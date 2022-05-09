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https://tr.sputniknews.com/20220509/diyarbakirda-kayip-genc-otomobilde-olu-bulundu-1056228660.html
Diyarbakır'da kayıp başvurusu yapılan genç otomobilde ölü bulundu
Diyarbakır'da kayıp başvurusu yapılan genç otomobilde ölü bulundu
Diyarbakır'da dün akşam saatlerinden itibaren haber alınamayan 23 yaşındaki Süleyman Karaboğa, otomobil içerisinde ölü olarak bulundu. Vücudunda silah yarası... 09.05.2022, Sputnik Türkiye
2022-05-09T22:46+0300
2022-05-09T22:48+0300
diyarbakır
türkiye
otomobil
ölü bulundu
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İnşaatlarda operatörlük yapan Süleyman Karaboğa'dan dün akşam saatlerinden itibaren yakınları haber alamadı. Telefonlara da cevap vermeyen Karaboğa, için durum polise kayıp başvurusunda bulunuldu. Polisin arama çalışmaları sürerken yakınları Karaboğa'nın kullandığı otomobili buldu. Evinden ve merkezden oldukça uzakta stadyum bölgesinde bulunan otomobilin içerisine bakan yakınları Karaboğa'yı hareketsiz olarak gördü. Otomobilin camını kıran yakınları Karaboğa'nın tepki vermemesi üzerine 112 Acil Çağrı Merkezine durumu bildirdi.İhbar üzerine olay yerine polise ve sağlık ekipleri geldi. Sağlık görevlisinin yaptığı kontrolde Karaboğa'nın yaşamını yitirdiği belirlendi. Vücudundan silah yarası ya da darp izi bulunmayan Karaboğa'nın cansız bedeni, otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu'na götürüldü. Polis, Karaboğa'nın ölümüyle ilgili olarak araştırma başlattı.
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diyarbakır, otomobil, ölü bulundu

Diyarbakır'da kayıp başvurusu yapılan genç otomobilde ölü bulundu

22:46 09.05.2022 (güncellendi: 22:48 09.05.2022)
© DHADiyarbakır'da kayıp genç otomobilde ölü bulundu
Diyarbakır'da kayıp genç otomobilde ölü bulundu - Sputnik Türkiye, 1920, 09.05.2022
© DHA
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Diyarbakır'da dün akşam saatlerinden itibaren haber alınamayan 23 yaşındaki Süleyman Karaboğa, otomobil içerisinde ölü olarak bulundu. Vücudunda silah yarası ile darp izine rastlanılmayan Karaboğa'nın ölümüyle ilgili polis soruşturma başlattı.
İnşaatlarda operatörlük yapan Süleyman Karaboğa'dan dün akşam saatlerinden itibaren yakınları haber alamadı. Telefonlara da cevap vermeyen Karaboğa, için durum polise kayıp başvurusunda bulunuldu.
Polisin arama çalışmaları sürerken yakınları Karaboğa'nın kullandığı otomobili buldu. Evinden ve merkezden oldukça uzakta stadyum bölgesinde bulunan otomobilin içerisine bakan yakınları Karaboğa'yı hareketsiz olarak gördü.
Otomobilin camını kıran yakınları Karaboğa'nın tepki vermemesi üzerine 112 Acil Çağrı Merkezine durumu bildirdi.
İhbar üzerine olay yerine polise ve sağlık ekipleri geldi. Sağlık görevlisinin yaptığı kontrolde Karaboğa'nın yaşamını yitirdiği belirlendi.
Vücudundan silah yarası ya da darp izi bulunmayan Karaboğa'nın cansız bedeni, otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu'na götürüldü. Polis, Karaboğa'nın ölümüyle ilgili olarak araştırma başlattı.
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