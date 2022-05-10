https://tr.sputniknews.com/20220510/eski-suudi-futbolcudan-muska-cagri-bu-dunyada-buyuk-bir-yaraticinin-olmasini-henuz-kesfetmedin-mi-1056261595.html
Eski Suudi futbolcudan Musk’a çağrı: Bu dünyada büyük bir yaratıcının olduğunu henüz keşfetmedin mi
Eski Suudi futbolcudan Musk’a çağrı: Bu dünyada büyük bir yaratıcının olduğunu henüz keşfetmedin mi
Suudi Arabistan'ın El İttifak takımının eski futbolcusu Muhammed el Mushel, ”Gizemli koşullar altında ölürsem, sizi tanımak güzeldi” paylaşımı yapan Elon... 10.05.2022, Sputnik Türkiye
2022-05-10T23:39+0300
2022-05-10T23:39+0300
2022-05-10T23:53+0300
elon musk
twitter
suudi arabistan
muhammed el mushel
dünya
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Sosyal medya platformu Twitter'ı satın alan ve 92 milyondan fazla takipçisi bulunan Tesla ve SpaceX'in CEO'su Elon Musk, dün ”Gizemli koşullar altında ölürsem, sizi tanımak güzeldi” paylaşımında bulundu.Musk'ın, bu paylaşımıyla ne anlatmak istediği ya da neye atıf yaptığı anlaşılamasa da paylaşım birçok yorum ve etkileşim aldı. En ilgi çeken yorum ise eski Suudi futbolcu Muhammed el Mushel’den geldi.Mushel, Musk’ın tweet’ine verdiği yanıtta, şu ifadeleri kullandı:Musk: Cehenneme gitmekte sorunum yok, eğer gerçekten gideceğim yer oysaBunun üzerine Musk, Mushel’e teşekkür ederek, "Cehenneme gitmekle sorunum yok, eğer gerçekten gideceğim yer oysa, çünkü dünyaya gelen insanların büyük çoğunluğu orada olacak" yanıtını verdi.
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Eski Suudi futbolcudan Musk’a çağrı: Bu dünyada büyük bir yaratıcının olduğunu henüz keşfetmedin mi
23:39 10.05.2022 (güncellendi: 23:53 10.05.2022) Abone ol
Suudi Arabistan'ın El İttifak takımının eski futbolcusu Muhammed el Mushel, ”Gizemli koşullar altında ölürsem, sizi tanımak güzeldi” paylaşımı yapan Elon Musk’a verdiği yanıtta, ünlü milyarderi ‘bu dünyada büyük bir yaratıcının varlığını kabul etmeye" çağırdı.
Sosyal medya platformu Twitter'ı satın alan ve 92 milyondan fazla takipçisi bulunan Tesla ve SpaceX'in CEO'su Elon Musk, dün ”Gizemli koşullar altında ölürsem, sizi tanımak güzeldi” paylaşımında bulundu.
Musk'ın, bu paylaşımıyla ne anlatmak istediği ya da neye atıf yaptığı anlaşılamasa da paylaşım birçok yorum ve etkileşim aldı. En ilgi çeken yorum ise eski Suudi futbolcu Muhammed el Mushel’den geldi.
Mushel, Musk’ın tweet’ine verdiği yanıtta, şu ifadeleri kullandı:
Gününden önce ölmeyeceksin Elon. Her neyse, sen bu dünyada eşsiz bir figürsün/dün. Sadece bir şeyi merak ediyorum; bir dâhi olarak, bu dünyanın büyük bir yaratıcısının olduğunu henüz keşfetmedin mi? Eğer keşfettiysen, son kalp atışından önce bunu itiraf ettiğinden emin ol. Sen çok yaşa.”
Musk: Cehenneme gitmekte sorunum yok, eğer gerçekten gideceğim yer oysa
Bunun üzerine Musk, Mushel’e teşekkür ederek, "Cehenneme gitmekle sorunum yok, eğer gerçekten gideceğim yer oysa, çünkü dünyaya gelen insanların büyük çoğunluğu orada olacak" yanıtını verdi.