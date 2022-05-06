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https://tr.sputniknews.com/20220506/vucic-bati-bizi-kosovayi-tanimaya-zorluyor-1056164849.html
Vucic: Batı bizi Kosova’yı tanımaya zorluyor
Vucic: Batı bizi Kosova’yı tanımaya zorluyor
Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic, Batı ülkelerinin, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’i Ukrayna ile benzerlik konusundaki argümandan mahrum etmek... 06.05.2022, Sputnik Türkiye
2022-05-06T23:08+0300
2022-05-06T23:08+0300
dünya
vladimir putin
aleksandr vucic
sırbistan
rusya
referandum
kosova
kırım
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Sırbistan'da halka seslenen Vucic, “Putin, yasal ve siyasi hamlelerini savunurken kolay olmayan bir argüman sundu. Batı, ikisinin aynı şey olmadığı konusunda ne derse desin, biz de bunun aynı şey olmadığını söylüyoruz, Putin onlara, Kosova’da olduğu gibi Kırım’da referandum gerçekleştirildiğini, Donetsk ve Lugansk’ta referandum gerçekleştirildiğini veya gerçekleştireceklerini, gerekirse Herson ve Zaporojye ve başka yerlerde de referandum gerçekleştireceklerini söyleyecek” ifadesini kullandı.Bu yüzden Sırbistan’ın çok büyük sorunla karşı karşıya olduğunu söyleyen Vucic, “Tüm Batı, Putin’i bu argümandan mahrum etmek ve bunun aynı şey olmadığını söylemek için Sırbistan’dan Kosova’nın bağımsızlığını tanıma yönünde hızla ilerlemesini talep edecek” diye kaydetti.
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vladimir putin, aleksandr vucic, sırbistan, rusya, referandum, kosova, kırım

Vucic: Batı bizi Kosova’yı tanımaya zorluyor

23:08 06.05.2022
© REUTERS / ANTONIO BRONICAleksandr Vucic
Aleksandr Vucic - Sputnik Türkiye, 1920, 06.05.2022
© REUTERS / ANTONIO BRONIC
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Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic, Batı ülkelerinin, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’i Ukrayna ile benzerlik konusundaki argümandan mahrum etmek amacıyla Sırbistan’a, Kosova’yı tanıması konusunda baskıyı güçlendireceğini belirtti.
Sırbistan'da halka seslenen Vucic, “Putin, yasal ve siyasi hamlelerini savunurken kolay olmayan bir argüman sundu. Batı, ikisinin aynı şey olmadığı konusunda ne derse desin, biz de bunun aynı şey olmadığını söylüyoruz, Putin onlara, Kosova’da olduğu gibi Kırım’da referandum gerçekleştirildiğini, Donetsk ve Lugansk’ta referandum gerçekleştirildiğini veya gerçekleştireceklerini, gerekirse Herson ve Zaporojye ve başka yerlerde de referandum gerçekleştireceklerini söyleyecek” ifadesini kullandı.
Bu yüzden Sırbistan’ın çok büyük sorunla karşı karşıya olduğunu söyleyen Vucic, “Tüm Batı, Putin’i bu argümandan mahrum etmek ve bunun aynı şey olmadığını söylemek için Sırbistan’dan Kosova’nın bağımsızlığını tanıma yönünde hızla ilerlemesini talep edecek” diye kaydetti.
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