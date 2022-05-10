Türkiye
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://tr.sputniknews.com/20220510/ahmet-say-yasamini-yitirdi-1056255564.html
Ahmet Say yaşamını yitirdi
Ahmet Say yaşamını yitirdi
Müzikolog Ahmet Say hayatını kaybetti. Oğlu Fazıl Say vefat haberini "Babamı kaybettik. Üzüntüm sonsuz" cümleleriyle duyurdu. 10.05.2022, Sputnik Türkiye
2022-05-10T19:19+0300
2022-05-10T19:21+0300
türkiye
ahmet say
fazıl say
müzik
vefat
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/103734/80/1037348039_35:0:1015:551_1920x0_80_0_0_2d44ca2e9be174b9f4daf867992c83f2.jpg
Ödüllü müzik eğitimcisi, müzik yazarı ve edebiyatçı Ahmet Say, 86 yaşında vefat etti.Oğlu Fazıl Say, Ahmet Say’ın vefatını sosyal medyadan şu cümlelerle duyurdu:“Babamı kaybettik. Üzüntüm sonsuz. Ahmet Say, Türkiye'nin en değerli aydınlarından biriydi, tüm müzik ve edebiyat çevresinin de başı sağolsun. 86 yıllık ömründe ne çok eser bıraktı. Ve çok özel çok güzel bir baba oğul ilşkisidir, son anına kadar. Başımız sağ olsun…”
türkiye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/103734/80/1037348039_157:0:892:551_1920x0_80_0_0_26c75a148d062d161f8a32afeb72113a.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
ahmet say, fazıl say, müzik, vefat

Ahmet Say yaşamını yitirdi

19:19 10.05.2022 (güncellendi: 19:21 10.05.2022)
© Fotoğraf : TwitterFazıl Say - Ahmet Say
Fazıl Say - Ahmet Say - Sputnik Türkiye, 1920, 10.05.2022
© Fotoğraf : Twitter
Abone olTelegram
Müzikolog Ahmet Say hayatını kaybetti. Oğlu Fazıl Say vefat haberini "Babamı kaybettik. Üzüntüm sonsuz" cümleleriyle duyurdu.
Ödüllü müzik eğitimcisi, müzik yazarı ve edebiyatçı Ahmet Say, 86 yaşında vefat etti.

Oğlu Fazıl Say, Ahmet Say’ın vefatını sosyal medyadan şu cümlelerle duyurdu:
“Babamı kaybettik. Üzüntüm sonsuz. Ahmet Say, Türkiye'nin en değerli aydınlarından biriydi, tüm müzik ve edebiyat çevresinin de başı sağolsun. 86 yıllık ömründe ne çok eser bıraktı. Ve çok özel çok güzel bir baba oğul ilşkisidir, son anına kadar. Başımız sağ olsun…”
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала