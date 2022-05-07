Rusya'nın başkenti Moskova'da, 9 Mayıs Zafer Günü geçit töreni için prova yapıldı

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Курсанты Военно-воздушной академии имени профессора Н. Е. Жуковского и Ю. А. Гагарина на генеральной репетиции военного парада, посвящённого 77-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне на Красной площади в Москве.