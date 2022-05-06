https://tr.sputniknews.com/20220506/trafik-kazasi-sonrasi-cikan-tartismada-kendisini-uyaran-2-kisiyi-silahla-vurdu-1056129106.html

Trafik kazası sonrası çıkan tartışmada kendisini uyaran 2 kişiyi silahla vurdu

Trafik kazası sonrası çıkan tartışmada kendisini uyaran 2 kişiyi silahla vurdu

Bursa'nın İnegöl ilçesinde trafik kazasının ardından çıkan silahlı ve palalı kavgada 2 kişi ağır yaralandı. 06.05.2022, Sputnik Türkiye

2022-05-06T01:12+0300

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kaza

trafik kazası

türkiye

bursa

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Hakan K. yönetimindeki otomobil, Samet T. yönetimindeki otomobille çarpıştı. Maddi hasarlı kazanın ardından sürücüler arasında tartışma çıktı. Tartışmayı duyarak sokağa çıkan Mustafa Yüncü ve Yusuf Mutlu, kazayı yapan Hakan K.'yı bağırmaması konusunda uyarırken, öfkelenen Hakan K., belindeki silahla Mustafa Yüncü ve Yusuf Mutlu'ya kurşun yağdırdı. Mermilerin isabet eden 2 şahıs, kanlar içinde kaldı. Yaralılar olay yerine sevk edilen ambulanslarla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Olay yerinden kaçan şüpheli Hakan K. polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı. Yaralıların sağlık durumlarının ciddiyetini koruduğu öğrenildi. Yaşanan silahlı ve palalı kavgada plakalı otomobilde hasar oluşurken, polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

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kaza, trafik kazası, bursa