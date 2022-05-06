https://tr.sputniknews.com/20220506/turk-bilim-insani-sinekten-kozmetik-yag-uretti-litresi-75-euro-1056151253.html

Türk bilim insanı sinekten kozmetik yağ üretti: Litresi 75 euro

Türk bilim insanı sinekten kozmetik yağ üretti: Litresi 75 euro

Dokuz Eylül Üniversitesi’nden Prof. Dr. Çalıkoğlu, çevre dostu sinek olarak bilinen Black Soldier Fly (BSF) larvasından kozmetik hammadde üretti. 06.05.2022, Sputnik Türkiye

2022-05-06T16:24+0300

2022-05-06T16:24+0300

2022-05-06T16:30+0300

sinek

yağ

kozmetik

yaşam

sürdürülebilirlik

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Dokuz Eylül Üniversitesi Dermatoloji Ana Bilim Dalı öğretim üyesi Prof. Dr. Emel Erdal Çalıkoğlu, DEÜ Teknoparkı (DEPARK) bünyesinde şirket kurarak radyasyon onkoloğu eşi Dr. Tamer Çalıkoğlu ile ‘siyah asker sineği’ olarak Türkçeleştirilen ‘BSF’ üzerinde çalışmaya başladı.TÜBİTAK desteğiyle Güzelbahçe ilçesinde bir tesis kuran Çalıkoğlu, meyve ve sebze gibi atıklarla beslendiği için ‘çevre dostu’ olarak adlandırılan BSF'den nemlendirme, temizleme ve yenileme özelliğine sahip yağ elde etti.Yüksek protein değerine sahip yağın yanı sıra BSF'den ve atıklarından kaliteli gübre ile hayvan yemi de sağlandı.‘Larvalar organik besleniyor’Prof. Dr. Emel Erdal Çalıkoğlu, kozmetik sanayisinin uzun zamandır hammadde krizinde olduğunu, mevcut hammaddelerin hem çevreyi kirlettiğini hem de yüksek karbon ayak izi bıraktığını söyledi.Çevreye zarar vermeyen, sürdürülebilir bir hammadde elde etmek için yola çıktıklarını anlatan Çalıkoğlu, projelerinde sinek larvası kullanma kararı aldıklarını aktardı.Larvalar için yaşam koşullarını küçük bir tesiste oluşturduklarını ifade eden Çalıkoğlu, şöyle dedi:‘Hindistan cevizi yağına eş oranda laurik asit içeriyor’Kozmetik sanayide kullanılan laurik asit için Hindistan cevizi ile palm yağlarından faydalanıldığını ve bunun da çevreye büyük zarar verdiğini dile getiren Çalıkoğlu, şu bilgileri verdi:Yağdan deneme ürünü olarak sabun, losyon ve krem yaptıklarını ifade eden Çalıkoğlu, "Bizim denediğimiz bazı ürünlerimiz oldu, onların da nemlendirici özelliği oldukça belirgin, başarılı" dedi.Çalıkoğlu, BSF yağı eş değeri yağların dünyada litresi 400-500 eurodan alıcı bulduğunu, BSF yağından elde edilen ürüne ise başlangıç için 75 euro ücret belirlediklerini kaydetti.Hammaddenin özellikle dermokozmetik sanayiye ve çevre bilinci yüksek kişilere hitap ettiğini söyleyen Çalıkoğlu, ulusal ve uluslararası şirketlerden talep aldıklarını belirtti.‘Yurt dışından talep var’‘Tavuk ve balık yemi olarak da kullanılıyor’Protein içeriği yüksek BSF larvasının tavuk ve balık yemi olarak da kullanılabildiğini ifade eden Çalıkoğlu, şöyle konuştu:Emel Erdal Çalıkoğlu, sosyal proje olarak bir zincir mağaza firması ile iş birliği yaptıklarını ve küçük aile tipi tavuk işletmelerine ücretsiz larva sağladıklarını da sözlerine ekledi.

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sinek, yağ, kozmetik, sürdürülebilirlik