https://tr.sputniknews.com/20220509/rusya-kievin-zmeiniy-adasini-ele-gecirme-girisimi-onlendi-1056224762.html

Rusya: Kiev’in Zmeinıy Adası’nı ele geçirme girişimi önlendi

Rusya: Kiev’in Zmeinıy Adası’nı ele geçirme girişimi önlendi

Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü Konaşenkov, Ukrayna lideri Vladimir Zelenskiy’in doğrudan talimatı ile, ABD’li ve İngiliz danışmanların katılımı ile yapılan... 09.05.2022, Sputnik Türkiye

2022-05-09T20:38+0300

2022-05-09T20:38+0300

2022-05-09T20:50+0300

ukrayna krizi

igor konaşenkov

vladimir zelenskiy

rusya

ukrayna

zmeinıy adası

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Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü İgor Konaşenkov, bu akşamki basın açıklamasında Rusya’nın Ukrayna’da sürdürdüğü özel askeri operasyona dair yeni bilgiler aktardı.Sözcü Konaşenkov, Kiev’in 7 Mayıs’tan itibaren 2 gündür Karadeniz’in kuzeybatısının kontrolü açısından stratejik bir konumda olan Zmeinıy Adası’na havadan ve denizden indirme yapmak için birkaç girişimde bulunduğunu söyledi.Adada bulunan Rus ordu birliklerinin ustaca eylemleri sayesinde Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinin provokasyon girişimlerinin önlendiğine dikkat çeken Konaşenkov, adaya yönelik düşman saldırılarının püskürtülmesi sırasında Ukrayna’ya ait 3 Su-24, 1 Su-27 uçağının, ayrıca indirme kuvvetlerini taşıyan 3 Mi-8 helikopterinin ve 1 Mi-24 helikopterinin havada vurulduğu bilgisini verdi.Rus komutan, ayrıca 2 gün içinde Zmeinıy Adası’nın bulunduğu bölgede 8’i Bayraktar TB-2 olmak üzere Ukrayna’ya ait 29 insansız hava aracının (İHA) düşürüldüğünü, 8 Mayıs gecesi adaya denizden çıkarma yapma girişimi sırasında ise Ukrayna’ya ait 3 adet Kentavr zırhlı hücumbotunun imha edildiğini vurguladı.Adayı ele geçirmeye çalışan 50’nin üzerinde Ukraynalı sabotajcının etkisiz hale getirildiğine dikkat çeken Konaşenkov, sahilde 24 askerin cesedinin kaldığını ifade etti.‘Ukraynalı askerlerin ve teçhizatın bulunduğu 11 bölge, 8 mühimmat deposu vuruldu’Tümgeneral Konaşenkov, “Rus Hava-Uzay Kuvvetlerine ait yüksek hassasiyetli füzelerle insan gücü ve askeri teçhizatın yoğunlaştığı 11 bölge, 4 tabur tutunma noktası, Ukrayna ordusunun Konstantinovka, Antonovka, Yelizavetovka, Dolina ve Lysiçansk yerleşim bölgelerinde 8 mühimmat deposu vuruldu” dedi ve ayrıca Kramatorsk ve Krestişe yerleşimlerde iki hava hedefi keşif radarının da imha edildiğini sözlerine ekledi.Konaşenkov, Odessa yakınlarındaki Artsiz yerleşim bölgesinde ise Ukrayna’ya ait toplam 6 adet Mi-24 ve Mi-8 helikopterinin Basiton kıyı savunma sistemlerinin fırlattığı Oniks füzeleri ile imha edildiği bilgisini de verdi.‘Rus hava savunma sistemleri Ukrayna’ya ait bir MiG-29 uçağını daha düşürdü’“Rus hava savunma sistemleri gün içinde Severodonetsk kentinin üzerinde Ukrayna’ya ait bir MiG-29 uçağını daha imha etti” diyen Konaşenkov, ayrıca çeşitli bölgelerde Ukrayna’ya ait toplam 3 insansız hava aracının vurulduğunu sözlerine ekledi.Tümgeneral Konaşenkov, Harkov’un İvanovka yerleşim bölgesinde Ukrayna’nın bir Toçka-U füzesinin, Bolşaya Kamışevaha ve İzyum yerleşim bölgelerinde de Smerç çok namlulu roketatar sistemlerinden fırlatılan iki füzenin önlendiğini aktardı.‘Operasyonun başından bu yana Ukrayna’ya ait 790 insansız hava aracı imha edildi’Rus general, “Özel askeri operasyonun başından bu yana toplam 162 uçak, 124 helikopter, 790 insansız hava aracı, 299 uçaksavar füze sistemi, 2 bin 967 tank ve diğer zırhlı muharebe araçları, 347 çok namlulu roketatar sistemi, bin 432 sahra ve havan topu ile 2 bin 778 adet özel askeri araç imha edildi” ifadelerini kullandı.

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zmeinıy adası

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igor konaşenkov, vladimir zelenskiy, rusya, ukrayna, zmeinıy adası