https://tr.sputniknews.com/20220508/erbas-musluman-imajini-zedeleyen-teror-orgutlerine-karsi-beraber-mucadele-etmeliyiz-1056190356.html

Erbaş: Müslüman imajını zedeleyen terör örgütlerine karşı beraber mücadele etmeliyiz

Erbaş: Müslüman imajını zedeleyen terör örgütlerine karşı beraber mücadele etmeliyiz

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, "İslam'ın evrensel ilkelerini ve Müslüman imajını zedeleyen terör örgütlerine karşı beraber mücadele etmeliyiz" dedi. 08.05.2022, Sputnik Türkiye

2022-05-08T17:34+0300

2022-05-08T17:34+0300

2022-05-08T17:34+0300

türkiye

diyanet başkanlığı

ali erbaş

islam

müslüman

abu dabi

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Diyanet İşleri Başkanlığından yapılan açıklamaya göre Başkan Ali Erbaş, Birleşik Arap Emirliklerinin başkenti Abu Dabi'de düzenlenen İslam Birliği Zirvesi'nde konuştu. Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, "İslam toplumları olarak bizler kendi aramızda beraberlik ve dayanışmayı güçlendirdiğimizde, imkanlarımızı birleştirerek ortak çalışmalarımızı geliştirdiğimizde, coğrafyamızdaki ve dünyadaki birçok sorun kolayca çözülebilecektir" değerlendirmesini yaptı.Dünya üzerindeki Müslümanların aynı medeniyetin mensupları olduğunu belirten Erbaş, "Aynı geçmişe ve kültürel mirasa sahibiz. Zira Müslümanlar, Peygamber Efendimize gelen ilk vahiyden itibaren bir asır içinde İslam'ın rahmet mesajını, Afrika'dan Orta Asya'ya dünyanın pek çok yerine taşıdılar. Gittikleri coğrafyaları İslam'ın barış, merhamet, adalet ve güzel ahlak ilkeleriyle mamur ettiler. Devletler, medeniyetler kurdular. Dünyanın hemen her yerine ilim, irfan, bilgi, hikmet taşıdılar" ifadesini kullandı.Ali Erbaş, son iki asırda dünyada her açıdan küresel boyutta hızlı değişimlerin yaşandığını ve bugün dünyanın devasa sorunların kuşatması altında, tarihinin en zor dönemlerinden birini yaşadığını aktardı. Savaşlar, terör örgütleri ve salgın hastalıkların milyonlarca insanı kan, gözyaşı ve umutsuzluk girdabına sürüklediğini belirten Erbaş, yaşananlar karşısında inisiyatif almak, bir araya gelmek, istişare ve işbirliği ile sorunları çözmek ve gelecek nesillere daha iyi bir dünya bırakmak için var güçle çalışmak gerektiğinin altını çizdi.‘Uluslararası araştırmalar ve bilimsel çalışmalar yapan akademiler kurmalıyız’Erbaş, İslam coğrafyasının, küresel ölçekte maruz kaldığı fiili, siyasi, kültürel ve iktisadi meydan okumalara gereği gibi karşı koyamadığını belirterek, ırkçılığa ve İslam düşmanlığına dönüşen İslamofobinin, acil önlem alınması gereken bir konu olduğuna işaret etti. İnanç karşıtı ya da inkarcı akımların ve ideolojilerin, algı operasyonları ve enformatik propagandalarla özellikle gençleri kuşattığını dile getiren Erbaş, Müslümanların kendi aralarındaki parçalanmışlık ve zihinsel dağınıklık neticesinde, İslam'ın küresel insanlık ilkelerinin de sahipsiz kaldığını belirtti.Yaşanan sorunların ve insanlığın büyük krizlerinin, Müslümanları ümitsizliğe sevk etmemesi gerektiğini vurgulayan Erbaş, şunları kaydetti:

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diyanet başkanlığı, ali erbaş, islam, müslüman, abu dabi