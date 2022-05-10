https://tr.sputniknews.com/20220510/eski-suudi-futbolcudan-muska-cagri-bu-dunyada-buyuk-bir-yaraticinin-olmasini-henuz-kesfetmedin-mi-1056261595.html

Eski Suudi futbolcudan Musk’a çağrı: Bu dünyada büyük bir yaratıcının olduğunu henüz keşfetmedin mi

Eski Suudi futbolcudan Musk’a çağrı: Bu dünyada büyük bir yaratıcının olduğunu henüz keşfetmedin mi

Suudi Arabistan'ın El İttifak takımının eski futbolcusu Muhammed el Mushel, ”Gizemli koşullar altında ölürsem, sizi tanımak güzeldi” paylaşımı yapan Elon... 10.05.2022, Sputnik Türkiye

2022-05-10T23:39+0300

2022-05-10T23:39+0300

2022-05-10T23:53+0300

elon musk

twitter

suudi arabistan

muhammed el mushel

dünya

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Sosyal medya platformu Twitter'ı satın alan ve 92 milyondan fazla takipçisi bulunan Tesla ve SpaceX'in CEO'su Elon Musk, dün ”Gizemli koşullar altında ölürsem, sizi tanımak güzeldi” paylaşımında bulundu.Musk'ın, bu paylaşımıyla ne anlatmak istediği ya da neye atıf yaptığı anlaşılamasa da paylaşım birçok yorum ve etkileşim aldı. En ilgi çeken yorum ise eski Suudi futbolcu Muhammed el Mushel’den geldi.Mushel, Musk’ın tweet’ine verdiği yanıtta, şu ifadeleri kullandı:Musk: Cehenneme gitmekte sorunum yok, eğer gerçekten gideceğim yer oysaBunun üzerine Musk, Mushel’e teşekkür ederek, "Cehenneme gitmekle sorunum yok, eğer gerçekten gideceğim yer oysa, çünkü dünyaya gelen insanların büyük çoğunluğu orada olacak" yanıtını verdi.

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elon musk, twitter , suudi arabistan, muhammed el mushel