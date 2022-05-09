Cumhurbaşkanı Erdoğan: Suriye'den, savaştan kaçıp ülkemize sığınan kardeşlerimizi asla kovmayacağız

Atalarımız iltifatsız emek zayidir diyor. Başarının takdir edilmesi gerekir. Mandacı ekonomistlerin karamsarlığı aşıladığı bu dönemde bu yaklaşım çok daha önemli. Kötümser tablo çizmeye çalışanlara en büyük cevap, ödül alanlardır. Atalarımız iltifatsız emek zayidir diyor. Başarının takdir edilmesi gerekir. Mandacı ekonomistlerin karamsarlığı aşıladığı bu dönemde bu yaklaşım çok daha önemli. Kötümser tablo çizmeye çalışanlara en büyük cevap, ödül alanlardır.

İstihdamda 30 milyonun üstüne çıktık. Sanayi üretimi ve ihracatımız her ay rekorlar kırarak yükseliyor. İstihdamda 30 milyonun üstüne çıktık. Sanayi üretimi ve ihracatımız her ay rekorlar kırarak yükseliyor.

Çalışkan, millet ve memleket sevdalısı iş adamlarımızın yanında olmayı sürdüreceğiz. Çalışkan, millet ve memleket sevdalısı iş adamlarımızın yanında olmayı sürdüreceğiz.

MÜSİAD her kritik dönemde milli iradenin yanında saf tutmuştur. MÜSİAD her kritik dönemde milli iradenin yanında saf tutmuştur.

Biz muhacirlik ve ensar olma kabiliyetinin ne olduğunu bilen bir kültürün mensuplarıyız. Onun için de biz bu yolda aynı anlayışla devam ediyoruz. Suriye'den savaştan kaçıp ülkemize sığınan kardeşlerimize sahip çıkacağız Bay Kemal. Siz ne derseniz deyin biz ordayız. Biz bu konutları da onun için yapıyoruz. Kendileri arzu ettiklerinde vatanlarına gidebilirler. Biz onları bu topraktan kovmayacağız. Birileri çıkmış laf salatası yapıyor. Biz ev sahipliğine devam edeceğiz, onları katillerin eline atmayacağız. Bu süreç içinde yardımseverliğimizi yapmaya devam edeceğiz. Bu yolda aynen yürümeye devam edeceğiz. Biz muhacirlik ve ensar olma kabiliyetinin ne olduğunu bilen bir kültürün mensuplarıyız. Onun için de biz bu yolda aynı anlayışla devam ediyoruz. Suriye'den savaştan kaçıp ülkemize sığınan kardeşlerimize sahip çıkacağız Bay Kemal. Siz ne derseniz deyin biz ordayız. Biz bu konutları da onun için yapıyoruz. Kendileri arzu ettiklerinde vatanlarına gidebilirler. Biz onları bu topraktan kovmayacağız. Birileri çıkmış laf salatası yapıyor. Biz ev sahipliğine devam edeceğiz, onları katillerin eline atmayacağız. Bu süreç içinde yardımseverliğimizi yapmaya devam edeceğiz. Bu yolda aynen yürümeye devam edeceğiz.

Enerji, gıda ve hammadde fiyatları dünyada enflasyonu körüklüyor. Tüm bu olumsuz gelişmelerden Türkiye ekonomisi de etkileniyor. Üstelik biz kur baskısı ve eskiden beri en önemli sorunumuz olan rasyonaliteden uzak fiyatlandırma alışkanlığı ile mücadele ediyoruz. Piyasa fiyatlarında oluşan şişmenin de temel bahanesi petrol fiyatlarındaki dalgalanma. ancak enerji fakiri olan bir ülke Türkiye. Buna rağmen kullanıcılara yansıyan fiyat bakımından en düşük enerji maliyeti Türkiye'de. Enerji, gıda ve hammadde fiyatları dünyada enflasyonu körüklüyor. Tüm bu olumsuz gelişmelerden Türkiye ekonomisi de etkileniyor. Üstelik biz kur baskısı ve eskiden beri en önemli sorunumuz olan rasyonaliteden uzak fiyatlandırma alışkanlığı ile mücadele ediyoruz. Piyasa fiyatlarında oluşan şişmenin de temel bahanesi petrol fiyatlarındaki dalgalanma. ancak enerji fakiri olan bir ülke Türkiye. Buna rağmen kullanıcılara yansıyan fiyat bakımından en düşük enerji maliyeti Türkiye'de.

Muhalefetin sabotajına rağmen nükleer güç santrallerini devreye almak için çalışıyoruz. Akkuyu'yu 2023 sonuna kadar inşallah bitireceğiz. Muhalefetin sabotajına rağmen nükleer güç santrallerini devreye almak için çalışıyoruz. Akkuyu'yu 2023 sonuna kadar inşallah bitireceğiz.

Temel önceliğimiz hem çevremizdeki ateşi sınırlarımız dışında tutmak hem de insanımızın can emniyetini sağlamak. Temel önceliğimiz hem çevremizdeki ateşi sınırlarımız dışında tutmak hem de insanımızın can emniyetini sağlamak.