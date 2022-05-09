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https://tr.sputniknews.com/20220509/istanbul-valiliginden-ayasofyada-tahribat-haberlerine-yalanlama-1056229370.html
İstanbul Valiliği'nden 'Ayasofya'da tahribat' haberlerine yalanlama
İstanbul Valiliği'nden 'Ayasofya'da tahribat' haberlerine yalanlama
İstanbul Valiliği İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü, Ayasofya'daki görüntüleri yalanlayarak "İddialar gerçek dışıdır. Haberde yer alan fotoğrafın geçmişte... 09.05.2022, Sputnik Türkiye
2022-05-09T23:15+0300
2022-05-09T23:15+0300
türkiye
istanbul
ayasofya
istanbul valiliği
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İstanbul Valiliği İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada Ayasofya'da bulunan Osmanlı Dönemi'nden kalma su haznesinin kapağının kırılıp içerisine ayakkabı konulduğuna dair görüntüleri yalanladı.Müzeden camiye çevrilen Ayasofya'da 500 yıllık imparatorluk kapısının tahrip edilmesinin ardından bu kez de Osmanlı Dönemi'nden kalma su haznesinin kapağının kırılıp içerisine ayakkabı konulduğu görüntüler ortaya çıkmıştı.Konuya ilişkin İstanbul Valiliği tarafından yapılan açıklamada "Fatih Sultan Mehmet Han'ın emaneti Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'ne dair, 9 Mayıs 2022 tarihinde bazı medya organlarında yer alan "Ayasofya'da su haznesinin kapağı kırılarak içine ayakkabı konuldu" iddiaları gerçek dışıdır. Haberde yer alan fotoğrafın geçmişte çekildiği tespit edilmiştir. Söz konusu fotoğraf bugünkü mevcut durumu yansıtmamaktadır." denildi.
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istanbul, ayasofya, istanbul valiliği

İstanbul Valiliği'nden 'Ayasofya'da tahribat' haberlerine yalanlama

23:15 09.05.2022
© İHAİstanbul kara büründü
İstanbul kara büründü - Sputnik Türkiye, 1920, 09.05.2022
© İHA
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İstanbul Valiliği İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü, Ayasofya'daki görüntüleri yalanlayarak "İddialar gerçek dışıdır. Haberde yer alan fotoğrafın geçmişte çekildiği tespit edilmiştir. Söz konusu fotoğraf bugünkü mevcut durumu yansıtmamaktadır" denildi.
İstanbul Valiliği İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada Ayasofya'da bulunan Osmanlı Dönemi'nden kalma su haznesinin kapağının kırılıp içerisine ayakkabı konulduğuna dair görüntüleri yalanladı.
Müzeden camiye çevrilen Ayasofya'da 500 yıllık imparatorluk kapısının tahrip edilmesinin ardından bu kez de Osmanlı Dönemi'nden kalma su haznesinin kapağının kırılıp içerisine ayakkabı konulduğu görüntüler ortaya çıkmıştı.

Konuya ilişkin İstanbul Valiliği tarafından yapılan açıklamada "Fatih Sultan Mehmet Han'ın emaneti Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'ne dair, 9 Mayıs 2022 tarihinde bazı medya organlarında yer alan "Ayasofya'da su haznesinin kapağı kırılarak içine ayakkabı konuldu" iddiaları gerçek dışıdır. Haberde yer alan fotoğrafın geçmişte çekildiği tespit edilmiştir. Söz konusu fotoğraf bugünkü mevcut durumu yansıtmamaktadır." denildi.
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