https://tr.sputniknews.com/20220510/belarus-savunma-bakani-tepki-kuvvetlerinin-ani-denetiminin-ikinci-asamasi-basladi-1056255836.html

Belarus Savunma Bakanı: Tepki kuvvetlerinin ani denetiminin ikinci aşaması başladı

Belarus Savunma Bakanı: Tepki kuvvetlerinin ani denetiminin ikinci aşaması başladı

Belarus Savunma Bakanı Viktor Hrenin, tepki kuvvetlerinin ani denetimine ait ikinci aşamanın başladığını belirtti. 10.05.2022, Sputnik Türkiye

2022-05-10T19:24+0300

2022-05-10T19:24+0300

2022-05-10T19:26+0300

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Manevraların 1 Mayıs’tan bu yana NATO ülkelerinde ‘Defender Europe’ adı altında devam eden tatbikata yeterli bir karşılık olarak planlandığına dikkat çeken Hrenin, “Onların her hareketini görüyoruz, hangi tabur taktik grubunun hangi poligonda devreye alındığını, hangi konuları tatbik edeceklerini görüyoruz. Onlardan gelebilecek belli bir takım tehditleri anlayarak yeterli bir biçimde karşılık veriyoruz, bu yönlere ilgili birlikleri harekete geçiriyoruz” ifadelerini kullandı.Belarus, Ukrayna sınırına özel operasyon kuvvetlerini konuşlandıracakBelarus Genelkurmay Başkanı ve Savunma Bakanı Birinci Yardımcısı Viktor Guleviç ise, ülke sınırlarının yakınında Ukrayna’nın 20 bin kişilik askeri grubunun oluşturulmasına yanıt olarak özel operasyon kuvvetlerinin konuşlandırılacağını açıkladı.Guleviç, “Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'nin güney operasyon sektöründe oluşturduğu askeri grup, bizden yanıt gerektiriyor. Belarus Cumhuriyeti'nin güney yönündeki güvenliğinin sağlanması amacıyla özel operasyon kuvvetleri üç taktik yönde konuşlandırıldı” ifadelerini kullandı.Acil müdahale güçlerinin denetiminin ikinci aşaması çerçevesinde tabur taktik gruplarının batı ve kuzeybatı yönlerine doğru ilerlediklerine dikkat çeken Guleviç, söz konusu grupların muharebe işlevliğini sağlayacak olan hava savunma, füze ve topçu birlikleri ile güçlendirileceğini vurguladı.‘ABD ve NATO müttefiklerinin de Belarus sınırının yakınında askeri varlıklarını artırıyor’ABD ve NATO müttefiklerinin de Belarus sınırının yakınında askeri varlıklarını artırdıklarını kaydeden Guleviç, buradaki asker sayısının 6 ay içinde iki katından fazla arttığının altını çizdi. Belaruslu komutan, ayrıca Akdeniz ve Baltık Denizi’nde seyir füzesi taşıyan bir grubun ortaya çıktığını, Polonya ve Baltık ülkelerinde ise hava araçları grubunun arttığını sözlerine ekledi.Guleviç, “Tüm bunlar Belarus’a yönelik artan bir tehdit olduğunu gösteriyor” ifadelerini kullandı.NATO’nun ayrıca Belarus ile komşu ülkelerde Defender Europe tatbikatını, ayrıca keşif ve sabotaj kuvvetleri ile özel operasyon kuvvetlerinin kullanımı ile çıkarma harekatının uygulandığı 7 tatbikat daha gerçekleştirdiğinin altını çizen Guleviç, tüm bu gelişmelerin tatbikatların barışçıl yönelimini göstermediğini vurguladı.

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belarus, ukrayna, ukrayna krizi, viktor hrenin, nato, defender europe