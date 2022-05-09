https://tr.sputniknews.com/20220509/rus-disisleri-varsova-buyukelcisine-yonelik-saldiri-nedeniyle-polonyaya-protesto-notasi-iletti---1056215189.html

Rus Dışişleri, Varşova Büyükelçisi’ne yönelik saldırı nedeniyle Polonya’ya protesto notası iletti

Rus Dışişleri, Varşova Büyükelçisi’ne yönelik saldırı nedeniyle Polonya’ya protesto notası iletti

Rusya Dışişleri Bakanlığı, Varşova’da Rusya Büyükelçisi’ne kırmızı bir sıvı ile gerçekleştirilen saldırı nedeniyle Polonya Dışişleri’ne protesto notası... 09.05.2022, Sputnik Türkiye

2022-05-09T16:09+0300

2022-05-09T16:09+0300

2022-05-09T16:09+0300

rusya

polonya

büyükelçi

9 mayıs zafer bayramı

boya

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Rusya Dışişleri yetkilileri, Rus Büyükelçi Sergey Andreyev’in İkinci Dünya Savaşı’nda hayatını kaybeden Sovyet askerlerin bulunduğu mezarı ziyareti sırasında gerçekleştirilen saldırının Varşova polisi tarafından engellenememiş olmasını eleştirdi ve yaşananları kararlı bir şekilde protesto ettiklerini belirtti. Rusya Dışişleri yetkilileri, Polonya makamlarının Rus elçinin bugünkü programı konusunda önceden bilgilendirildiğini de ekledi. Zaharova: Batı’nın faşizmi yeniden yaratmakta kararlı olduğu belli Daha önce Rusya Dışişleri Sözcüsü Mariya Zaharova da Rus Büyükelçi’ye yönelik saldırıyı kınamıştı. Söz konusu saldırıyı, ‘Batı’nın faşizmi yeniden yaratma politikası izlediğinin delili’ olarak niteleyen Zaharova şunları söyledi: “Neo-Nazizm taraftarları bir defa daha kanlı yüzlerini gösterdi. İkinci Dünya Savaşı kahramanlarının anıtlarının yerlerinden sökülmesi, mezarlara saygısızlık edilmesi, her aklı başında insan için kutsal olan bir günde düzenlenen çelenk bırakma törenini baltalamak; bunların hepsi Batı’nın faşizmi yeniden yaratma politikası izlediği gerçeğini apaçık ortaya koymaktadır.” Rus Büyükelçi: Belki birkaç çizik dışında bir şeyimiz yok Saldırının hedefi olan Büyükelçi Andreyev de Rossiya 24 televizyonuna açıklamasında, saldırı sırasında ‘belki birkaç çizik dışında bir yaralanma yaşamadığını, kendinin de ekibinin de ciddi bir şeyinin olmadığını’ söyledi. Andreyev ayrıca, saldırı için kullanılanın basında ilk başta yer aldığı gibi kırmızı boya değil tatlı bir şurup gibi bir madde olduğunu belirtti. Polonya: Durumun ciddiyetinin farkındayız, izliyoruz Saldırıya ilişkin Polonya Dışişleri’den yapılan açıklamadaysa, durumun ciddiyetinin farkındayız denildi. Polonya Dışişleri Sözcüsü Lukasz Jasina, ‘durumu izlemekte olduklarını’ söylemekle yetindi.

https://tr.sputniknews.com/20220509/moskovada-9-mayis-zafer-bayrami-kutlamalari-1056197895.html

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rusya, polonya, büyükelçi, 9 mayıs zafer bayramı, boya