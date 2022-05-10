https://tr.sputniknews.com/20220510/kacak-avlanilan-15-ton-balik-kayseride-ele-gecirildi-1056232389.html
Kaçak avlandığı belirlenen1,5 ton balık Kayseri'de ele geçirildi
Kaçak avlandığı belirlenen1,5 ton balık Kayseri'de ele geçirildi
Kayseri'de bir araçta yapılan aramada, kaçak avlanıldığı belirlenen 1,5 ton pullu sazan bulundu. 10.05.2022, Sputnik Türkiye
2022-05-10T01:34+0300
2022-05-10T01:34+0300
2022-05-10T01:36+0300
balık
türkiye
kaçak avcılık
sazan
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/05/0a/1056232558_0:0:2304:1296_1920x0_80_0_0_9114d87280ef1f54954e4217fad47466.jpg
Bir ihbarı değerlendiren Kayseri İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, takibe aldıkları T.G. yönetimindeki ticari aracı, il dışına çıkmadan Ambar Mahallesi'nde durdurdu.Polis ekiplerinin de eşlik ettiği operasyonda, Konya'nın Seydişehir ilçesine uygunsuz bir şekilde nakliye edilmek istenen yaklaşık 1,5 ton pullu sazan bulundu.Olayın ardından araç, içindeki balıklarla İl Tarım ve Orman Müdürlüğüne getirildi, sürücüye idari para cezası uygulandı.İl Tarım ve Orman Müdürü Mustafa Şahin, Anadolu Ajansı muhabirine, balıkların yasaklı bir dönemde kaçak, belgesiz ve izinsiz olarak naklinin gerçekleştirildiğini bildirdi.Bu kapsamda kendilerine gelen bir istihbaratı değerlendiren ekiplerin, polis eşliğinde operasyon düzenlediğini belirten Şahin, "Yaklaşık 1,5 ton balık ele geçirildi. Biraz önce kontrol ettiğimizde balıkların halen yumurta bıraktıklarını görüyoruz. Sürdürülebilir balıkçılığın bir şekilde katledilmesi bu avcılık şekli. Bu konuda cezaları elbette uyguluyoruz. Arkadaşlarımız 1380 sayılı Su Ürünleri Kanunu'na Muhalefet ve beraberinde de Kabahatler Kanunu çerçevesinde gerekli idari para cezalarını uygulayacaklar" ifadesini kullandı.
türkiye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/05/0a/1056232558_288:0:2016:1296_1920x0_80_0_0_12f4186447d704ed9d30b8ae48c265e0.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
balık, kaçak avcılık, sazan
Kaçak avlandığı belirlenen1,5 ton balık Kayseri'de ele geçirildi
01:34 10.05.2022 (güncellendi: 01:36 10.05.2022) Abone ol
Kayseri'de bir araçta yapılan aramada, kaçak avlanıldığı belirlenen 1,5 ton pullu sazan bulundu.
Bir ihbarı değerlendiren Kayseri İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, takibe aldıkları T.G. yönetimindeki ticari aracı, il dışına çıkmadan Ambar Mahallesi'nde durdurdu.
Polis ekiplerinin de eşlik ettiği operasyonda, Konya'nın Seydişehir ilçesine uygunsuz bir şekilde nakliye edilmek istenen yaklaşık 1,5 ton pullu sazan bulundu.
Olayın ardından araç, içindeki balıklarla İl Tarım ve Orman Müdürlüğüne getirildi, sürücüye idari para cezası uygulandı.
İl Tarım ve Orman Müdürü Mustafa Şahin, Anadolu Ajansı muhabirine, balıkların yasaklı bir dönemde kaçak, belgesiz ve izinsiz olarak naklinin gerçekleştirildiğini bildirdi.
Bu kapsamda kendilerine gelen bir istihbaratı değerlendiren ekiplerin, polis eşliğinde operasyon düzenlediğini belirten Şahin, "Yaklaşık 1,5 ton balık ele geçirildi. Biraz önce kontrol ettiğimizde balıkların halen yumurta bıraktıklarını görüyoruz. Sürdürülebilir balıkçılığın bir şekilde katledilmesi bu avcılık şekli. Bu konuda cezaları elbette uyguluyoruz. Arkadaşlarımız 1380 sayılı Su Ürünleri Kanunu'na Muhalefet ve beraberinde de Kabahatler Kanunu çerçevesinde gerekli idari para cezalarını uygulayacaklar" ifadesini kullandı.