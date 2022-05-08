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Milli halterci Dilara Uçan'dan 2 bronz madalya
Milli halterci Dilara Uçan'dan 2 bronz madalya
Yunanistan'da devam eden Dünya Gençler Halter Şampiyonası'nda kadınlar 76 kiloda milli sporcu Dilara Uçan, 2 bronz madalya kazandı. 08.05.2022, Sputnik Türkiye
2022-05-08T00:31+0300
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spor
dilara uçan
halter
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Türkiye Halter Federasyonu'nun açıklamasına göre, Girit adasında yapılan şampiyonanın altıncı gününde Dilara Uçan, koparmada 96, silkmede ise 125 kiloluk derecesiyle 2 bronz madalya elde etti. Milli sporcu toplamda 221 kiloluk derecesiyle müsabakayı 4. sırada tamamladı.89 kilo erkeklerde Enes Çelik ise koparmada 154 kiloluk derecesiyle 4., silkmede 175 kilo ile 7., toplamda ise 329 kiloluk derecesiyle 5'incilik elde etti.Türkiye organizasyonda 5 altın, 3 gümüş, 6'sı da bronz olmak üzere toplamda 14 madalyaya ulaştı.
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dilara uçan, halter, türkiye halter federasyonu

Milli halterci Dilara Uçan'dan 2 bronz madalya

00:31 08.05.2022
© AADilara Uçan
Dilara Uçan - Sputnik Türkiye, 1920, 08.05.2022
© AA
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Yunanistan'da devam eden Dünya Gençler Halter Şampiyonası'nda kadınlar 76 kiloda milli sporcu Dilara Uçan, 2 bronz madalya kazandı.
Türkiye Halter Federasyonu'nun açıklamasına göre, Girit adasında yapılan şampiyonanın altıncı gününde Dilara Uçan, koparmada 96, silkmede ise 125 kiloluk derecesiyle 2 bronz madalya elde etti. Milli sporcu toplamda 221 kiloluk derecesiyle müsabakayı 4. sırada tamamladı.
89 kilo erkeklerde Enes Çelik ise koparmada 154 kiloluk derecesiyle 4., silkmede 175 kilo ile 7., toplamda ise 329 kiloluk derecesiyle 5'incilik elde etti.
Türkiye organizasyonda 5 altın, 3 gümüş, 6'sı da bronz olmak üzere toplamda 14 madalyaya ulaştı.
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