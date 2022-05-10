Türkiye
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://tr.sputniknews.com/20220510/eski-suudi-futbolcudan-muska-cagri-bu-dunyada-buyuk-bir-yaraticinin-olmasini-henuz-kesfetmedin-mi-1056261595.html
Eski Suudi futbolcudan Musk’a çağrı: Bu dünyada büyük bir yaratıcının olduğunu henüz keşfetmedin mi
Eski Suudi futbolcudan Musk’a çağrı: Bu dünyada büyük bir yaratıcının olduğunu henüz keşfetmedin mi
Suudi Arabistan'ın El İttifak takımının eski futbolcusu Muhammed el Mushel, ”Gizemli koşullar altında ölürsem, sizi tanımak güzeldi” paylaşımı yapan Elon... 10.05.2022, Sputnik Türkiye
2022-05-10T23:39+0300
2022-05-10T23:53+0300
elon musk
twitter
suudi arabistan
muhammed el mushel
dünya
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/01/1f/1053313971_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_09b95d6dbf8f8443437fdb7fa040b22c.jpg
Sosyal medya platformu Twitter'ı satın alan ve 92 milyondan fazla takipçisi bulunan Tesla ve SpaceX'in CEO'su Elon Musk, dün ”Gizemli koşullar altında ölürsem, sizi tanımak güzeldi” paylaşımında bulundu.Musk'ın, bu paylaşımıyla ne anlatmak istediği ya da neye atıf yaptığı anlaşılamasa da paylaşım birçok yorum ve etkileşim aldı. En ilgi çeken yorum ise eski Suudi futbolcu Muhammed el Mushel’den geldi.Mushel, Musk’ın tweet’ine verdiği yanıtta, şu ifadeleri kullandı:Musk: Cehenneme gitmekte sorunum yok, eğer gerçekten gideceğim yer oysaBunun üzerine Musk, Mushel’e teşekkür ederek, "Cehenneme gitmekle sorunum yok, eğer gerçekten gideceğim yer oysa, çünkü dünyaya gelen insanların büyük çoğunluğu orada olacak" yanıtını verdi.
suudi arabistan
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/01/1f/1053313971_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_e75c2af1a5e5c189d45eb7746d88722e.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
elon musk, twitter , suudi arabistan, muhammed el mushel

Eski Suudi futbolcudan Musk’a çağrı: Bu dünyada büyük bir yaratıcının olduğunu henüz keşfetmedin mi

23:39 10.05.2022 (güncellendi: 23:53 10.05.2022)
© AP Photo / Matt RourkeElon Musk
Elon Musk - Sputnik Türkiye, 1920, 10.05.2022
© AP Photo / Matt Rourke
Abone olTelegram
Suudi Arabistan'ın El İttifak takımının eski futbolcusu Muhammed el Mushel, ”Gizemli koşullar altında ölürsem, sizi tanımak güzeldi” paylaşımı yapan Elon Musk’a verdiği yanıtta, ünlü milyarderi ‘bu dünyada büyük bir yaratıcının varlığını kabul etmeye" çağırdı.
Sosyal medya platformu Twitter'ı satın alan ve 92 milyondan fazla takipçisi bulunan Tesla ve SpaceX'in CEO'su Elon Musk, dün ”Gizemli koşullar altında ölürsem, sizi tanımak güzeldi” paylaşımında bulundu.
Musk'ın, bu paylaşımıyla ne anlatmak istediği ya da neye atıf yaptığı anlaşılamasa da paylaşım birçok yorum ve etkileşim aldı. En ilgi çeken yorum ise eski Suudi futbolcu Muhammed el Mushel’den geldi.
Mushel, Musk’ın tweet’ine verdiği yanıtta, şu ifadeleri kullandı:

Gününden önce ölmeyeceksin Elon. Her neyse, sen bu dünyada eşsiz bir figürsün/dün. Sadece bir şeyi merak ediyorum; bir dâhi olarak, bu dünyanın büyük bir yaratıcısının olduğunu henüz keşfetmedin mi? Eğer keşfettiysen, son kalp atışından önce bunu itiraf ettiğinden emin ol. Sen çok yaşa.”

Musk: Cehenneme gitmekte sorunum yok, eğer gerçekten gideceğim yer oysa

Bunun üzerine Musk, Mushel’e teşekkür ederek, "Cehenneme gitmekle sorunum yok, eğer gerçekten gideceğim yer oysa, çünkü dünyaya gelen insanların büyük çoğunluğu orada olacak" yanıtını verdi.
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала