https://tr.sputniknews.com/20220507/afganistan-bayragiyla-video-yayinlayan-4-kisi-halki-kin-ve-dusmanliga-tahrikten-gozaltina-alindi-1056165697.html

Afganistan bayrağıyla video yayınlayan 4 kişi 'halkı kin ve düşmanlığa tahrik'ten gözaltına alındı

Afganistan bayrağıyla video yayınlayan 4 kişi 'halkı kin ve düşmanlığa tahrik'ten gözaltına alındı

İstanbul Gaziosmanpaşa'da asayiş uygulaması sırasında durumlarından şüphelenilen ve pasaport veya belge ibraz edemeyen yabancı uyruklu 4 kişi gözaltına alındı. 07.05.2022, Sputnik Türkiye

2022-05-07T00:20+0300

2022-05-07T00:20+0300

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türkiye

istanbul

gaziosmanpaşa

afganistan

bayrak

gözaltı

halkı kin ve düşmanlığa tahrik

halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama

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İstanbul Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Karadeniz Mahallesi'nde gerçekleştirilen asayiş uygulaması sırasında durumlarından şüphelenilen yabancı uyruklu 4 kişi durduruldu.İsimlerinin H.Ş, M.A, M.N. ve E.C. olduğu öğrenilen bu kişiler, pasaportlarını ibraz etmeleri istendiğinde görevlilere herhangi bir pasaport veya belge gösteremeyince gözaltına alındı.Yapılan kontrollerde, H.Ş'nin elindeki poşette Afganistan bayrağı olduğu görüldü. Şüphelinin, bu bayrağı kullanarak videolar çekip sosyal medya hesabından yayınladığı tespit edildi.Yabancı uyruklu 4 kişi, haklarında "halkı kin ve düşmanlığa tahrik etme veya aşağılama" suçundan işlem yapıldıktan sonra adli makamlara sevk edilecek.

https://tr.sputniknews.com/20190820/fsm-koprusu-afganistan-bayragi-renklerine-burundu-1039955803.html

türkiye

istanbul

gaziosmanpaşa

afganistan

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istanbul, gaziosmanpaşa, afganistan, bayrak, gözaltı, halkı kin ve düşmanlığa tahrik, halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama