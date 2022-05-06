https://tr.sputniknews.com/20220506/vucic-bati-bizi-kosovayi-tanimaya-zorluyor-1056164849.html

Vucic: Batı bizi Kosova’yı tanımaya zorluyor

Vucic: Batı bizi Kosova’yı tanımaya zorluyor

Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic, Batı ülkelerinin, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’i Ukrayna ile benzerlik konusundaki argümandan mahrum etmek... 06.05.2022, Sputnik Türkiye

2022-05-06T23:08+0300

2022-05-06T23:08+0300

2022-05-06T23:08+0300

dünya

vladimir putin

aleksandr vucic

sırbistan

rusya

referandum

kosova

kırım

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Sırbistan'da halka seslenen Vucic, “Putin, yasal ve siyasi hamlelerini savunurken kolay olmayan bir argüman sundu. Batı, ikisinin aynı şey olmadığı konusunda ne derse desin, biz de bunun aynı şey olmadığını söylüyoruz, Putin onlara, Kosova’da olduğu gibi Kırım’da referandum gerçekleştirildiğini, Donetsk ve Lugansk’ta referandum gerçekleştirildiğini veya gerçekleştireceklerini, gerekirse Herson ve Zaporojye ve başka yerlerde de referandum gerçekleştireceklerini söyleyecek” ifadesini kullandı.Bu yüzden Sırbistan’ın çok büyük sorunla karşı karşıya olduğunu söyleyen Vucic, “Tüm Batı, Putin’i bu argümandan mahrum etmek ve bunun aynı şey olmadığını söylemek için Sırbistan’dan Kosova’nın bağımsızlığını tanıma yönünde hızla ilerlemesini talep edecek” diye kaydetti.

sırbistan

rusya

kosova

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vladimir putin, aleksandr vucic, sırbistan, rusya, referandum, kosova, kırım