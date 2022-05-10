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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://tr.sputniknews.com/20220510/belarus-savunma-bakani-tepki-kuvvetlerinin-ani-denetiminin-ikinci-asamasi-basladi-1056255836.html
Belarus Savunma Bakanı: Tepki kuvvetlerinin ani denetiminin ikinci aşaması başladı
Belarus Savunma Bakanı: Tepki kuvvetlerinin ani denetiminin ikinci aşaması başladı
Belarus Savunma Bakanı Viktor Hrenin, tepki kuvvetlerinin ani denetimine ait ikinci aşamanın başladığını belirtti. 10.05.2022, Sputnik Türkiye
2022-05-10T19:24+0300
2022-05-10T19:26+0300
ukrayna krizi
belarus
ukrayna
ukrayna krizi
viktor hrenin
nato
defender europe
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Manevraların 1 Mayıs’tan bu yana NATO ülkelerinde ‘Defender Europe’ adı altında devam eden tatbikata yeterli bir karşılık olarak planlandığına dikkat çeken Hrenin, “Onların her hareketini görüyoruz, hangi tabur taktik grubunun hangi poligonda devreye alındığını, hangi konuları tatbik edeceklerini görüyoruz. Onlardan gelebilecek belli bir takım tehditleri anlayarak yeterli bir biçimde karşılık veriyoruz, bu yönlere ilgili birlikleri harekete geçiriyoruz” ifadelerini kullandı.Belarus, Ukrayna sınırına özel operasyon kuvvetlerini konuşlandıracakBelarus Genelkurmay Başkanı ve Savunma Bakanı Birinci Yardımcısı Viktor Guleviç ise, ülke sınırlarının yakınında Ukrayna’nın 20 bin kişilik askeri grubunun oluşturulmasına yanıt olarak özel operasyon kuvvetlerinin konuşlandırılacağını açıkladı.Guleviç, “Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'nin güney operasyon sektöründe oluşturduğu askeri grup, bizden yanıt gerektiriyor. Belarus Cumhuriyeti'nin güney yönündeki güvenliğinin sağlanması amacıyla özel operasyon kuvvetleri üç taktik yönde konuşlandırıldı” ifadelerini kullandı.Acil müdahale güçlerinin denetiminin ikinci aşaması çerçevesinde tabur taktik gruplarının batı ve kuzeybatı yönlerine doğru ilerlediklerine dikkat çeken Guleviç, söz konusu grupların muharebe işlevliğini sağlayacak olan hava savunma, füze ve topçu birlikleri ile güçlendirileceğini vurguladı.‘ABD ve NATO müttefiklerinin de Belarus sınırının yakınında askeri varlıklarını artırıyor’ABD ve NATO müttefiklerinin de Belarus sınırının yakınında askeri varlıklarını artırdıklarını kaydeden Guleviç, buradaki asker sayısının 6 ay içinde iki katından fazla arttığının altını çizdi. Belaruslu komutan, ayrıca Akdeniz ve Baltık Denizi’nde seyir füzesi taşıyan bir grubun ortaya çıktığını, Polonya ve Baltık ülkelerinde ise hava araçları grubunun arttığını sözlerine ekledi.Guleviç, “Tüm bunlar Belarus’a yönelik artan bir tehdit olduğunu gösteriyor” ifadelerini kullandı.NATO’nun ayrıca Belarus ile komşu ülkelerde Defender Europe tatbikatını, ayrıca keşif ve sabotaj kuvvetleri ile özel operasyon kuvvetlerinin kullanımı ile çıkarma harekatının uygulandığı 7 tatbikat daha gerçekleştirdiğinin altını çizen Guleviç, tüm bu gelişmelerin tatbikatların barışçıl yönelimini göstermediğini vurguladı.
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belarus, ukrayna, ukrayna krizi, viktor hrenin, nato, defender europe

Belarus Savunma Bakanı: Tepki kuvvetlerinin ani denetiminin ikinci aşaması başladı

19:24 10.05.2022 (güncellendi: 19:26 10.05.2022)
© Belarus Savunma BakanlığıBelarus ordusu
Belarus ordusu - Sputnik Türkiye, 1920, 10.05.2022
© Belarus Savunma Bakanlığı
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Belarus Savunma Bakanı Viktor Hrenin, tepki kuvvetlerinin ani denetimine ait ikinci aşamanın başladığını belirtti.
Manevraların 1 Mayıs’tan bu yana NATO ülkelerinde ‘Defender Europe’ adı altında devam eden tatbikata yeterli bir karşılık olarak planlandığına dikkat çeken Hrenin, “Onların her hareketini görüyoruz, hangi tabur taktik grubunun hangi poligonda devreye alındığını, hangi konuları tatbik edeceklerini görüyoruz. Onlardan gelebilecek belli bir takım tehditleri anlayarak yeterli bir biçimde karşılık veriyoruz, bu yönlere ilgili birlikleri harekete geçiriyoruz” ifadelerini kullandı.

Belarus, Ukrayna sınırına özel operasyon kuvvetlerini konuşlandıracak

Belarus Genelkurmay Başkanı ve Savunma Bakanı Birinci Yardımcısı Viktor Guleviç ise, ülke sınırlarının yakınında Ukrayna’nın 20 bin kişilik askeri grubunun oluşturulmasına yanıt olarak özel operasyon kuvvetlerinin konuşlandırılacağını açıkladı.
Guleviç, “Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'nin güney operasyon sektöründe oluşturduğu askeri grup, bizden yanıt gerektiriyor. Belarus Cumhuriyeti'nin güney yönündeki güvenliğinin sağlanması amacıyla özel operasyon kuvvetleri üç taktik yönde konuşlandırıldı” ifadelerini kullandı.
Acil müdahale güçlerinin denetiminin ikinci aşaması çerçevesinde tabur taktik gruplarının batı ve kuzeybatı yönlerine doğru ilerlediklerine dikkat çeken Guleviç, söz konusu grupların muharebe işlevliğini sağlayacak olan hava savunma, füze ve topçu birlikleri ile güçlendirileceğini vurguladı.

‘ABD ve NATO müttefiklerinin de Belarus sınırının yakınında askeri varlıklarını artırıyor’

ABD ve NATO müttefiklerinin de Belarus sınırının yakınında askeri varlıklarını artırdıklarını kaydeden Guleviç, buradaki asker sayısının 6 ay içinde iki katından fazla arttığının altını çizdi. Belaruslu komutan, ayrıca Akdeniz ve Baltık Denizi’nde seyir füzesi taşıyan bir grubun ortaya çıktığını, Polonya ve Baltık ülkelerinde ise hava araçları grubunun arttığını sözlerine ekledi.

Guleviç, “Tüm bunlar Belarus’a yönelik artan bir tehdit olduğunu gösteriyor” ifadelerini kullandı.

NATO’nun ayrıca Belarus ile komşu ülkelerde Defender Europe tatbikatını, ayrıca keşif ve sabotaj kuvvetleri ile özel operasyon kuvvetlerinin kullanımı ile çıkarma harekatının uygulandığı 7 tatbikat daha gerçekleştirdiğinin altını çizen Guleviç, tüm bu gelişmelerin tatbikatların barışçıl yönelimini göstermediğini vurguladı.
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