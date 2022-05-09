Türkiye
Yılın Astronomi Fotoğrafçısı Yarışmasının finalistleri - Sputnik Türkiye, 1920
MULTİMEDYA
Politika, uluslararası ilişkiler, bilim, magazin, tarih, sanat gibi farklı alanlarda hazırlanan fotoğraf galerisi, video galerisi, infografik, hareketli grafik ve karikatürler.
https://tr.sputniknews.com/20220509/turk-kahvesi-guney-korede-menulere-girdi-1056210572.html
Türk kahvesi, Güney Kore'de menülere girdi
Türk kahvesi, Güney Kore'de menülere girdi
Yunus Emre Enstitüsü (YEE) tarafından başlatılan ‘Türk Kahvesi Güney Kore'de’ projesi kapsamında Türk kahvesi, ülkedeki menülerde yerini aldı. 09.05.2022, Sputnik Türkiye
2022-05-09T14:09+0300
2022-05-09T14:45+0300
multimedya
türk kahvesi
güney kore
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/05/09/1056212063_0:0:640:360_1920x0_80_0_0_67b8f3803f2a607cb87c3739e6ad7aae.jpg
güney kore
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/05/09/1056212063_86:0:566:360_1920x0_80_0_0_8949c34053b0bdb4ac54706ce0ebf256.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
türk kahvesi, фото, güney kore

Türk kahvesi, Güney Kore'de menülere girdi

14:09 09.05.2022 (güncellendi: 14:45 09.05.2022)
Abone olTelegram
Yunus Emre Enstitüsü (YEE) tarafından başlatılan ‘Türk Kahvesi Güney Kore'de’ projesi kapsamında Türk kahvesi, ülkedeki menülerde yerini aldı.
© AAYEE'den yapılan yazılı açıklamaya göre, enstitü, 2019'dan bu yana faaliyet gösterdiği Güney Kore'de Türk kültürünün tanıtılması çalışmalarını sürdürüyor.
Türk kahvesi, Güney Kore'de menülere girdi - Sputnik Türkiye
1/5
© AA
YEE'den yapılan yazılı açıklamaya göre, enstitü, 2019'dan bu yana faaliyet gösterdiği Güney Kore'de Türk kültürünün tanıtılması çalışmalarını sürdürüyor.
© AAYEE tarafından başlatılan ‘Türk Kahvesi Güney Kore'de’ projesi kapsamında, Seul YEE ile Güney Kore'nin zincir kafe markalarından BeBridge iş birliği, Türkiye Cumhuriyeti Seul Büyükelçiliği, Türk Hava Yolları Seul Ofisi, Arzum Okka ve Kütahya Porselen'in destekleriyle Türk kahvesi Güney Korelilerle buluştu.
Türk kahvesi, Güney Kore'de menülere girdi - Sputnik Türkiye
2/5
© AA
YEE tarafından başlatılan ‘Türk Kahvesi Güney Kore'de’ projesi kapsamında, Seul YEE ile Güney Kore'nin zincir kafe markalarından BeBridge iş birliği, Türkiye Cumhuriyeti Seul Büyükelçiliği, Türk Hava Yolları Seul Ofisi, Arzum Okka ve Kütahya Porselen'in destekleriyle Türk kahvesi Güney Korelilerle buluştu.
© AASeul YEE ve Seul'de 23 şubesi bulunan BeBridge arasında imzalanan mutabakat metniyle Türk kahvesi BeBridge'in kafelerinde satışa sunulmaya başlandı.
Türk kahvesi, Güney Kore'de menülere girdi - Sputnik Türkiye
3/5
© AA
Seul YEE ve Seul'de 23 şubesi bulunan BeBridge arasında imzalanan mutabakat metniyle Türk kahvesi BeBridge'in kafelerinde satışa sunulmaya başlandı.
© AAProje hayata geçirilmeden önce Türk kahvesinin özgün tadının Güney Kore'de yakalanabilmesi için kafe çalışanlarına yönelik eğitim programları düzenlendi.
Türk kahvesi, Güney Kore'de menülere girdi - Sputnik Türkiye
4/5
© AA
Proje hayata geçirilmeden önce Türk kahvesinin özgün tadının Güney Kore'de yakalanabilmesi için kafe çalışanlarına yönelik eğitim programları düzenlendi.
© AABeBridge şubelerinde özel olarak baklava ile servis edilen Türk kahvesi, satışa sunulduğu ilk günden bu yana Güney Korelilerin yoğun ilgisini görürken, yüzlerce kişi etkinlik dahilinde yaşadıkları Türk kahvesi deneyimini fotoğraf ve videolar aracılığıyla sosyal medyada paylaştı. Proje kapsamında ilk 30 günde, BeBridge şubelerinde Türk kahvesi sipariş ederek bu deneyimini sosyal medyada paylaşanlar arasında yapılacak çekiliş ile 5 kişiye Seul-İstanbul gidiş dönüş uçak bileti, 5 kişiye fincan seti, onlarca hediye kuponu ve birçok hediye verilecek.
Türk kahvesi, Güney Kore'de menülere girdi - Sputnik Türkiye
5/5
© AA
BeBridge şubelerinde özel olarak baklava ile servis edilen Türk kahvesi, satışa sunulduğu ilk günden bu yana Güney Korelilerin yoğun ilgisini görürken, yüzlerce kişi etkinlik dahilinde yaşadıkları Türk kahvesi deneyimini fotoğraf ve videolar aracılığıyla sosyal medyada paylaştı. Proje kapsamında ilk 30 günde, BeBridge şubelerinde Türk kahvesi sipariş ederek bu deneyimini sosyal medyada paylaşanlar arasında yapılacak çekiliş ile 5 kişiye Seul-İstanbul gidiş dönüş uçak bileti, 5 kişiye fincan seti, onlarca hediye kuponu ve birçok hediye verilecek.
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала