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AB Türkiye Delegasyonu Başkanı'ndan mülteci açıklaması
AB Türkiye Delegasyonu Başkanı'ndan mülteci açıklaması
AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Nikolaus Meyer-Landrut, gündemde olan mülteci konusunu, Gezi Davası’nı ve Türkiye-AB ilişkilerini değerlendirdi. 09.05.2022, Sputnik Türkiye
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göçmen krizi
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AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Nikolaus Meyer-Landrut, gündemde olan mülteci konusunu, Gezi Davası’nı ve Türkiye-AB ilişkilerini değerlendirdi. Mülteci gündemine dair konuşan Meyer-Landrut, "Uygun koşullar oluştuğunda sadece Türkiye’den değil Ürdün’den, Lübnan’dan, Mısır’dan ve Avrupa’dan Suriyeli mültecilerin onurlu bir şekilde geri dönüşü herkesi mutlu edecektir. Ama şu anda bu koşullar yok. Özellikle büyük çaplı bir geri dönüş için gerekli koşullar yok" dedi.Suriyeli mültecilerin ülkelerine dönmesi için gerekli koşulların olmadığını ifade eden Meyer-Landrut, mülteci gündemine dair şöyle dedi:Gezi Davası’na ilişkin Avrupa Konseyi'nde bir süreç başladığını belirten Meyer-Landrut, sözlerini şöyle sürdürdü:
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türkiye, göçmen krizi, ab türkiye delegasyonu

AB Türkiye Delegasyonu Başkanı'ndan mülteci açıklaması

21:08 09.05.2022
© AA / Esra HacioğluTürkiye ile Avrupa Birliği (AB) arasında uzlaşmaya varılan "Türkiye’deki Sığınmacılar için Mali Yardım Programı (FRIT)" kapsamında ödenmesi öngörülen 6 milyar avroluk paketin 393 milyon avroluk kısmının imzaları atıldı. Törene katılan AB Türkiye Delegasyon Başkanı Büyükelçi Nikolaus Meyer-Landrut'un Avrupa Birliği logolu maske taktığı görüldü.
Türkiye ile Avrupa Birliği (AB) arasında uzlaşmaya varılan Türkiye’deki Sığınmacılar için Mali Yardım Programı (FRIT) kapsamında ödenmesi öngörülen 6 milyar avroluk paketin 393 milyon avroluk kısmının imzaları atıldı. Törene katılan AB Türkiye Delegasyon Başkanı Büyükelçi Nikolaus Meyer-Landrut'un Avrupa Birliği logolu maske taktığı görüldü. - Sputnik Türkiye, 1920, 09.05.2022
© AA / Esra Hacioğlu
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AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Nikolaus Meyer-Landrut, gündemde olan mülteci konusunu, Gezi Davası’nı ve Türkiye-AB ilişkilerini değerlendirdi.
AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Nikolaus Meyer-Landrut, gündemde olan mülteci konusunu, Gezi Davası’nı ve Türkiye-AB ilişkilerini değerlendirdi. Mülteci gündemine dair konuşan Meyer-Landrut, "Uygun koşullar oluştuğunda sadece Türkiye’den değil Ürdün’den, Lübnan’dan, Mısır’dan ve Avrupa’dan Suriyeli mültecilerin onurlu bir şekilde geri dönüşü herkesi mutlu edecektir. Ama şu anda bu koşullar yok. Özellikle büyük çaplı bir geri dönüş için gerekli koşullar yok" dedi.
Suriyeli mültecilerin ülkelerine dönmesi için gerekli koşulların olmadığını ifade eden Meyer-Landrut, mülteci gündemine dair şöyle dedi:

“Türkiye, dünyada en kalabalık mülteci nüfusuna ev sahipliği yapıyor. Suriye’deki savaşın başlamasından bu yana 11 yıldan uzun bir süre geçti ve bu tabii ki Türk toplumu üzerinde bir yük oldu. Türkiye, mülteciler konusunda olağanüstü bir çaba gösterdi. AB olarak biz de mültecilerle ilgili Türkiye’ye destek verdik. Uygun koşullar oluştuğunda sadece Türkiye’den değil Ürdün’den, Lübnan’dan, Mısır’dan ve Avrupa’dan Suriyeli mültecilerin onurlu bir şekilde geri dönüşü herkesi mutlu edecektir. Ama şu anda bu koşullar yok. Özellikle büyük çaplı bir geri dönüş için gerekli koşullar yok. Geri dönüş konusunda BM Mülteciler Yüksek Komiserliği’nin değerlendirmelerine bağlıyız"

Gezi Davası’na ilişkin Avrupa Konseyi'nde bir süreç başladığını belirten Meyer-Landrut, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Avrupa Parlamentosu ve Yüksek Temsilci Sayın Borrell, Gezi Davası’ndan sonraki hayal kırıklığını ifade etmişti. Ve bu hayal kırıklığını da Türkiye’nin Avrupa Konseyi üyeliği ve AB aday üye olması bağlamına yerleştirerek ifade etti. AB ve AB temsilcileri, son haftalarda özellikle Türkiye’nin diğer tüm Avrupa Konseyi üyeleri gibi Avrupa Konseyi kararlarına uyması gerektiğini vurguladılar. Avrupa Konseyi’nde bir süreç başladı ve biliyorsunuz ki Avrupa Konseyi, Avrupa Birliği değil. Bu sürecin sonuçlarının üye ülkelere yansıması olacaktır. Şu anda bu sürecin nasıl sonuçlanacağını söylemem mümkün değil."

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