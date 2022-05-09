https://tr.sputniknews.com/20220509/istanbul-valiliginden-ayasofyada-tahribat-haberlerine-yalanlama-1056229370.html
İstanbul Valiliği'nden 'Ayasofya'da tahribat' haberlerine yalanlama
İstanbul Valiliği'nden 'Ayasofya'da tahribat' haberlerine yalanlama
İstanbul Valiliği İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü, Ayasofya'daki görüntüleri yalanlayarak "İddialar gerçek dışıdır. Haberde yer alan fotoğrafın geçmişte... 09.05.2022, Sputnik Türkiye
2022-05-09T23:15+0300
2022-05-09T23:15+0300
2022-05-09T23:15+0300
türkiye
istanbul
ayasofya
istanbul valiliği
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/01/12/1043598631_0:196:2941:1850_1920x0_80_0_0_3c950f0fc03c58b3dbf542f553b11199.jpg
İstanbul Valiliği İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada Ayasofya'da bulunan Osmanlı Dönemi'nden kalma su haznesinin kapağının kırılıp içerisine ayakkabı konulduğuna dair görüntüleri yalanladı.Müzeden camiye çevrilen Ayasofya'da 500 yıllık imparatorluk kapısının tahrip edilmesinin ardından bu kez de Osmanlı Dönemi'nden kalma su haznesinin kapağının kırılıp içerisine ayakkabı konulduğu görüntüler ortaya çıkmıştı.Konuya ilişkin İstanbul Valiliği tarafından yapılan açıklamada "Fatih Sultan Mehmet Han'ın emaneti Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'ne dair, 9 Mayıs 2022 tarihinde bazı medya organlarında yer alan "Ayasofya'da su haznesinin kapağı kırılarak içine ayakkabı konuldu" iddiaları gerçek dışıdır. Haberde yer alan fotoğrafın geçmişte çekildiği tespit edilmiştir. Söz konusu fotoğraf bugünkü mevcut durumu yansıtmamaktadır." denildi.
türkiye
istanbul
ayasofya
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/01/12/1043598631_106:0:2835:2047_1920x0_80_0_0_770ffff85e0deaee15d1947e0efaf317.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
istanbul, ayasofya, istanbul valiliği
İstanbul Valiliği'nden 'Ayasofya'da tahribat' haberlerine yalanlama
Abone ol
İstanbul Valiliği İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü, Ayasofya'daki görüntüleri yalanlayarak "İddialar gerçek dışıdır. Haberde yer alan fotoğrafın geçmişte çekildiği tespit edilmiştir. Söz konusu fotoğraf bugünkü mevcut durumu yansıtmamaktadır" denildi.
İstanbul Valiliği İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada Ayasofya'da bulunan Osmanlı Dönemi'nden kalma su haznesinin kapağının kırılıp içerisine ayakkabı konulduğuna dair görüntüleri yalanladı.
Müzeden camiye çevrilen Ayasofya'da 500 yıllık imparatorluk kapısının tahrip edilmesinin ardından bu kez de Osmanlı Dönemi'nden kalma su haznesinin kapağının kırılıp içerisine ayakkabı konulduğu görüntüler ortaya çıkmıştı.
Konuya ilişkin İstanbul Valiliği tarafından yapılan açıklamada "Fatih Sultan Mehmet Han'ın emaneti Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'ne dair, 9 Mayıs 2022 tarihinde bazı medya organlarında yer alan "Ayasofya'da su haznesinin kapağı kırılarak içine ayakkabı konuldu" iddiaları gerçek dışıdır. Haberde yer alan fotoğrafın geçmişte çekildiği tespit edilmiştir. Söz konusu fotoğraf bugünkü mevcut durumu yansıtmamaktadır." denildi.