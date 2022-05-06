https://tr.sputniknews.com/20220506/tuzla-tershanesinde-patlama-1056136734.html

İstanbul'da Tuzla tersanesinde patlama: 4 işçi yaralandı

İstanbul'da Tuzla tersanesinde patlama: 4 işçi yaralandı

Tuzla tersanesindeki bir gemide gaz sıkışmasından dolayı patlama oldu. İlk belirlemelere göre 4 işçi yaralandı. 06.05.2022, Sputnik Türkiye

2022-05-06T11:21+0300

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türkiye

tuzla

patlama

istanbul

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Tersaneler Caddesi'ndeki bir tersanede henüz belirlenemeyen karbondioksit sızıntısı meydana geldi.İhbar üzerine olay yerine itfaiye, UMKE ve sağlık ekibi sevk edildi.İlk belirlemelere göre, gazdan etkilenen 4 kişi hastaneye kaldırıldı.Ekiplerin bölgedeki çalışması sürüyor.Valilikten açıklamaİstanbul Valiliği İl Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü'nden olayla ilgili yapılan açıklamada şunlar kaydedildi:"Bugün saat 10.54’te alınan ihbarda; Tuzla İlçemiz Aydıntepe Mahallesindeki tersanede bakım için bulunan Liberya bandıralı Gulf Petrolyum4 adlı gemide çalışan işçilerin gaz zehirlenmesine maruz kaldıkları ihbarı alınmıştır.Olay yerine acil sağlık, güvenlik ve itfaiye ekipleri sevk edilerek gerekli müdahale çalışmaları başlatılmıştır.Alınan ilk bilgilere göre; bakım yapılacak tüplerden birinde meydana gelen karbondioksit sızıntısı nedeniyle gaz zehirlenmesine maruz kalan 4 işçi, 112 Acil Sağlık ekiplerimizce çevredeki hastanelere sevki sağlanmıştır.Konuyla ilgili soruşturma başlatılmıştır. Olaydan etkilenen işçilere Allah’tan acil şifalar diliyoruz."

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tuzla, patlama, istanbul