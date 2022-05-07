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Manisa Valiliği, bir aileye 'siyasi tercihinden dolayı' yardım verilmediği iddiasını yalanladı
Manisa Valiliği, bir aileye 'siyasi tercihinden dolayı' yardım verilmediği iddiasını yalanladı
Manisa Valiliği, siyasi görüşü nedeniyle yardım alamadığını ve elektriğinin kesildiğini öne süren aileye, bugüne kadar yaptığı 18 başvuruda yardımda... 07.05.2022, Sputnik Türkiye
2022-05-07T05:44+0300
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Valilik, bir internet sitesinde yer alan "Elektriği Kesilen Aile: Hakkımızı Helal Etmiyoruz" başlıklı haberle ilgili açıklama yaptı.Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
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Manisa Valiliği, bir aileye 'siyasi tercihinden dolayı' yardım verilmediği iddiasını yalanladı

05:44 07.05.2022 (güncellendi: 05:45 07.05.2022)
© DHAManisa Valiliği
Manisa Valiliği - Sputnik Türkiye, 1920, 07.05.2022
© DHA
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Manisa Valiliği, siyasi görüşü nedeniyle yardım alamadığını ve elektriğinin kesildiğini öne süren aileye, bugüne kadar yaptığı 18 başvuruda yardımda bulunulduğunu, ayrıca aylık 188 lira elektrik ve yıllık kömür desteği verildiğini bildirdi.
Valilik, bir internet sitesinde yer alan "Elektriği Kesilen Aile: Hakkımızı Helal Etmiyoruz" başlıklı haberle ilgili açıklama yaptı.
Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
"Kendisine siyasi tercihi nedeniyle yardım verilmediği iddiasına istinaden Yunusemre Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı tarafından yapılan araştırmada, söz konusu haberde adı geçen vatandaşımızın çalışabilir durumda olması ve inşaatlarda zaman zaman sigortalı çalışması durumları da göz önüne alınarak, Yunusemre Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfına ilk başvuru yaptığı tarihten itibaren, başvurularından 18'i kabul edilerek kendisine yardım verilmiştir. Bu yardımlar dışında kendisine her ay 188 lira elektrik tüketim desteği verilmektedir. Yıllık kömür yardımlarından da faydalandırılmaktadır."
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