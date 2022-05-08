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https://tr.sputniknews.com/20220508/nijeryada-silahli-saldiri-48-olu-1056191700.html
Nijerya'da silahlı saldırı: 48 ölü
Nijerya'da silahlı saldırı: 48 ölü
Nijerya'nın Zamfara eyaletinde düzenlenen silahlı saldırıda 48 kişi hayatını kaybetti. 08.05.2022, Sputnik Türkiye
2022-05-08T19:29+0300
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dünya
nijerya
silahlı saldırı
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Nijerya'da suç çeteleri tarafından köylere saldırılar yapılmaya devam ediyor. Ülkenin Zamfara eyaletinde silahlı bir grup, 3 köye saldırdı. Saldırıda 48 kişi hayatını kaybederken, Bakura Bölge Yöneticisi Aminu Suleiman saldırıya ilişkin yaptığı açıklamada, "Motosikletli silahlı kişiler, 3 köye saldırı gerçekleştirdi. Saldırıda 48 kişi hayatını kaybetti ve çok sayıda da yaralı var. Saldırganlar, bir polis devriye aracını yakarak iki güvenlik görevlisini öldürdüler. Çok sayıda ev de ateşe verildi" dedi.Ülkede, en son 17 Ocak'ta silahlı kişilerin Zamfara eyaletinde düzenlediği baskınlarda 50'den fazla kişi hayatını kaybetmişti.
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nijerya, silahlı saldırı

Nijerya'da silahlı saldırı: 48 ölü

19:29 08.05.2022
© AFP 2022 / PIUS UTOMI EKPEINijerya- Motosiklet
Nijerya- Motosiklet - Sputnik Türkiye, 1920, 08.05.2022
© AFP 2022 / PIUS UTOMI EKPEI
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Nijerya'nın Zamfara eyaletinde düzenlenen silahlı saldırıda 48 kişi hayatını kaybetti.
Nijerya'da suç çeteleri tarafından köylere saldırılar yapılmaya devam ediyor.
Ülkenin Zamfara eyaletinde silahlı bir grup, 3 köye saldırdı. Saldırıda 48 kişi hayatını kaybederken, Bakura Bölge Yöneticisi Aminu Suleiman saldırıya ilişkin yaptığı açıklamada, "Motosikletli silahlı kişiler, 3 köye saldırı gerçekleştirdi. Saldırıda 48 kişi hayatını kaybetti ve çok sayıda da yaralı var. Saldırganlar, bir polis devriye aracını yakarak iki güvenlik görevlisini öldürdüler. Çok sayıda ev de ateşe verildi" dedi.
Ülkede, en son 17 Ocak'ta silahlı kişilerin Zamfara eyaletinde düzenlediği baskınlarda 50'den fazla kişi hayatını kaybetmişti.
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