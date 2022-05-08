https://tr.sputniknews.com/20220508/g7-ulkelerinden-yeni-yaptirim-karari-rusyadan-petrol-ithalatini-kademeli-olarak-bitirecegiz-1056191822.html

G7 ülkelerinden yeni yaptırım kararı: Rusya'dan petrol ithalatını kademeli olarak bitireceğiz

G7 ülkelerinden yeni yaptırım kararı: Rusya'dan petrol ithalatını kademeli olarak bitireceğiz

G7 ülkeleri, Rusya'ya yönelik yeni yaptırım paketi kapsamında Rusya'dan petrol ithalatını kademeli olarak bitireceklerini ya da tamamen keseceklerini duyurdu. 08.05.2022, Sputnik Türkiye

2022-05-08T19:50+0300

2022-05-08T19:50+0300

2022-05-08T19:50+0300

ukrayna krizi

rusya

g7

g7 zirvesi

petrol ihracatı

yaptırım

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Beyaz Saray, G7 liderlerinin bugün çevrim içi olarak Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'nin katılımıyla düzenledikleri zirve sonrası yazılı bir açıklama yaparak, Rusya'ya Ukrayna krizi nedeniyle uygulanacak yeni yaptırımları duyurdu.Liderlerin, Ukrayna'yı müzakere masasında ve sahada desteklemeye devam edeceklerini dile getirdikleri belirtilen açıklamada, Rusya'ya bugüne kadar uygulanan yaptırımların ülkenin son 15 yılda elde ettiği kazanımları yok ettiği aktarıldı.ABD'den Rus televizyonlarına yaptırımRusya'ya yönelik ABD, Avrupa Birliği (AB) ve G7 ülkelerinin bugün yeni bir yaptırım paketi üzerine anlaştığına işaret edilen açıklamada, ABD'nin Rusya devletinin tamamen ya da kısmen kontrolü altındaki 3 televizyonuna yaptırım getireceği kaydedildi.Söz konusu televizyonların ise Channel One Russia, Russia-1 ve NTV Yayın Şirketi olduğu aktarıldı.Öte yandan ABD yönetiminin Rusya ile ilgili kişilere ABD'lilerin muhasebe, kredi, şirket yönetimi ya da yönetim danışmanlığı vermesini de yasaklayacağı, böylece Rus elitlerin zarara uğratılacağı savunuldu.G7 ülkeleri Rusya'dan petrol ithalatını yasaklıyorÖte yandan ABD'nin halihazırda Rusya'dan petrol ithalatını yasakladığının anımsatıldığı açıklamada, G7 ülkelerinin de bugün Rusya'dan petrol ithalatını kademeli olarak bitireceği ya da tamamen yasaklayacağı belirtildi.Ayrıca ABD'nin, Rusya'dan ahşap malzemeler, endüstriyel motorlar, fanlar, havalandırma ekipmanları dozerler gibi ürünlerin ithalatına yeni kısıtlamalar getireceği, Rus askeri yetkililere de vize kısıtlaması koyacağı aktarıldı.

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rusya, g7, g7 zirvesi, petrol ihracatı, yaptırım