazası sonrası çıkan tartışmada kendisini uyaran 2 kişiyi silahla vurdu
Bursa'nın İnegöl ilçesinde trafik kazasının ardından çıkan silahlı ve palalı kavgada 2 kişi ağır yaralandı. 06.05.2022, Sputnik Türkiye
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kaza
trafik kazası
türkiye
bursa
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Hakan K. yönetimindeki otomobil, Samet T. yönetimindeki otomobille çarpıştı. Maddi hasarlı kazanın ardından sürücüler arasında tartışma çıktı. Tartışmayı duyarak sokağa çıkan Mustafa Yüncü ve Yusuf Mutlu, kazayı yapan Hakan K.'yı bağırmaması konusunda uyarırken, öfkelenen Hakan K., belindeki silahla Mustafa Yüncü ve Yusuf Mutlu'ya kurşun yağdırdı. Mermilerin isabet eden 2 şahıs, kanlar içinde kaldı. Yaralılar olay yerine sevk edilen ambulanslarla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Olay yerinden kaçan şüpheli Hakan K. polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı. Yaralıların sağlık durumlarının ciddiyetini koruduğu öğrenildi. Yaşanan silahlı ve palalı kavgada plakalı otomobilde hasar oluşurken, polis olayla ilgili soruşturma başlattı.
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kaza, trafik kazası, bursa

Trafik kazası sonrası çıkan tartışmada kendisini uyaran 2 kişiyi silahla vurdu

01:12 06.05.2022 (güncellendi: 01:14 06.05.2022)
© İHATrafik kazası sonrası çıkan tartışmada kendisini uyaran 2 kişiyi silahla vurdu
Trafik kazası sonrası çıkan tartışmada kendisini uyaran 2 kişiyi silahla vurdu - Sputnik Türkiye, 1920, 06.05.2022
© İHA
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Bursa'nın İnegöl ilçesinde trafik kazasının ardından çıkan silahlı ve palalı kavgada 2 kişi ağır yaralandı.
Hakan K. yönetimindeki otomobil, Samet T. yönetimindeki otomobille çarpıştı. Maddi hasarlı kazanın ardından sürücüler arasında tartışma çıktı.
Tartışmayı duyarak sokağa çıkan Mustafa Yüncü ve Yusuf Mutlu, kazayı yapan Hakan K.'yı bağırmaması konusunda uyarırken, öfkelenen Hakan K., belindeki silahla Mustafa Yüncü ve Yusuf Mutlu'ya kurşun yağdırdı.
Mermilerin isabet eden 2 şahıs, kanlar içinde kaldı. Yaralılar olay yerine sevk edilen ambulanslarla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Olay yerinden kaçan şüpheli Hakan K. polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı. Yaralıların sağlık durumlarının ciddiyetini koruduğu öğrenildi. Yaşanan silahlı ve palalı kavgada plakalı otomobilde hasar oluşurken, polis olayla ilgili soruşturma başlattı.
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