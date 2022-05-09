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Cumhurbaşkanı Erdoğan: Suriye'den, savaştan kaçıp ülkemize sığınan kardeşlerimizi asla kovmayacağız
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Suriye'den, savaştan kaçıp ülkemize sığınan kardeşlerimizi asla kovmayacağız
Cumhurbaşkanı Erdoğan Suriyeli sığınmacılar konusunda açıklamalarda bulundu. Erdoğan, "Kendileri arzu ettiklerinde vatanlarına gidebilirler. Biz onları bu... 09.05.2022, Sputnik Türkiye
2022-05-09T13:58+0300
2022-05-09T14:33+0300
politika
recep tayyip erdoğan
müsiad
ekonomi
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, MÜSİAD'ın 32. kuruluş yıl dönümü programı ve geleneksel MÜSİAD Türkiye'nin Gücü Ödülleri Töreni'nde konuştu.
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recep tayyip erdoğan, müsiad, ekonomi

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Suriye'den, savaştan kaçıp ülkemize sığınan kardeşlerimizi asla kovmayacağız

13:58 09.05.2022 (güncellendi: 14:33 09.05.2022)
© AACumhurbaşkanı Erdoğan
Cumhurbaşkanı Erdoğan - Sputnik Türkiye, 1920, 09.05.2022
© AA
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Cumhurbaşkanı Erdoğan Suriyeli sığınmacılar konusunda açıklamalarda bulundu. Erdoğan, "Kendileri arzu ettiklerinde vatanlarına gidebilirler. Biz onları bu topraktan kovmayacağız. Birileri çıkmış laf salatası yapıyor. Biz ev sahipliğine devam edeceğiz" dedi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, MÜSİAD'ın 32. kuruluş yıl dönümü programı ve geleneksel MÜSİAD Türkiye'nin Gücü Ödülleri Töreni'nde konuştu.
Atalarımız iltifatsız emek zayidir diyor. Başarının takdir edilmesi gerekir. Mandacı ekonomistlerin karamsarlığı aşıladığı bu dönemde bu yaklaşım çok daha önemli. Kötümser tablo çizmeye çalışanlara en büyük cevap, ödül alanlardır.
İstihdamda 30 milyonun üstüne çıktık. Sanayi üretimi ve ihracatımız her ay rekorlar kırarak yükseliyor.
Çalışkan, millet ve memleket sevdalısı iş adamlarımızın yanında olmayı sürdüreceğiz.
MÜSİAD her kritik dönemde milli iradenin yanında saf tutmuştur.
Biz muhacirlik ve ensar olma kabiliyetinin ne olduğunu bilen bir kültürün mensuplarıyız. Onun için de biz bu yolda aynı anlayışla devam ediyoruz. Suriye'den savaştan kaçıp ülkemize sığınan kardeşlerimize sahip çıkacağız Bay Kemal. Siz ne derseniz deyin biz ordayız. Biz bu konutları da onun için yapıyoruz. Kendileri arzu ettiklerinde vatanlarına gidebilirler. Biz onları bu topraktan kovmayacağız. Birileri çıkmış laf salatası yapıyor. Biz ev sahipliğine devam edeceğiz, onları katillerin eline atmayacağız. Bu süreç içinde yardımseverliğimizi yapmaya devam edeceğiz. Bu yolda aynen yürümeye devam edeceğiz.
Enerji, gıda ve hammadde fiyatları dünyada enflasyonu körüklüyor. Tüm bu olumsuz gelişmelerden Türkiye ekonomisi de etkileniyor. Üstelik biz kur baskısı ve eskiden beri en önemli sorunumuz olan rasyonaliteden uzak fiyatlandırma alışkanlığı ile mücadele ediyoruz. Piyasa fiyatlarında oluşan şişmenin de temel bahanesi petrol fiyatlarındaki dalgalanma. ancak enerji fakiri olan bir ülke Türkiye. Buna rağmen kullanıcılara yansıyan fiyat bakımından en düşük enerji maliyeti Türkiye'de.
Muhalefetin sabotajına rağmen nükleer güç santrallerini devreye almak için çalışıyoruz. Akkuyu'yu 2023 sonuna kadar inşallah bitireceğiz.
Temel önceliğimiz hem çevremizdeki ateşi sınırlarımız dışında tutmak hem de insanımızın can emniyetini sağlamak.
Fahiş artışların bir kısmının ekonomik gerçeklerle bağlantısının bulunmadığını biliyoruz. Gayri ahlaki yöntemlerle milletimizin aşına kan doğrama peşinde koşan fırsatçıların olduğunu görüyoruz. Tamahkarlık yapanlara karşı mücadelemizi sürdürüyoruz. Kabine Toplantısı'nda bu meseleleri konuşacağız. İlave önlemlerle ilgili adımları süratle hayata geçireceğiz. Açgözlü piyasa cambazlarının fiyat oyunlarına, vatandaşlarımızı kurban etmeyeceğiz.
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