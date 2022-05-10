https://tr.sputniknews.com/20220510/kacak-avlanilan-15-ton-balik-kayseride-ele-gecirildi-1056232389.html

Kaçak avlandığı belirlenen1,5 ton balık Kayseri'de ele geçirildi

Kaçak avlandığı belirlenen1,5 ton balık Kayseri'de ele geçirildi

Kayseri'de bir araçta yapılan aramada, kaçak avlanıldığı belirlenen 1,5 ton pullu sazan bulundu. 10.05.2022, Sputnik Türkiye

2022-05-10T01:34+0300

2022-05-10T01:34+0300

2022-05-10T01:36+0300

balık

türkiye

kaçak avcılık

sazan

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/05/0a/1056232558_0:0:2304:1296_1920x0_80_0_0_9114d87280ef1f54954e4217fad47466.jpg

Bir ihbarı değerlendiren Kayseri İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, takibe aldıkları T.G. yönetimindeki ticari aracı, il dışına çıkmadan Ambar Mahallesi'nde durdurdu.Polis ekiplerinin de eşlik ettiği operasyonda, Konya'nın Seydişehir ilçesine uygunsuz bir şekilde nakliye edilmek istenen yaklaşık 1,5 ton pullu sazan bulundu.Olayın ardından araç, içindeki balıklarla İl Tarım ve Orman Müdürlüğüne getirildi, sürücüye idari para cezası uygulandı.İl Tarım ve Orman Müdürü Mustafa Şahin, Anadolu Ajansı muhabirine, balıkların yasaklı bir dönemde kaçak, belgesiz ve izinsiz olarak naklinin gerçekleştirildiğini bildirdi.Bu kapsamda kendilerine gelen bir istihbaratı değerlendiren ekiplerin, polis eşliğinde operasyon düzenlediğini belirten Şahin, "Yaklaşık 1,5 ton balık ele geçirildi. Biraz önce kontrol ettiğimizde balıkların halen yumurta bıraktıklarını görüyoruz. Sürdürülebilir balıkçılığın bir şekilde katledilmesi bu avcılık şekli. Bu konuda cezaları elbette uyguluyoruz. Arkadaşlarımız 1380 sayılı Su Ürünleri Kanunu'na Muhalefet ve beraberinde de Kabahatler Kanunu çerçevesinde gerekli idari para cezalarını uygulayacaklar" ifadesini kullandı.

türkiye

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

balık, kaçak avcılık, sazan