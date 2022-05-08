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Türk milli halterci Dilara Narin, dünya şampiyonu oldu
Türk milli halterci Dilara Narin, dünya şampiyonu oldu
Dünya Gençler Halter Şampiyonası'nda kadınlar 81 kiloda Dilara Narin, 2 altın, 1 gümüş madalya kazanarak, dünya şampiyonu oldu. 08.05.2022, Sputnik Türkiye
2022-05-08T20:46+0300
2022-05-08T20:47+0300
spor
dünya gençler halter şampiyonası
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Dünya Gençler Halter Şampiyonası tüm hızıyla devam ederken milli sporcular madalya kazanmaya devam ediyor. Yunanistan’daki organizasyonun 7. gününde 81 kilo kadınlarda Dilara Narin, 2 altın 1 gümüş madalya kazanarak dünya şampiyonu oldu. Koparmada 99 kiloluk derecesiyle gümüş madalya kazanan Narin, silkme müsabakasında ise adeta şov yaptı. Son derece rahat kaldırışlarla 131 kiloya ulaşan milli sporcu silkmede altın madalya toplamda da elde ettiği 230 kiloluk derecesiyle dünya şampiyonluğunu elde etti.96 kilo erkekler kategorisinde yarışan Emre Öztürk ise koparmada 144, silkmede 180 toplamda ise 324 kiloluk dereceyle müsabakayı tamamladı.Dilara Narin’in kazandığı madalyalar ile büyük mutluluk yaşadıklarını ifade eden Türkiye Halter Federasyonu Başkanı Talat Ünlü, "Yunanistan’ın Girit adasında ikinci kez istiklal marşımızı söylemek büyük mutluluk. Sporcumuzu ve emeği geçenleri tebrik ederim" diye konuştu.
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dünya gençler halter şampiyonası

Türk milli halterci Dilara Narin, dünya şampiyonu oldu

20:46 08.05.2022 (güncellendi: 20:47 08.05.2022)
© İHA / İHADünya Gençler Halter Şampiyonası'nda kadınlar 81 kiloda Dilara Narin, 2 altın, 1 gümüş madalya kazanarak, dünya şampiyonu oldu.
Dünya Gençler Halter Şampiyonası'nda kadınlar 81 kiloda Dilara Narin, 2 altın, 1 gümüş madalya kazanarak, dünya şampiyonu oldu. - Sputnik Türkiye, 1920, 08.05.2022
© İHA / İHA
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Dünya Gençler Halter Şampiyonası'nda kadınlar 81 kiloda Dilara Narin, 2 altın, 1 gümüş madalya kazanarak, dünya şampiyonu oldu.
Dünya Gençler Halter Şampiyonası tüm hızıyla devam ederken milli sporcular madalya kazanmaya devam ediyor. Yunanistan’daki organizasyonun 7. gününde 81 kilo kadınlarda Dilara Narin, 2 altın 1 gümüş madalya kazanarak dünya şampiyonu oldu.
Koparmada 99 kiloluk derecesiyle gümüş madalya kazanan Narin, silkme müsabakasında ise adeta şov yaptı. Son derece rahat kaldırışlarla 131 kiloya ulaşan milli sporcu silkmede altın madalya toplamda da elde ettiği 230 kiloluk derecesiyle dünya şampiyonluğunu elde etti.
96 kilo erkekler kategorisinde yarışan Emre Öztürk ise koparmada 144, silkmede 180 toplamda ise 324 kiloluk dereceyle müsabakayı tamamladı.
Dilara Narin’in kazandığı madalyalar ile büyük mutluluk yaşadıklarını ifade eden Türkiye Halter Federasyonu Başkanı Talat Ünlü, "Yunanistan’ın Girit adasında ikinci kez istiklal marşımızı söylemek büyük mutluluk. Sporcumuzu ve emeği geçenleri tebrik ederim" diye konuştu.
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