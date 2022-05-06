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İstanbul'da Tuzla tersanesinde patlama: 4 işçi yaralandı
İstanbul'da Tuzla tersanesinde patlama: 4 işçi yaralandı
Tuzla tersanesindeki bir gemide gaz sıkışmasından dolayı patlama oldu. İlk belirlemelere göre 4 işçi yaralandı. 06.05.2022, Sputnik Türkiye
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tuzla
patlama
istanbul
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Tersaneler Caddesi'ndeki bir tersanede henüz belirlenemeyen karbondioksit sızıntısı meydana geldi.İhbar üzerine olay yerine itfaiye, UMKE ve sağlık ekibi sevk edildi.İlk belirlemelere göre, gazdan etkilenen 4 kişi hastaneye kaldırıldı.Ekiplerin bölgedeki çalışması sürüyor.Valilikten açıklamaİstanbul Valiliği İl Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü'nden olayla ilgili yapılan açıklamada şunlar kaydedildi:"Bugün saat 10.54’te alınan ihbarda; Tuzla İlçemiz Aydıntepe Mahallesindeki tersanede bakım için bulunan Liberya bandıralı Gulf Petrolyum4 adlı gemide çalışan işçilerin gaz zehirlenmesine maruz kaldıkları ihbarı alınmıştır.Olay yerine acil sağlık, güvenlik ve itfaiye ekipleri sevk edilerek gerekli müdahale çalışmaları başlatılmıştır.Alınan ilk bilgilere göre; bakım yapılacak tüplerden birinde meydana gelen karbondioksit sızıntısı nedeniyle gaz zehirlenmesine maruz kalan 4 işçi, 112 Acil Sağlık ekiplerimizce çevredeki hastanelere sevki sağlanmıştır.Konuyla ilgili soruşturma başlatılmıştır. Olaydan etkilenen işçilere Allah’tan acil şifalar diliyoruz."
türkiye
tuzla
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tuzla, patlama, istanbul

İstanbul'da Tuzla tersanesinde patlama: 4 işçi yaralandı

11:21 06.05.2022 (güncellendi: 11:52 06.05.2022)
© AAtuzla tersanesi
tuzla tersanesi - Sputnik Türkiye, 1920, 06.05.2022
© AA
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Tuzla tersanesindeki bir gemide gaz sıkışmasından dolayı patlama oldu. İlk belirlemelere göre 4 işçi yaralandı.
Tersaneler Caddesi'ndeki bir tersanede henüz belirlenemeyen karbondioksit sızıntısı meydana geldi.
İhbar üzerine olay yerine itfaiye, UMKE ve sağlık ekibi sevk edildi.
İlk belirlemelere göre, gazdan etkilenen 4 kişi hastaneye kaldırıldı.
Ekiplerin bölgedeki çalışması sürüyor.

Valilikten açıklama

İstanbul Valiliği İl Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü'nden olayla ilgili yapılan açıklamada şunlar kaydedildi:
"Bugün saat 10.54’te alınan ihbarda; Tuzla İlçemiz Aydıntepe Mahallesindeki tersanede bakım için bulunan Liberya bandıralı Gulf Petrolyum4 adlı gemide çalışan işçilerin gaz zehirlenmesine maruz kaldıkları ihbarı alınmıştır.
Olay yerine acil sağlık, güvenlik ve itfaiye ekipleri sevk edilerek gerekli müdahale çalışmaları başlatılmıştır.
Alınan ilk bilgilere göre; bakım yapılacak tüplerden birinde meydana gelen karbondioksit sızıntısı nedeniyle gaz zehirlenmesine maruz kalan 4 işçi, 112 Acil Sağlık ekiplerimizce çevredeki hastanelere sevki sağlanmıştır.
Konuyla ilgili soruşturma başlatılmıştır. Olaydan etkilenen işçilere Allah’tan acil şifalar diliyoruz."
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