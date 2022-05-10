https://tr.sputniknews.com/20220510/goreve-gelmesinin-ardindan-turkiyeye-ilk-resmi-ziyaret-kazakistan-lideri-tokayev-ankarada-1056250697.html

Göreve gelmesinin ardından Türkiye'ye ilk resmi ziyaret: Kazakistan lideri Tokayev, Ankara'da

Göreve gelmesinin ardından Türkiye'ye ilk resmi ziyaret: Kazakistan lideri Tokayev, Ankara'da

Kazakistan devlet Başkanı Kasım Cömert Tokayev, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşmek üzere Ankara'ya geldi. 10.05.2022, Sputnik Türkiye

2022-05-10T16:22+0300

2022-05-10T16:22+0300

2022-05-10T16:22+0300

kazakistan

kasım cömert tokayev

anıtkabir

recep tayyip erdoğan

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Tokayev ve beraberindeki heyeti Ankara'ya getiren uçak, saat 11.25'te Esenboğa Havalimanı'na indi. Tokayev'i havalimanında Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, valilik ve belediye yetkilileri ile Türkiye'nin Nur Sultan Büyükelçisi Ufuk Ekici ve Kazakistan'ın Ankara Büyükelçisi Yerkebulan Sapiyev karşıladı. Tokayev, daha sonra beraberindeki heyetle Anıtkabir'i ziyaret etti. Aslanlı Yol'dan yürüyerek Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün mozolesine gelen Tokayev, çelenk bırakıp saygı duruşunda bulundu. Tokayev, saygı duruşunun ardından beraberindeki heyetle hatıra fotoğrafı çektirdi. Anıtkabir Özel Defteri'ni de imzalayan Tokayev, deftere şunları yazdı: "Türkiye Cumhuriyeti kurucusu Mustafa Kemal Atatürk’ü rahmetle anıyor, köklerimiz bir Türk halkına saygılarımı iletiyorum. Kazakistan ile Türkiye’nin dostluğu daima olsun. İki ülke arasındaki iş birliği gelişmeye devam etsin. Kardeş Türk halkına esenlikler ve bereket diliyorum." Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Tokayev'i resmi törenle karşılayacak, baş başa ve heyetler arası görüşmelerin ardından anlaşmaların imza töreni ve ortak basın toplantısı düzenlenecek. İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Tokayev'in göreve gelmesinin ardından Türkiye'ye gerçekleştireceği ilk devlet ziyareti sırasında yapılacak görüşmelerde, Türkiye ile Kazakistan arasındaki stratejik ortaklık seviyesindeki ilişkiler tüm boyutlarıyla değerlendirilecek, ikili ve çok taraflı düzeyde iş birliğinin geliştirilmesi için atılabilecek adımlar ele alınacak. İkili ilişkilerin yanı sıra güncel bölgesel ve uluslararası meseleler hakkında fikir teatisinde bulunulması öngörülen temaslarda, ikili ilişkilere önemli katkılar sağlayacak muhtelif anlaşma, protokol ve mutabakat metinlerinin imzalanması da gündemde olacak.

kazakistan

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kazakistan, kasım cömert tokayev, anıtkabir, recep tayyip erdoğan