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Ahmet Say yaşamını yitirdi
Ahmet Say yaşamını yitirdi
Müzikolog Ahmet Say hayatını kaybetti. Oğlu Fazıl Say vefat haberini "Babamı kaybettik. Üzüntüm sonsuz" cümleleriyle duyurdu. 10.05.2022, Sputnik Türkiye
2022-05-10T19:19+0300
2022-05-10T19:19+0300
2022-05-10T19:21+0300
türkiye
ahmet say
fazıl say
müzik
vefat
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Ödüllü müzik eğitimcisi, müzik yazarı ve edebiyatçı Ahmet Say, 86 yaşında vefat etti.Oğlu Fazıl Say, Ahmet Say’ın vefatını sosyal medyadan şu cümlelerle duyurdu:“Babamı kaybettik. Üzüntüm sonsuz. Ahmet Say, Türkiye'nin en değerli aydınlarından biriydi, tüm müzik ve edebiyat çevresinin de başı sağolsun. 86 yıllık ömründe ne çok eser bıraktı. Ve çok özel çok güzel bir baba oğul ilşkisidir, son anına kadar. Başımız sağ olsun…”
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ahmet say, fazıl say, müzik, vefat
Ahmet Say yaşamını yitirdi
19:19 10.05.2022 (güncellendi: 19:21 10.05.2022) Abone ol
Müzikolog Ahmet Say hayatını kaybetti. Oğlu Fazıl Say vefat haberini "Babamı kaybettik. Üzüntüm sonsuz" cümleleriyle duyurdu.
Ödüllü müzik eğitimcisi, müzik yazarı ve edebiyatçı Ahmet Say, 86 yaşında vefat etti.
Oğlu Fazıl Say, Ahmet Say’ın vefatını sosyal medyadan şu cümlelerle duyurdu:
“Babamı kaybettik. Üzüntüm sonsuz. Ahmet Say, Türkiye'nin en değerli aydınlarından biriydi, tüm müzik ve edebiyat çevresinin de başı sağolsun. 86 yıllık ömründe ne çok eser bıraktı. Ve çok özel çok güzel bir baba oğul ilşkisidir, son anına kadar. Başımız sağ olsun…”