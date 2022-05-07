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https://tr.sputniknews.com/20220507/afganistan-bayragiyla-video-yayinlayan-4-kisi-halki-kin-ve-dusmanliga-tahrikten-gozaltina-alindi-1056165697.html
Afganistan bayrağıyla video yayınlayan 4 kişi 'halkı kin ve düşmanlığa tahrik'ten gözaltına alındı
Afganistan bayrağıyla video yayınlayan 4 kişi 'halkı kin ve düşmanlığa tahrik'ten gözaltına alındı
İstanbul Gaziosmanpaşa'da asayiş uygulaması sırasında durumlarından şüphelenilen ve pasaport veya belge ibraz edemeyen yabancı uyruklu 4 kişi gözaltına alındı. 07.05.2022, Sputnik Türkiye
2022-05-07T00:20+0300
2022-05-07T00:22+0300
türkiye
istanbul
gaziosmanpaşa
afganistan
bayrak
gözaltı
halkı kin ve düşmanlığa tahrik
halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama
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İstanbul Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Karadeniz Mahallesi'nde gerçekleştirilen asayiş uygulaması sırasında durumlarından şüphelenilen yabancı uyruklu 4 kişi durduruldu.İsimlerinin H.Ş, M.A, M.N. ve E.C. olduğu öğrenilen bu kişiler, pasaportlarını ibraz etmeleri istendiğinde görevlilere herhangi bir pasaport veya belge gösteremeyince gözaltına alındı.Yapılan kontrollerde, H.Ş'nin elindeki poşette Afganistan bayrağı olduğu görüldü. Şüphelinin, bu bayrağı kullanarak videolar çekip sosyal medya hesabından yayınladığı tespit edildi.Yabancı uyruklu 4 kişi, haklarında "halkı kin ve düşmanlığa tahrik etme veya aşağılama" suçundan işlem yapıldıktan sonra adli makamlara sevk edilecek.
https://tr.sputniknews.com/20190820/fsm-koprusu-afganistan-bayragi-renklerine-burundu-1039955803.html
türkiye
istanbul
gaziosmanpaşa
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istanbul, gaziosmanpaşa, afganistan, bayrak, gözaltı, halkı kin ve düşmanlığa tahrik, halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama

Afganistan bayrağıyla video yayınlayan 4 kişi 'halkı kin ve düşmanlığa tahrik'ten gözaltına alındı

00:20 07.05.2022 (güncellendi: 00:22 07.05.2022)
© AAGözaltı – tutuklama - yakalama
Gözaltı – tutuklama - yakalama - Sputnik Türkiye, 1920, 07.05.2022
© AA
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İstanbul Gaziosmanpaşa'da asayiş uygulaması sırasında durumlarından şüphelenilen ve pasaport veya belge ibraz edemeyen yabancı uyruklu 4 kişi gözaltına alındı.
İstanbul Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Karadeniz Mahallesi'nde gerçekleştirilen asayiş uygulaması sırasında durumlarından şüphelenilen yabancı uyruklu 4 kişi durduruldu.
İsimlerinin H.Ş, M.A, M.N. ve E.C. olduğu öğrenilen bu kişiler, pasaportlarını ibraz etmeleri istendiğinde görevlilere herhangi bir pasaport veya belge gösteremeyince gözaltına alındı.
Yapılan kontrollerde, H.Ş'nin elindeki poşette Afganistan bayrağı olduğu görüldü. Şüphelinin, bu bayrağı kullanarak videolar çekip sosyal medya hesabından yayınladığı tespit edildi.
Yabancı uyruklu 4 kişi, haklarında "halkı kin ve düşmanlığa tahrik etme veya aşağılama" suçundan işlem yapıldıktan sonra adli makamlara sevk edilecek.
FSM Köprüsü Afganistan bayrağı renklerine büründü - Sputnik Türkiye, 1920, 20.08.2019
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FSM Köprüsü Afganistan bayrağı renklerine büründü
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