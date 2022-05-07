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Rusya'nın başkenti Moskova'da, 9 Mayıs Zafer Günü geçit töreni için prova yapıldı
Rusya'nın başkenti Moskova'da, 9 Mayıs Zafer Günü geçit töreni için prova yapıldı
İkinci Dünya Savaşı’nda Sovyet güçlerinin Nazi ordusu karşısında kazandıkları zaferinin 77. yılı kutlamalarının hazırlıkları sürüyor. Başkent Moskova’da 9... 07.05.2022, Sputnik Türkiye
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9 mayıs zafer bayramı
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kızıl ordu
nazi almanyası
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9 mayıs zafer bayramı, moskova, фото, rusya, sscb, kızıl ordu, nazi almanyası, ikinci dünya savaşı

Rusya'nın başkenti Moskova'da, 9 Mayıs Zafer Günü geçit töreni için prova yapıldı

15:54 07.05.2022 (güncellendi: 15:56 07.05.2022)
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İkinci Dünya Savaşı’nda Sovyet güçlerinin Nazi ordusu karşısında kazandıkları zaferinin 77. yılı kutlamalarının hazırlıkları sürüyor. Başkent Moskova’da 9 Mayıs’ta yapılacak Zafer Bayramı askeri geçit töreninin genel provası yapıldı. Rus askerleri, Tarihi Kızıl Meydan’daki geçit törenine Tverskaya Caddesi'nden geçerek ulaştı.
© Sputnik / Сергей Гунеев / Fotoğraf bankasına girПарадный расчет военнослужащих на генеральной репетиции военного парада, посвящённого 77-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне на Красной площади в Москве.
Генеральная репетиция военного парада, посвящённого 77-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне - Sputnik Türkiye
1/22
© Sputnik / Сергей Гунеев
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© Sputnik / Алексей Даничев / Fotoğraf bankasına girПарадный расчет курсантов МЧС РФ на генеральной репетиции военного парада Победы в Санкт-Петербурге.
Генеральная репетиция военного парада Победы в Санкт-Петербурге - Sputnik Türkiye
2/22
© Sputnik / Алексей Даничев
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© Sputnik / Евгений Биятов / Fotoğraf bankasına girРота военной полиции на генеральной репетиции военного парада к 77-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне.
Генеральная репетиция военного парада, посвящённого 77-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне - Sputnik Türkiye
3/22
© Sputnik / Евгений Биятов
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Fotoğraf bankasına gir
© Sputnik / Сергей Гунеев / Fotoğraf bankasına girПусковые установки зенитного ракетного комплекса С-400 "Триумф" на генеральной репетиции военного парада к 77-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне.
Генеральная репетиция военного парада, посвящённого 77-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне - Sputnik Türkiye
4/22
© Sputnik / Сергей Гунеев
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© Sputnik / Евгений Одиноков / Fotoğraf bankasına girПарадный расчет кубанских казаков на генеральной репетиции военного парада, посвящённого 77-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне на Красной площади в Москве.
Генеральная репетиция военного парада, посвящённого 77-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне - Sputnik Türkiye
5/22
© Sputnik / Евгений Одиноков
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© Sputnik / Евгений Одиноков / Fotoğraf bankasına girВоеннослужащие 27-й отдельной гвардейской Севастопольской мотострелковой бригады на генеральной репетиции военного парада, посвящённого 77-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне на Красной площади в Москве.
Генеральная репетиция военного парада, посвящённого 77-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне - Sputnik Türkiye
6/22
© Sputnik / Евгений Одиноков
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Fotoğraf bankasına gir
© Sputnik / Евгений Биятов / Fotoğraf bankasına girБоевая машина пехоты БМП-2 с боевым модулем "Бережок" на генеральной репетиции военного парада к 77-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне.
Генеральная репетиция военного парада, посвящённого 77-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне - Sputnik Türkiye
7/22
© Sputnik / Евгений Биятов
/
Fotoğraf bankasına gir
© Sputnik / Сергей Гунеев / Fotoğraf bankasına girПарадный расчет женщин-военнослужащих на генеральной репетиции военного парада к 77-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне.
Генеральная репетиция военного парада, посвящённого 77-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне - Sputnik Türkiye
8/22
© Sputnik / Сергей Гунеев
/
Fotoğraf bankasına gir
© Sputnik / Евгений Биятов / Fotoğraf bankasına girПусковая установка зенитного ракетного комплекса С-400 "Триумф" на генеральной репетиции военного парада к 77-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне.
Генеральная репетиция военного парада, посвящённого 77-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне - Sputnik Türkiye
9/22
© Sputnik / Евгений Биятов
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Fotoğraf bankasına gir
© Sputnik / Евгений Одиноков / Fotoğraf bankasına girКурсанты Военно-воздушной академии имени профессора Н. Е. Жуковского и Ю. А. Гагарина на генеральной репетиции военного парада, посвящённого 77-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне на Красной площади в Москве.
Генеральная репетиция военного парада, посвящённого 77-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне - Sputnik Türkiye
10/22
© Sputnik / Евгений Одиноков
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Fotoğraf bankasına gir
© Sputnik / Евгений Биятов / Fotoğraf bankasına girСамоходные артиллерийские установки (САУ) "Мста-С" на генеральной репетиции военного парада к 77-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне.
Генеральная репетиция военного парада, посвящённого 77-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне - Sputnik Türkiye
11/22
© Sputnik / Евгений Биятов
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Fotoğraf bankasına gir
© Sputnik / Евгений Одиноков / Fotoğraf bankasına girПарадный расчет Военно-воздушной академии имени профессора Н. Е. Жуковского и Ю. А. Гагарина на генеральной репетиции военного парада, посвящённого 77-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне на Красной площади в Москве.
Генеральная репетиция военного парада, посвящённого 77-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне - Sputnik Türkiye
12/22
© Sputnik / Евгений Одиноков
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Fotoğraf bankasına gir
© Sputnik / Евгений ОдиноковПарадный расчет женщин-военнослужащих на генеральной репетиции военного парада, посвящённого 77-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне на Красной площади в Москве.
Генеральная репетиция военного парада, посвящённого 77-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне - Sputnik Türkiye
13/22
© Sputnik / Евгений Одиноков
© Sputnik / Сергей Гунеев / Fotoğraf bankasına girКурсанты Военной академии войсковой противовоздушной обороны имени маршала Советского Союза А. М. Василевского на генеральной репетиции военного парада к 77-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне.
Генеральная репетиция военного парада, посвящённого 77-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне - Sputnik Türkiye
14/22
© Sputnik / Сергей Гунеев
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© Sputnik / Сергей Гунеев / Fotoğraf bankasına girСтела с изображением ордена "Победа" на Театральной площади в Москве.
Генеральная репетиция военного парада, посвящённого 77-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне - Sputnik Türkiye
15/22
© Sputnik / Сергей Гунеев
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© Sputnik / Евгений Одиноков / Fotoğraf bankasına girПарадный расчет женщин-военнослужащих на генеральной репетиции военного парада, посвящённого 77-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне на Красной площади в Москве.
Генеральная репетиция военного парада, посвящённого 77-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне - Sputnik Türkiye
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© Sputnik / Евгений Одиноков
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© Sputnik / Евгений Биятов / Fotoğraf bankasına girШтурмовики Су-25 на генеральной репетиции военного парада к 77-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне.
Генеральная репетиция военного парада, посвящённого 77-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне - Sputnik Türkiye
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© Sputnik / Евгений Биятов
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© Sputnik / Евгений Биятов / Fotoğraf bankasına girИстребители МиГ-29 и Су-30СМ пилотажных групп "Русские витязи" и "Стрижи" на генеральной репетиции военного парада к 77-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне.
Генеральная репетиция военного парада, посвящённого 77-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне - Sputnik Türkiye
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© Sputnik / Евгений Биятов
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© Sputnik / Сергей Гунеев / Fotoğraf bankasına girПарадный расчет кубанских казаков на генеральной репетиции военного парада к 77-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне.
Генеральная репетиция военного парада, посвящённого 77-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне - Sputnik Türkiye
19/22
© Sputnik / Сергей Гунеев
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© Sputnik / Евгений Одиноков / Fotoğraf bankasına girТанк Т-34-85 на генеральной репетиции военного парада, посвящённого 77-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне на Красной площади в Москве.
Генеральная репетиция военного парада, посвящённого 77-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне - Sputnik Türkiye
20/22
© Sputnik / Евгений Одиноков
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© Sputnik / Евгений БиятовВоеннослужащие на генеральной репетиции военного парада к 77-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне.
Военнослужащие на генеральной репетиции военного парада к 77-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. - Sputnik Türkiye
21/22
© Sputnik / Евгений Биятов
© Sputnik / Алексей Даничев / Fotoğraf bankasına girПарадный расчет женщин-военнослужащих на генеральной репетиции военного парада Победы в Санкт-Петербурге.
Генеральная репетиция военного парада Победы в Санкт-Петербурге - Sputnik Türkiye
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© Sputnik / Алексей Даничев
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