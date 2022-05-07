Rusya'nın başkenti Moskova'da, 9 Mayıs Zafer Günü geçit töreni için prova yapıldı

© Sputnik / Сергей Гунеев / Fotoğraf bankasına girПарадный расчет военнослужащих на генеральной репетиции военного парада, посвящённого 77-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне на Красной площади в Москве.
© Sputnik / Алексей Даничев / Fotoğraf bankasına girПарадный расчет курсантов МЧС РФ на генеральной репетиции военного парада Победы в Санкт-Петербурге.
© Sputnik / Евгений Биятов / Fotoğraf bankasına girРота военной полиции на генеральной репетиции военного парада к 77-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне.
© Sputnik / Сергей Гунеев / Fotoğraf bankasına girПусковые установки зенитного ракетного комплекса С-400 "Триумф" на генеральной репетиции военного парада к 77-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне.
© Sputnik / Евгений Одиноков / Fotoğraf bankasına girПарадный расчет кубанских казаков на генеральной репетиции военного парада, посвящённого 77-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне на Красной площади в Москве.
© Sputnik / Евгений Одиноков / Fotoğraf bankasına girВоеннослужащие 27-й отдельной гвардейской Севастопольской мотострелковой бригады на генеральной репетиции военного парада, посвящённого 77-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне на Красной площади в Москве.
© Sputnik / Евгений Биятов / Fotoğraf bankasına girБоевая машина пехоты БМП-2 с боевым модулем "Бережок" на генеральной репетиции военного парада к 77-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне.
© Sputnik / Сергей Гунеев / Fotoğraf bankasına girПарадный расчет женщин-военнослужащих на генеральной репетиции военного парада к 77-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне.
© Sputnik / Евгений Биятов / Fotoğraf bankasına girПусковая установка зенитного ракетного комплекса С-400 "Триумф" на генеральной репетиции военного парада к 77-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне.
© Sputnik / Евгений Одиноков / Fotoğraf bankasına girКурсанты Военно-воздушной академии имени профессора Н. Е. Жуковского и Ю. А. Гагарина на генеральной репетиции военного парада, посвящённого 77-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне на Красной площади в Москве.
© Sputnik / Евгений Биятов / Fotoğraf bankasına girСамоходные артиллерийские установки (САУ) "Мста-С" на генеральной репетиции военного парада к 77-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне.
© Sputnik / Евгений Одиноков / Fotoğraf bankasına girПарадный расчет Военно-воздушной академии имени профессора Н. Е. Жуковского и Ю. А. Гагарина на генеральной репетиции военного парада, посвящённого 77-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне на Красной площади в Москве.
© Sputnik / Евгений ОдиноковПарадный расчет женщин-военнослужащих на генеральной репетиции военного парада, посвящённого 77-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне на Красной площади в Москве.
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© Sputnik / Евгений Одиноков
© Sputnik / Сергей Гунеев / Fotoğraf bankasına girКурсанты Военной академии войсковой противовоздушной обороны имени маршала Советского Союза А. М. Василевского на генеральной репетиции военного парада к 77-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне.
© Sputnik / Сергей Гунеев / Fotoğraf bankasına girСтела с изображением ордена "Победа" на Театральной площади в Москве.
© Sputnik / Евгений Одиноков / Fotoğraf bankasına girПарадный расчет женщин-военнослужащих на генеральной репетиции военного парада, посвящённого 77-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне на Красной площади в Москве.
© Sputnik / Евгений Биятов / Fotoğraf bankasına girШтурмовики Су-25 на генеральной репетиции военного парада к 77-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне.
© Sputnik / Евгений Биятов / Fotoğraf bankasına girИстребители МиГ-29 и Су-30СМ пилотажных групп "Русские витязи" и "Стрижи" на генеральной репетиции военного парада к 77-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне.
© Sputnik / Сергей Гунеев / Fotoğraf bankasına girПарадный расчет кубанских казаков на генеральной репетиции военного парада к 77-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне.
© Sputnik / Евгений Одиноков / Fotoğraf bankasına girТанк Т-34-85 на генеральной репетиции военного парада, посвящённого 77-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне на Красной площади в Москве.
© Sputnik / Евгений БиятовВоеннослужащие на генеральной репетиции военного парада к 77-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне.
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© Sputnik / Евгений Биятов
© Sputnik / Алексей Даничев / Fotoğraf bankasına girПарадный расчет женщин-военнослужащих на генеральной репетиции военного парада Победы в Санкт-Петербурге.