RTÜK Başkanı Şahin, 'yabancı düşmanlığını körükleyen yayınlar' için uyardı

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Başkanı Ebubekir Şahin, medyanın halkı yanlış yönlendirmemek adına duyarlı davranmasının, doğruluğu meçhul bilgilere... 07.05.2022, Sputnik Türkiye

Şahin, yaptığı yazılı açıklamada, ırk, din, milliyet fark etmeksizin dünyanın tüm mazlumlarına kucak açan Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin zor da olan ve kendisinden yardım talep eden her insana karşı her daim şefkat ve merhametle mukabele gösterdiğini belirtti.Ancak ne yazık ki son dönemde bazı medya kuruluşlarının, Türkiye'de bulunan farklı kesimlere yönelik yabancı düşmanlığını artırıcı yayınlar yaptığını ifade eden Şahin, bahse konu yayınların görsel ve işitsel medyada hemen hemen her yayın türünde gerçekleştirildiğini kaydetti.Dizi filmler, haber bültenleri ve programlar ile kuşak yayınlar hatta magazin programlarında bile benzer içeriklerin yaygınlaştırıldığının görüldüğünü bildiren Şahin, söz konusu yayınlarda yabancı uyruklu insanların her durumda kötü karakter olarak gösterilmesi veyahut bu kişilere ilişkin hep olumsuz haberlerin ekranlara taşınmasının dikkati çektiğini aktardı.Neredeyse Türkiye'deki her yabancıyı kötü gösteren yayınlarda sosyal medya kaynaklı kurgusal videoların da kullanıldığının tespit edildiğini, televizyonlardaki tartışmalarda Türkiye'ye sığınan insanlara yönelik kin ve nefret pompalandığının, kişilerin hak ve hürriyetlerinin tehdit edildiğinin belirlendiğini aktaran Şahin, şunları kaydetti:

